Votación sobre el FMI: el filoso discurso de Martín Lousteau para señalar “la fuga” de dólares de los Kirchner

Martín Lousteau usó palabras textuales de Cristina Kirchner para responderle a Cristina Kirchner en el debate sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En uno de los momentos más calientes de la sesión en el Senado, el dirigente radical pidió permiso para leer y sacó una fotocopia del libro Sinceramente, que la actual vicepresidenta publicó en 2019.

“Va a venir el tema de la fuga. Voy a leer algunas cosas de un megabestseller sobre la fuga. Dice así. Permiso para leer: ‘Néstor, haceme el favor, saca la plata del banco y mandala afuera. Estos tipos van a hacer lo mismo que con el plan Bonex’. ¿Saben cómo se llama eso? Pedir que alguien fugue”, dijo Lousteau.

Lousteau dijo que “fuga” es lo que hicieron los Kirchner con los fondos de Santa Cruz

Y siguió con su mensaje punzante hacia la expresidenta, que se había ausentado de la sesión apenas empezó el debate (estaba en el estrado la santiagueña Claudia Ledesma Abdala). “Sigo: ‘Haceme el favor, saca la plata afuera. Está bien que cuides la plata de la provincia, pero también cuidá la nuestra’. ¡Fuga! Sigo: ‘Tiempo después y a través de un mecanismo legal con acciones y deudas que cotizaban en Nueva York pudimos finalmente girar al exterior’. Contado con liquidación -acotó el senador, antes de continuar con la cita del libro-. ‘Recuerdo que el presidente del Deutsche Bank en Argentina vino personalmente a nuestro departamento de Juncal y Uruguay, en Recoleta, para que firmáramos la documentación’. ¡Fuga!”.

Con esa cita, el dirigente porteño aludió a las operaciones para sacar al exterior las regalías petroleras que cobró Santa Cruz en los años 90, durante la gobernación de Néstor Kirchner. Aquel movimiento fue muy polémico porque ocurrió en 2001, poco antes de la crisis financiera que derivó en el estallido del 20 de diciembre y consecuente el fin la convertibilidad. Lo que reveló Cristina en su libro es que en aquella oportunidad también sacaron del país el dinero personal de la familia (algo que durante años Néstor negó).

Pero Lousteau no se quedó ahí en su señalamiento al doble discurso de la vicepresidenta y de sus seguidores, que acusan al gobierno de Mauricio Macri de haber pedido los 44.000 millones de dólares al FMI en 2018 para facilitar la fuga de capitales por parte de especuladores financieros. El argumento volvió una y otra vez en los discursos de los senadores del Frente de Todos.

Cristina Kirchner, en la presentación de "Sinceramente", el libro que citó Lousteau Prensa Unidad ciudadana

“Cuando uno saca depósitos del banco y los mete en una caja en dólares eso también es fuga. Como otros argentinos cuando tienen desconfianza en la política económica. Miren lo que dicen, miren lo que pasa. Nota de Página 12: ‘Cristina Kirchner explicó que por desconfianza a la política económica de Macri decidió pasar a dólares sus ahorros de casi 66 millones y obtuvo 4.600.000 millones que quedaron depositados en una caja de ahorro a nombre de su hija Florencia. Eso también es fuga”.

Voto a favor

Durante su exposición, Lousteau -exministro de Economía durante el primer gobierno de Cristina Kirchner- justificó su voto a favor del acuerdo con el FMI. “Evitará sufrimientos mayores que ya padece nuestro pueblo; de no avalar este acuerdo, aumentarán la pobreza, la inflación y el dólar. Y súbitamente”, advirtió.

El referente de Evolución Radical enfatizó que “evitar el default es solo un primer paso”. Y añadió: “Hay que reducir el déficit fiscal; los que no quieren reducirlo, quiere más deuda. Hay que reducir la asistencia al Tesoro; el que no quiere reducir esa asistencia, quiere más inflación. Hay que acumular más reservas; los que no quieren esto, quieren más devaluación y pobreza. Hay que dejar de atrasar las tarifas; los que no quieren hacerlo, quieren que se sigan perdiendo reservas y no estarán combatiendo el cambio climático”.

Lousteau destacó el acuerdo alcanzado con el oficialismo para arribar a un proyecto de consenso. E instó a continuar por la misma senda para que la Argentina pueda salir de lo que él denominó “el día de la marmota”. “Este ejercicio de consenso que alcanzamos fue módico, pero quedó demostrado que cuando los intransigentes se autoexcluyen, se puede avanzar y se puede aspirar a más”, exhortó.