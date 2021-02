Simulacro de vacunación en la escuela provincial N°48 de La Matanza, donde se vacunarán docentes y mayores de 70 años a partir de esta semana. Crédito: Municipalidad de La Matanza

Bárbara Epsztein Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de febrero de 2021 • 21:19

En 180 escuelas de la provincia de Buenos Aires comienza hoy la campaña de vacunación para docentes y mayores de 70 años. Los establecimientos educativos ya fueron equipados, pero aún se espera la llegada de las vacunas. Ante el inminente inicio de clases, estipulado para el 1° de marzo, algunos funcionarios municipales ponen en duda que ambas actividades sean compatibles.

El Ministerio de Salud bonaerense, que lleva adelante el operativo, solicitó acondicionar determinadas escuelas. En La Matanza, se utilizarán 16 instituciones como vacunatorios, donde ya se realizaron simulacros de inoculación. "Ya tenemos todo preparado para iniciar lo que será el mayor operativo de vacunación de toda la historia. Empezaremos a vacunar desde este jueves a los mayores de 70 años y enfermos de riesgo en 16 escuelas, y en los hospitales municipales y provinciales", dijo a LA NACION el intendente del partido, Fernando Espinoza, quien agradeció a los voluntarios que inscribieron a casi 200.000 personas.

El municipio de Moreno, gobernado por Mariel Fernández, dispone de dos escuelas para la vacunación. Como no creen que se pueda sostener con el inicio de clases, propusieron alternativas, que aún no están confirmadas. "Creemos que no será compatible, pero eso dependerá del esquema que disponga la Provincia", comentaron.

Simulacro de vacunación en la escuela provincial N°48 de La Matanza. Crédito: Municipalidad La Matanza

En el caso de Pilar, la vacunación será en una sola escuela. Cerca del intendente Federico Achával señalaron que, una vez que los alumnos deban volver a las aulas, la campaña, que duraría poco más de una semana, deberá desarmarse.

Según funcionarios de partidos oficialistas, existe la posibilidad de que las clases presenciales comiencen en paralelo a la vacunación, ya que los estudiantes se podrían incorporar de forma progresiva. Agregaron que prefieren no utilizar los vacunatorios para no intervenir en el desarrollo del calendario de vacunación anual.

En cambio, desde los municipios gobernados por Juntos por el Cambio sembraron dudas sobre la vacunación en escuelas, tras el malestar que causó la participación de organizaciones políticas oficialistas en las inscripciones.

"Sin dudas que es una contradicción en pleno inicio de clase presenciales. La ciudad de La Plata tiene siete hospitales de los más importantes de la Provincia y 46 centros de atención primaria de la salud del Municipio. Sería la mejor manera de abarcar todo el territorio, incluso sin aglomeración de gente y de manera planificada", planteó el intendente Julio Garro, a raíz de haber cedido 12 instituciones educativas para la vacunación.

Aseguraron fuentes próximas a Garro que esto tiene una explicación política:"Así como largaron la campaña de vacunación con mesas partidarias de La Cámpora y en locales del PJ, vemos que a los municipios de Juntos por el Cambio no les dan mayor interacción hacia la campaña de vacunación en sí misma".

De las seis escuelas de Tres de Febrero seleccionadas por el Ministerio de Salud bonaerense, dos de ellas podrán comenzar con la inoculación esta semana. Desde el municipio opositor informaron que, según el gobierno provincial, las vacunas llegarían hoy y que este jueves estaría todo en forma para iniciar el proceso, que ya contó con un simulacro en la escuela N°10 de Loma Hermosa.

En General Pueyrredón se utilizarán dos escuelas para el operativo de vacunación. Fuentes de la Región Sanitaria VIII confirmaron que está todo preparado y que, de las 12.000 vacunas para toda la región, al municipio en cuestión llegarán 3000.

Conforme a los criterios de Más información