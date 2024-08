Wado de Pedro habló de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández y criticó el uso político del Gobierno

Escuchar

Un día después de que se conocieran las fotos que acompañan la denuncia de violencia de género que hizo Fabiola Yañez contra el expresidente Alberto Fernández, el senador de Unión por la Patria (UP) Eduardo “Wado” de Pedro aseguró que a su espacio le “generan mucha indignación las noticias de los últimos días sobre el comportamiento como ser humano” del exmandatario.

“No puedo negar que como militante político me avergüenza el hecho de que haya sido Presidente”, sostuvo en una publicación en su cuenta de X, donde remarcó que la presentación que hizo la ex primera dama exigen un “repudio absoluto”.

En ese sentido, el exministro del Interior remarcó que “el desapego a los valores éticos y morales más básicos y esenciales” por parte del extitular del Ejecutivo están “fuera de discusión”. “No existe explicación que pueda justificar o atenuar el impacto de sus acciones”, remarcó.

En tanto, De Pedro manifestó su desacuerdo por “el uso político” que, según indicó, “está haciendo el Gobierno de esta situación. “Es el mismo gobierno que fomenta la violencia a niveles nunca visto en nuestra historia democrática, que no cree en las políticas públicas para proteger a las mujeres y erradicar la violencia de género”, enumeró.

En el mismo mensaje, el legislador remarcó que los mismos sectores que, además, “quieren liberar a los genocidas que asesinaron, torturaron, violaron y arrojaron seres humanos vivos al mar desde aviones”, son los mismos que “están tratando de instalar” que la exvicepresidenta Cristina “es la responsable de la violencia que ejerció Alberto contra su mujer”.

“Disparatado y al mismo tiempo muy injusto: fui testigo del maltrato, el ninguneo y las operaciones que Alberto realizó contra Cristina durante su gobierno, y también del esfuerzo que hizo ella soportando todo eso para permitir que el ex presidente pudiera finalizar su mandato. Es nuestro deber repudiar, condenar y exponer sus actos para que hechos como este no se repitan y podamos construir una sociedad libre de odios y de violencia”, reiteró.

Las reacciones de Cristina Kirchner y de Kicillof

Las expresiones del exintegrante del gabinete de Alberto Fernández llegaron después de que, durante el transcurso de este viernes, se conocieran declaraciones alusivas al tema por parte de la expresidenta Cristina Kirchner y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“Las imágenes que vimos ayer por la noche transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, SON OTRA COSA”, escribió la exmandataria, con mayúsculas, y con una crítica en el medio a la prensa.

“Las fotos de la señora Fabiola Yañez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente, no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle esta en un palacio o en una choza”, sostuvo.

Por su parte, el titular del Ejecutivo bonaerense aseguró estar “muy shockeado por la situación, esperando que se resuelva rápidamente, que actúe rápidamente la Justicia y lo resuelva”. “Es gravísima la denuncia. Así que, bueno, estamos todos en shock”, resaltó.

