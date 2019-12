Waldo Wolff cruzó a la Ministra de Seguridad 06:15

El diputado nacional Waldo Wolff salió al cruce de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien anunció ayer su intención de revisar el peritaje realizado por la Gendarmería Nacional en el que se concluyó que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado días después de denunciar a la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Estamos en manos de gente peligrosa", sentenció. Y retrucó: "A esta chica hay que explicarle cómo funciona una república".

"Dice que esta pericia se hizo a instancias de Patricia Bullrich en Gendarmería, eso es mentira", comenzó el funcionario del PRO. Y explicó: "Los peritos son auxiliares de la Justicia. El que pidió la pericia es el juez. Lo que nunca puede hacer un ministro es criticar una pericia que ha pedido un juez, porque está interfiriendo entre dos poderes del Estado".

Wolff fue contundente. "En cualquier república del mundo esto es un escándalo y es causal de pedido de renuncia a la ministra de Seguridad o de juicio político por interferir en otro poder del Estado de manera flagrante".

"Lo mismo dijo de la pericia de Santiago Maldonado, sin que se lo pida la Justicia. Yo quiero que la ciudadanía tenga noción de que estamos en manos de gente peligrosa que no respete el funcionamiento mínimo", advirtió. Y agregó: "El ministerio de Seguridad hoy es temerario, persecutorio, no respeta la división de poderes e interviene en causas en curso".

"No te dejan respirar. Esta mujer se levantó un día y dijo que les iba a sacar las armas a los policías; al otro día, [Sergio] Berni y ella dijeron que iban a liberalizar la droga: un combo explosivo", resaltó Wolff. Y, a continuación, remató: "A esta chica hay que explicarle cómo funciona una república, será muy buena antropóloga pero no sabe lo que es un Poder Ejecutivo, un Poder Judicial y un Poder Legislativo, cómo es la independencia de los poderes, los procedimientos y cómo dar una nota. No sabe y es preocupante".

"Mínimanente el fiscal, la Asociación de Fiscales o incluso la Asociación de Magistrados deberían aunque sea llamarla por teléfono, y decirle: 'Mirá, comprate la Constitución Nacional, leela y charlá con algún amigo que haya estado en la gestión. Es un 'cachivache' y es peligroso".

