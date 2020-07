Waldo Wolff cruzó al Gobierno: "Muchachos, hace 100 días que están practicando"

Entrevista a Waldo Wolff, diputado nacional de Juntos por el Cambio. 17:50

Waldo Wolff, diputado nacional de Juntos por el Cambio, habló esta tarde con Tato Young en La Otra Vuelta por LN+, y se refirió al comienzo de la cuarentena estricta anunciada por el presidente Alberto Fernández el pasado viernes 26 de junio. "Hace 100 días que están practicando", sentenció Wolff.

"Creo que hemos perdido el control como sociedad de lo que estamos haciendo", comenzó el diputado. "Desde el poder te retan por opinar distinto, te dicen que los runners son culpables o que los empresarios son miserables. Te dicen de hacer el último esfuerzo, pero yo me imagino que vas a puente La Noria, ves que se pelean las fuerzas federales con los de la Provincia, y te dan ganas de decir: 'Muchachos, hace 100 días que están practicando'", criticó Waldo Wolff, en relación al incidente ocurrido esta mañana en el puente La Noria entre Sergio Berni y la policía federal.

En relación a la causa judicial sobre el supuesto espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, Wolff respondió a los dichos del diputado Leopoldo Moreau, quien afirmó ayer que, tras las detenciones realizadas en el marco de la causa, se logró que sea un "gran día para la democracia". "Moreau es el mismo que mostró en el recinto del Congreso una foto trucha de un operativo el año pasado, cuando dijo que había un operativo de represión. Moreau fue denunciado por algunos diputados por contar lo que se había hablado adentro de la Comisión de Inteligencia. Él tiene obligación de secreto de sumario", arrancó el diputado de Juntos por el Cambio. "Que Moreau diga eso sobre la causa de supuesto espionaje incumpliendo las leyes, no tiene ningún sentido", determinó.

Sobre Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri investigado por la Justicia por su supuesto involucramiento en la causa de espionaje político, Waldo Wolff afirmó que habló con él para ver cómo estaba. "Al secretario de Néstor Kirchner le encontraron propiedades por 100 millones de dólares en Miami. A este chico le allanaron la casa y vive en un departamento que está pagando con un crédito, y con un auto de 2007. Involucrar a Nieto, un pibe al que no se le conoce ningún ilícito, porque una mujer estaba bajo su órbita, y que involucren también a Mauricio Macri... que se esfuercen un poquito más".

"Soy víctima de la causa, y me presenté como querellante para interiorizarme de lo que pasa. No tengo compromisos con nadie. Estoy sujeto al debido proceso", afirmó Wolff en relación a la causa judicial. "Si algún funcionario que perteneció al ejecutivo del gobierno del cual yo comparto espacio cometió algún ilícito, esa es la mayor diferencia que tiene nuestro espacio con el kirchnerismo, que es corporativo. Yo quiero saber quién fue, pero hasta ahora no encontré nexo político. Que llegue al expresidente me parece un chino, agarrado de los pelos. Para condenar un kirchnerista necesitás un fallo firme de la Corte Suprema de Justicia, de la OEA y, posiblemente, del Vaticano. Para que un kirchnerista te acuse, necesitás un informe de Sylvestre y de C5N", chicaneó el diputado.