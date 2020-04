Willy Kohan: "El presidente ha girado a la izquierda"

Quienes integran el equipo económico de Alberto Fernández "son los autores intelectuales del cepo cambiario", afirmó Willy Kohan. Fuente: Archivo

15 de abril de 2020 • 11:26

Guillermo Willy Kohan sostuvo esta mañana que, ante la coyuntura impuesta por la pandemia del coronavirus , el presidente Alberto Fernández "ha girado a la izquierda". El columnista económico dijo que el mandatario "está más cerca de las ideas económicas de Cristina" y que este camino "no le va a dar los mejores resultados".

"Da la sensación que el camino que está eligiendo el presidente en materia económica no es el que le va a dar ni a él ni a la Argentina los mejores resultados", comentó Kohan en el programa Cada mañana por radio Mitre.

"El equipo económico inspirado en la política que llevó adelante Cristina Kirchner entre el 2011 y el 2015, que fue el cepo cambiario, la grieta, el vamos por todo, el enfrentamiento con los supuestos ricos, todo eso no le dio resultado a Cristina, de hecho perdió las elecciones en 2013 y 2015", consideró, y dijo que en "el equipo económico de Alberto Fernández, muchas son las mismas personas que integraban el equipo económico de Cristina".

"Ayer se lo vio al presidente más cerca de las ideas económicas de Cristina que de las ideas económicas que todos suponíamos que tenía Alberto Fernández, las de un peronismo más moderado", desarrolló. " Se ve que en la adversidad el presidente ha tenido que girar un poco a la izquierda por lo menos en materia del mensaje económico ".

"Lo que habría que hacer es abrir el mercado, tener un dólar financiero libre, hacer un blanqueo para que los que tengan los dólares puedan comprar un departamento", aconsejó, pero es "todo lo contrario a lo que está haciendo el gobierno, que va a salir a perseguir a los que hacen contado con liquidación, no permite la fluidez en la apertura de los bancos, y en lugar de promover un blanqueo para que entren los dólares, sale a anunciar nuevos impuestos. Un camino que no va a dar resultados porque ya no dio resultados ", anticipó.

"Las personas clave del elenco económico de Alberto Fernández", dijo Kohan, no son "Vilma Ibarra o Santiago Cafiero", sino "las personas que estaban con Cristina". Y finalizó: "Casi, te diría, son los autores intelectuales del cepo".