Yuyito González compartió fotos del íntimo festejo de cumpleaños de Javier Milei: “Hasta mañana”

La conductora de televisión y novia de Javier Milei, Amalia “Yuyito” González, compartió fotos de lo que fue el festejo del cumpleaños número 54 del Presidente. “Hasta mañana”, escribió la exmodelo y acompañó su posteo con las imágenes que la muestran abrazada y sonriente junto al jefe de Estado.

La publicación fue luego compartida por el mismo Milei, que en sus historias de la red social Instagram le dedicó un mensaje amoroso a su pareja: “Te amo, hermosa”.

En la mañana del miércoles, el Presidente había salido a saludar al público que se congregaba en las afueras de la Casa Rosada, en Plaza de Mayo. Junto a gran parte de su gabinete, el primer mandatario se sacó fotos y se mostró alegre y sonriente.

Así, se lo pudo ver junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el encargado de la cartera de Seguridad, Luis Petri; y su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Horas antes, cuando llegó a Casa Rosada, el Presidente fue recibido por la Fanfarria militar del Regimiento de Granaderos a Caballo, que entonó las estrofas del Feliz Cumpleaños. Milei se mostró visiblemente emocionado y les agradeció por el gesto.

La relación entre Yuyito y Milei

La pareja tuvo su primera salida pública el pasado 23 de julio, cuando asistieron juntos a ver una famosa ópera en el Teatro Colón. “Es un hombre distinto a todos”, consideró después de ese encuentro.

Yuyito González se retira del Teatro Colón por la entrada de Tucumán Gerardo Viercovich

Luego, el pasado 5 de agosto, González reveló que tuvieron otro encuentro romántico post-Colón durante una cena. Se trató de una cita que el mandatario le prometió iban a tener cuando él regresara de su viaje por Francia, travesía durante la cual reunió con el presidente Emmanuel Macron y asistió a la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras esto, y en el marco de la presentación de la ley de Juicio por Jurados, que incluía la puesta en escena de la obra teatral “La Noche del 16 de enero”, el presidente Milei y la exvedette se dieron su primer beso en publico el 13 de agosto. El gesto de amor entre el líder de La Libertad Avanza y la actriz de cine, teatro y televisión se produjo en las instalaciones del Centro Cultural Kirchner (CCK) y fue captado por asistentes al evento.

Yuyito González y Javier Milei Captura

Respecto a casarse, en diversas entrevistas la conductora contó que no es algo que le quite el sueño, pero que sí le gustaría “bendecir su relación”. “Dios dirá, no lo sé, no es algo que estamos buscando, ni tampoco es mi objetivo en una relación. Nunca fui casamentera, a pesar de que me casé y me divorcié, pero nunca fui de: ‘Ay, el casamiento’. Sí creo en la parte espiritual, en mi vida es muy importante. No el registro civil o los papeles, eso no me interesa nada; pero sí la parte espiritual de personas en las que nosotros confiamos o que son nuestros referentes espirituales. Me gustaría que estuvieran presentes o que haya algo, que no quede Dios afuera de eso, que no sea: ‘Me traje el bolso y me quedé’. Pero bueno, paso a paso”, explicó.

En el último tiempo, Yuyito aseguró que se mudará “muy pronto” a la Quinta de Olivos y que, mientras tanto, intenta estar el mayor tiempo posible con Milei.

