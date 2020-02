El exjuez Raúl Zaffaroni dijo hoy, en referencia al "lawfare" que la Corte Suprema tiene todo en sus manos y puede "anular sentencias" Crédito: Elisabetta Piqué

El exjuez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni volvió a pedir hoy la intervención del Poder Judicial de Jujuy, a raíz de la situación de la dirigente social Milagro Sala, a quien considera injustamente detenida.

Ayer, el presidente Alberto Fernández difundió un video cuestionando el lawfare que incluyó, cuando habló del "armado de causas y detenciones arbitrarias", una foto de Milagro Sala.

"En el caso de Jujuy no sé cuál es el espacio político que tiene Alberto, pero correspondería la intervención por Poder Judicial de Jujuy", afirmó Zaffaroni, que dijo que la justicia jujeña "ha hecho un papelón".

Zaffaroni sostuvo también que "hace falta una respuesta urgente" para todos los que están injustamente detenidos y dijo que es un problema que no afecta a unos pocos sino que pone en peligro a todos los argentinos. "La solución no es un indulto ni una amnistía. Eso no resuelve el problema de los 44 millones", advirtió.

"Yo creo que está todo en manos de la Corte. La Corte puede anular sentencias, por ejemplo", dijo el exjuez del alto tribunal, en una entrevista radial con La 990. Explicó que se refería a recursos extraordinarios contra distintas sentencias que hoy están en revisión ante la Corte.

Entre los casos que la Corte Suprema tiene pendiente resolver están hoy recursos, por ejemplo, planteados por las defensas de la vicepresidenta Cristina Kirchner y del exvicepresidente Amado Boudou.