Argentinos, siempre al borde de una ataque de nervios

Si hay algo que los “Argento” de verdad aprendimos es a vivir en crisis constantes. Desde el punto de vista naturalista, la vida es evolución permanente y la sucesión de muerte y vida es el único hecho real de nuestra existencia, pero para nuestro cerebro pensante en busca de certezas, todo esto es un caos.

Argentina tiene la particularidad de enseñarte a vivir en el presente continuo, una experiencia espiritual digna de un retiro en un Monasterio en el Tibet y además, gracias a la alta inflación, también podemos hacernos expertos en ayunos intermitentes. Y ya que hablamos de temas positivos, en este gran país los únicos que tienen deudas y gastan más de lo que tienen, son los políticos.

Sabemos muy bien que hay muchos verdes guardados en el colchón y, hoy por hoy, conocemos cómo manejarnos de la mejor manera en estos escenarios tan locos.

Otra buena noticia es que alguien tomó el mando del barco y marcó un rumbo. No sabemos si bien o mal, pero de nuevo el barco está en marcha y dejamos de dar vuelta con el timón roto.

En concreto, los que tienen un verde guardado comienzan a ver qué hacer. Además, si hay algo que tenemos claro es que la inflación no la vemos con ganas de bajar, por lo tanto, con los distintos verdes planchados por el gobierno seguiremos teniendo inflación en dólares.

¿Y el blue? Bueno, de eso quería hablar.

Gracias al dólar informal, ilegal, que se vende libremente en cualquier esquina de nuestra gran ciudad, nuestro país es cada día más barato para los países vecinos.

Hoy un hermoso programa de vacaciones cortas es pasar por Buenos Aires, disfrutar de nuestros teatros y comer en nuestros más renombrados restaurantes por precios irrisorios en dólares.

Ni hablar de los vinos de alta gama, vinos premiados, que aquí se compran por US$20 y en Europa no bajan de €100.

¿Y qué pasa en el mercado inmobiliario? Nuestros hermanos latinoamericanos alquilan departamentos de lujo, pagan en dólares y viven en pesos. Llegan los nómades digitales a trabajar y a vivir aquí. El mercado inmobiliario tiene hoy precios muy bajos en dólares. Hay departamentos de un ambiente a estrenar en Abasto a U$33.000, ideales para el mercado turístico.

Es una tendencia real y en franco crecimiento. No digan que no se los avisé. Y como decía nuestro querido Tato Bores: “Queridos chichipíos, no se duerman. Saquen los dólares del colchón, compren ladrillos que el baile continúa. Vermut con papas fritas y good show”

(*) El autor es CEO de Puebla Inmobiliaria