Brothers Developers. La desarrolladora que pisa fuerte en los barrios que más crecen

Entre las desarrolladoras que vienen pisando fuerte en la ciudad de Buenos Aires, Brothers Developers se destaca por una estrategia bien clara: intervenir en esquinas clave de los barrios con mayor proyección. Palermo, Villa Urquiza y Colegiales son los escenarios elegidos para desplegar una arquitectura contemporánea, con foco en el diseño, la calidad de vida y el valor de la ubicación, especialmente a través de su marca Nice.

La elección de esquinas no es casual. Brothers apuesta por puntos neurálgicos que combinan conectividad, identidad barrial y potencial comercial. En cada proyecto, el entorno inmediato se convierte en parte del atractivo: bares, parques, restaurantes y centros culturales que enriquecen la experiencia cotidiana de los residentes. Esta mirada urbana, sensible al contexto, es parte del ADN de la marca.

Toribio Nice Plaza

Su lanzamiento Nice Plaza resume esa visión. Ubicado en la emblemática esquina de Av. Cerviño y Jerónimo Salguero, el proyecto se inserta en uno de los corredores más vibrantes de Palermo, donde conviven cocinas de autor, cafés de especialidad y espacios verdes como el Jardín Botánico, el Ecoparque y el Parque Las Heras.

Con más de 8.000 m² de construcción, Nice Plaza ofrece residencias de 3, 4 y 5 ambientes, distribuidas en nueve niveles de viviendas, con cocheras privadas en tres subsuelos y un espacio comercial de 309 m² en planta baja. El diseño prioriza la vida familiar, con ambientes amplios, luminosos y sofisticados, y una cuidada selección de materiales y terminaciones.

Los amenities refuerzan la propuesta de valor: terraza parquizada con vistas panorámicas, piscina y solárium, sector de parrillas, SUM equipado, gimnasio con patio de expansión y bicipuerto. Todo pensado para ofrecer una experiencia de relax y bienestar en altura.

“Nice Plaza es la verdadera alma de Palermo”, afirman desde Brothers Developers. Y no es una exageración: con cada nuevo desarrollo, la desarrolladora no solo construye edificios, sino que redefine el modo de habitar la ciudad.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.