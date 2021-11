A pesar de la caída en el valor de las propiedades, Buenos Aires sigue entre las más caras de la región

Argentina suele ser la excepción a la regla. A pesar de que Buenos Aires es la única ciudad de Latinoamérica en donde el valor del metro cuadrado en dólares está en baja, las propiedades en territorio porteño siguen estando entre las más caras de la región.

Según el Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL Di Tella - ZonaProp) basado en avisos de inmuebles, a fines de septiembre el metro cuadrado en Buenos Aires baja 4,4% en dólares desde marzo y 5,5% en pesos ajustados por inflación. Excluyendo a Argentina, en América Latina, el metro cuadrado sube 0,1% en dólares y cae 3,2% en moneda local real en el último semestre.

“Excluyendo a Argentina, en América Latina los precios suben 0,1% en dólares y caen 3,2% en moneda local ajustada por inflación”, indicó Juan José Cruces, Investigador del Centro de Investigación en Finanzas y Rector de la UTDT.

¿Cuál es la ciudad con los precios de propiedades más alto de la región? Santiago de Chile es la ciudad con el valor más caro de Latinoamérica (U$S 3441/m²), seguido por Montevideo (U$S 2923/m²). En tercer lugar, aparece Buenos Aires (U$S 2600/m²).

Santiago de Chile es la ciudad con el m2 más caro de las región Shutterstock - Shutterstock

El informe, que realizan en conjunto el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella y ZonaProp, reporta el precio del metro cuadrado de departamentos en barrios de 14 ciudades de 9 países de América Latina que son comparables a lo que en Buenos Aires son Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta. En tanto, el cómputo se hace a partir del precio pedido en sitios de avisos clasificados de inmuebles, mayormente pertenecientes a Navent (Zonaprop).

El metro cuadrado en América Latina registró una caída, en promedio, del 1% en dólares en el semestre y del 3,8% en moneda local.

Las ciudades con el metro cuadrado más barato de la región son Quito (U$S 1225/m²), Bogotá (U$S 1239/m²), Córdoba (U$S 1311/m²) y Rosario (U$S1544/m²).

“Las mayores caídas fueron en Lima y Bogotá, donde los precios en dólares cayeron 6,9% y 6% respectivamente”, detalló Cruces.

Medido en dólares nominales, la ciudad en la que hubo un mayor aumento porcentual del precio es Monterrey, México (6,8%). Mientras que las mayores caídas se dieron en Lima (-6,9%), Bogotá (-6%) y Ciudad de Panamá (-5,5%).

Por otra parte, si se toma el valor en moneda local real, las ciudades con mayores incrementos son Santiago de Chile (0,7%), Monterrey (0,6%) y Lima (-0,1%). En tanto, las mayores caídas fueron en San Pablo (-7,1%), Ciudad de Panamá (-6,6%) y Río de Janeiro (-6,5%).

Precio de los departamentos en dólares por metro cuadrado

1. Santiago de Chile, Chile US$3441/m²

2. Montevideo, Uruguay US$2923/m²

3. Buenos Aires, Argentina US$2600/m²

4. Ciudad de México, México US$2420/m²

5. Río de Janeiro, Brasil US$2237/m²

6. Lima, Perú US$1896/m²

7. Monterrey, México US$1878/m²

8. San Pablo, Brasil US$1843/m²

9. Guadalajara, México US$1761/m²

10. Ciudad de Panamá, Panamá U$S1680/m²

11. Rosario, Argentina US$1544/m²

12. Córdoba, Argentina US$1311/m²

13. Bogotá, Colombia US$1239/m²

14. Quito, Ecuador US$1225/m²