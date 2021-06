Cómo lograr una compra y una venta sin sobresaltos

A la hora de realizar la compraventa simultánea de un inmueble se deben tener en cuenta algunas particularidades si no queremos fracasar en el intento. El deseo de venta será el disparador para iniciar el proceso conformando un buen equipo con el que se debe mantener una relación fluida: inmobiliaria y escribanía.

Para comenzar, hay que calcular la tasación. Allí entra en juego uno de los integrantes del equipo: la inmobiliaria. Debemos elegir al menos tres inmobiliarias que no se conozcan entre sí. Las inmobiliarias deberán realizar una tasación profesional y real de la propiedad. Además de esto, deberá definir, junto con el propietario, un precio de publicación y uno de cierre de la operación considerando valores reales del mercado actual.

Al momento de definirnos por una inmobiliaria debemos optar por aquella que publique en los principales portales inmobiliarios del país, que ofrezca una excelente presentación de la propiedad, esto es: fotos, videos y planos. Es importante que sepamos quién será el vendedor de nuestra propiedad, qué persona particular de la inmobiliaria será la encargada de mostrar el inmueble a los potenciales compradores. Debe tratarse de un profesional que sepa mostrar su potencial, destacando los puntos positivos y sabiendo manejar los aspectos negativos. Asimismo, debe tratarse de una inmobiliaria que haga un seguimiento de la cantidad y calidad de las visitas que recibió la unidad y presentar en forma periódica un “estado de situación” al cliente.

Es necesario que, en relación a las visitas y consecuentes consultas de interesados, mantengamos una relación fluida con la inmobiliaria. Que nos permitan contar con un panorama claro sobre en qué etapa de la venta nos encontramos. Paralelamente, podrá asesorarnos en la búsqueda de la propiedad a la que queremos mudarnos. Para ello, debemos dejarle en claro qué aspectos estamos dispuestos a ceder y cuáles no.

Papeles en orden

Un punto fundamental para este tipo de transacción es la necesidad de contar con toda la documentación básica de la propiedad, lo que nos permitirá ganar tiempo ante la aparición de un interesado. Hablamos de escritura, plano, reglamento de copropiedad (dependiendo del tipo de propiedad), y las facturas de servicios. Toda esta documentación deberá constar con su versión original y las copias correspondientes.

Simultáneamente, como en todo equipo, debemos hacer participar a la escribanía. Será a ellos a quienes debamos consultar los gastos estimativos por la venta y los costos ante una futura compra. Este punto es fundamental para contar con una visión real de la totalidad del monto que implicarán las transacciones.

La búsqueda

Al momento de comenzar a buscar una propiedad, se debe contemplar el presupuesto con el que se cuenta para buscar inmuebles que estén dentro de nuestro alcance, incluyendo la comisión inmobiliaria del 4%, gastos de escrituración, entre otros.

En este sentido, es aconsejable, ante la aparición de una oportunidad, recorrer la zona para interiorizarnos del movimiento y de la vida propia de las manzanas circundantes. Recorrer el barrio incluso en diferentes momentos del día nos puede evitar sorpresas a futuro y poder contemplar aspectos tan importantes actualmente como la seguridad. Asimismo, el saber si cuenta con medios de transporte en la cercanía es un plus interesante, así como conocer la oferta en cuanto a colegios (en caso de contar con chicos en edad escolar), espacios verdes, centros de salud, gastronomía y más.

¿Hay un interesado?

Cuando llega el momento en que tenemos un interesado concreto en nuestra propiedad, antes de recibir una reserva entra en juego nuevamente la inmobiliaria. Debe dejar asentado que estamos vendiendo para poder comprar, con lo cual, la operación estará supeditada a la reubicación del propietario en un plazo estipulado.

Si se ha logrado dar con una propiedad que nos interese, es muy importante, antes de reservar, contar con toda la documentación, tal como lo hicimos con la nuestra. Es decir, escritura, plano, reglamento de copropiedad, facturas. Lo recomendable es contar con un abogado o escribano de confianza que busque posibles vicios ocultos en relación a la propiedad, por ejemplo, si el consorcio cuenta con un juicio.

Tanto para el caso de casas como PH, para aquellos afortunados que cuenten con un crédito hipotecario, es importante poder confirmar que las unidades no hayan sido modificadas. Si la casa o el PH, sufrió modificaciones o ampliaciones, el banco sólo va a pagar por los metros cuadrados declarados.

Sumado a esto también debemos conocer si la operación de venta de la propiedad que estamos reservando está supeditada a una reubicación del titular o si se trata de una venta directa, es decir, aquella en la que el vendedor no necesita reubicarse. Y, en caso de requerir reubicación, hacer coincidir los tiempos con los lapsos estipulados en la venta de nuestra propiedad. Procurar que no haya “bache” de tiempo entra la casa que dejo y a la que me mudo.

Si tenemos en cuenta todos y cada uno de estos conceptos podemos evitar una venta frustrada. Es decir, no perder tiempo y esfuerzo con la consiguiente desilusión ante la imposibilidad de concretar nuestro sueño de comenzar una nueva etapa de nuestras vidas.

Tips para la compra: a estrenar, de pozo o a refaccionar

En los casos de propiedades en pozo es importante conocer si se trata de un fideicomiso o de una sociedad anónima. Es decir, la figura sobre la que se inscribió el proyecto. Asimismo, es fundamental conocer los antecedentes de la desarrolladora. Qué obras realizó, cuáles tiene en proceso, con qué logros cuenta, etc.

En el caso de las propiedades a estrenar debemos consultar los tiempos para la escrituración, si hay un boleto de compra-venta, y demás tiempos relacionados con los trámites previos a la posesión. En estos casos, es importante contar con un escribano de confianza, independientemente del que nos ofrezcan de la misma compañía desarrolladora para que pueda cotejar toda la documentación.

Si hablamos de propiedades a refaccionar, desde ya, es fundamental revisar y controlar qué trabajos debemos realizar para poner la propiedad a punto. Para ello, la recomendación es recorrerla con un arquitecto o con un maestro mayor de obra que, con sus miradas expertas, tienen la capacidad de anticiparnos las refacciones que se ven y las que no se ven.

Miguel Di Maggio es el director de la inmobiliaria Depa.

