Créditos hipotecarios: cuatro bancos subieron su tasa y ya cobran las más altas del mercado

En medio de un mercado inmobiliario cada vez más complejo, las tasas de interés de los créditos hipotecarios UVA siguen subiendo. El triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas del 16 de octubre había marcado un antes y un después en las expectativas de los analistas, que se mostraron optimistas en un sector golpeado, pero la realidad es otra: los créditos siguen subiendo y la posibilidad de acceder a la casa propia es cada vez más lejana.

Es más, octubre fue el mejor mes en desembolso de créditos, con US$370 millones, pero en noviembre el crédito hipotecario tuvo su peor momento del año, con US$183 millones desembolsados -un 50% menos que el mes anterior-.

Ahora se conoció que cuatro bancos volvieron a subir su TNA (Tasa Nominal Anual) del 9,9% al 16%, y se convirtieron en las entidades con el interés más alto del mercado crediticio. Estas son las que pertenecen al Grupo Petersen disponibles en cuatro provincias del país: Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz.

Estos bancos se suman a los otros tres que modificaron su tasa para arriba en las últimas semanas. Uno de ellos corresponde al banco que mantenía el interés más bajo del país. El Banco Municipal de Rosario, que durante más de un año tuvo el interés más bajo (3% de TNA), ya no ofrece esa condición. La línea general se mantiene en 4,2%, continuando igualmente como el banco “más barato” hasta el momento.

A su vez, la otra entidad que modificó su línea, luego de las elecciones, fue el Brubank, elevando su tasa del 10% al 12% para sus clientes.

Además, por primera vez desde su lanzamiento, el Banco Nación incrementó su línea del 4,5% al 6%. Cabe destacar que, a pesar de esto, es el banco que captó la mayor parte de la demanda hasta ahora y ya lleva entregado su crédito número 20.000.

Con las altas tasas de interés, acceder al mercado hipotecario se hace cada vez más difícil para la clase media Shutterstock

Un mercado en pausa

Esta situación, sumado al dinero desembolsado en noviembre, deja en evidencia algo que ya se venía anticipando: sin tasas razonables, el boom hipotecario no se puede sostener. Noviembre también mostró un fenómeno particular: la tasa promedio pactada fue de 5,9%, la más baja desde abril. Ese número solo se explica por la mayor participación del Banco Nación, que hoy está sosteniendo el mercado. El plazo promedio, en cambio, sigue estirándose: 25,2 años, un modo de bajar la cuota inicial para hacer viable la operación.

El freno del crédito empieza a hacerse cada vez más evidente. En los últimos tres meses, los precios de publicación en la ciudad de Buenos Aires pasaron de un mapa con 90% de los barrios con precios en alza a uno dividido: solo el 50% sigue subiendo y el 40% restante muestra bajas, según el último informe de Zonaprop.

De acuerdo a diversos analistas, el mercado entra así en una etapa de pausa. No se espera un derrumbe, pero sí un cambio en el otorgamiento. Que el mercado vuelva a moverse dependerá exclusivamente de un mejoramiento macroeconómico, mejoras salariales y líneas hipotecarias con mejores condiciones. Ya que, con tasas por encima del 12% cada vez menos personas pueden acceder a un crédito para comprar su casa.