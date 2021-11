¿Cuál deja más rentabilidad para alquilar: un PH o un departamento?

Sin expensas, con algún espacio exterior, con menos vecinos que en un edficio y más baratos que un departamento. Estas caracterísicas hicieron que en el último año y medio los PHs se posicionaran como las estrellas del mercado inmobiliario. Además, pandemia de por medio, con una avidez de la mayoría de la gente a buscar viviendas con patios, terrazas, ambientes más grandes.

Pero no son sólo atractivos para vivir sino también para invertir por su rentabilidad: hoy en día la inversión en un PH en territorio porteño rinde por encima de los departamentos, un 2.97% según cifras del Index mensual de Zonaprop.

Desde 2020, la relación entre el alquiler anual y el precio viene mostrando una recuperación, ubicándose en 3.48% anual. Por eso, la suba de la rentabilidad tiene una doble explicación: por un lado, se debe a un incremento del precio de alquiler de los PH por encima de la inflación y, por el otro, a una baja del precio de venta en dólares.

Actualmente se necesitan 28,8 años de alquiler para repagar la inversión de compra. Este número representa un 40% menos que un año atrás.

Cuál es el precio del alquiler

El precio medio de alquiler de un PH de de 3 ambientes y una superficie de 90m² en CABA se ubica en $76.334 por mes, un 3,8% más que en septiembre.

En lo que va del año el valor de los PHs aumentó un 41,7 por ciento Magalí Saberian

En tanto, en 2020 el crecimiento fue del 62%, similar a los departamentos y este año aumentan un 41,7%, por encima de la inflación -37%- y de los departamentos -38.9%-.

Si se busca un PH más amplio, de cuatro ambientes, con una superficie de 135 m² el valor promedio es de $106.900 por mes.

Cuánto sale comprar un PH

Según el índice, el valor promedio del PH en la ciudad de Buenos Aires es de U$S1925/m², un 20% debajo de del valor de los departamentos.

En este sentido, el precio medio de un PH de 3 ambientes y 90 m² en la Ciudad tiene un precio medio de U$S184.000. Mientras que un cuatro ambientes con una superficie de 135 m², tiene un precio de U$S242.000.

En tanto, en lo que va del año los precios de este tipo de propiedades bajaron un 5.2%. Desde fines de 2018 comenzó la disminución de precios que acumula 12.2% desde el máximo.

La oferta de PHs en venta creció un 35,2% interanualmente en CABA. Actualmente, los barrios con mayor cantidad de avisos son Villa Urquiza, Palermo, Caballito y Villa Devoto.

¿Qué barrios concentran los PHs de mayor valor? El corredor Norte de la ciudad de Buenos Aires es la región con mayor precio medio, U$S 2.478/m². En Palermo y Belgrano se concentran las unidades más caras, con valores de U$S 2.558 y 2.465/m², respectivamente. En tercer lugar aparece Núñez, con unidades por un valor de U$S 2450/m².

En el caso de GBA Norte, junto con las casas, se trata del tipo de inmueble más buscado (57%).

Por el contrario, los municipio en los que más bajaron los precios son Tigre y San Fernando, -16.2% y -10.8% respectivamente, respecto al mismo mes de 2020.