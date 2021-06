Cuánto costaba un departamento en el edificio que se derrumbó

Donde hace pocas horas había algunas propiedades en venta en el complejo Champlain Towers, ahora hay escombros. Este jueves por la madrugada, se derrumbó repentinamente parte del edificio ubicado en la ciudad de Surfside, en Miami. Mientras los rescatistas continúan en la búsqueda de sobrevivientes y las imágenes del hecho dan la vuelta al mundo, de a poco se conocen los detalles da la lujosa construcción que se desplomó y de la zona exclusiva donde estaba ubicada.

El edificio tenía 12 pisos y más de 130 departamentos, de los cuales colapsaron 55, donde vivían varias familias y se hospedaban turistas de distintas partes del mundo, entre ellos, muchos argentinos. Al momento del derrumbe, había al menos dos propiedades en venta. Una de ellas era un departamento de 155 m² ubicado en el sexto piso, que costaba US$650.000.

La unidad tenía dos habitaciones, dos baños, un living, una cocina y balcón con vista al mar. Además, contaba con estacionamiento, acceso a un muelle privado y estaba habilitado para alquiler. El complejo, en tanto, tenía sala de billar, área de picnic, sala comunitaria, gimnasio, pileta, spa y jacuzzi.

“Hermosa propiedad frente al mar con vista al mar. Condominio espacioso de 2/2 con balcón y electrodomésticos de acero inoxidable. ¡Ubicación única! Relájese en la piscina, el jacuzzi o haga largos paseos por la playa”, indicaba la publicación en la web que, tras el hecho, fue cancelada.

Otra de las unidades a la venta, de las mismas características aunque un poco más pequeña, costaba US$600.000. La propiedad, de 146 m², quedó “temporalmente fuera del mercado” tras el derrumbe. “¡El secreto mejor guardado de Surfside en Champlain Towers South! Condominio en esquina Oceanfront NW, lleno de luz y gran atención al detalle. Frente a la bahía y el exuberante horizonte de Surfside con dos balcones”, sostenía la publicación.

La zona del edificio

El complejo está ubicado en la Avenida Collins 8777, una calle principal de Miami Beach, en un pequeño barrio residencial de unos 6000 habitantes entre North Miami Beach y Bal Harbour. Con su línea de modernos edificios que se extiende junto a un área peatonal de 15 cuadras sobre la costa atlántica, está cerca de la zona conocida como “pequeña Buenos Aires” o “pequeña Argentina”.

En Surfside hay una combinación de departamentos, viviendas unifamiliares, condominios y hoteles viejos y nuevos, aunque la mayoría de las construcciones fueron hechas durante el boom de los años ’80 y ’90. Se trata de una zona cercana a tiendas exclusivas, restaurantes y supermercados de Bal Harbour, a poca distancia de canchas de tenis y otros edificios de renombre. Entre ellos, el condominio Arte Surfside de Antonio Citterio, Eight Seven Park y el resort Four Seasons Hotel at The Surf Club.

El condominio Arte Surfside de Antonio Citterio está ubicado sobre la misma avenida a media cuadra del edificio que se derrumbó. Es el primer proyecto en Estados Unidos del maestro arquitecto italiano Antonio Cittero, quien estuvo a cargo de la hotelería de Bulgari y Mandarin Oriental en Dubái, Londres, Milán y Bali. En las últimas semanas, estuvo entre las noticias porque un comprador anónimo adquirió un lujoso penthouse por US$22,5 millones, pagados en su totalidad con criptomonedas y en el mismo momento de la venta. Se trata de la operación inmobiliaria más cara realizada en esa divisa. En un piso del edificio, además, vive la hija del expresidente estadounidense Donald Trump, Ivanka.

En Eight Seven Park, que está al lado del complejo Champlain Towers, Novak Djokovic acaba de vender un departamento. A pesar de buscar obtener una mayor ganancia del negocio, el tenista cerró la venta por US$6 millones, después de casi un año y medio de esperar que aparezca un comprador e inmediatamente después de ganar el último Abierto de Francia.

En Surfside, también se encuentra uno de los resorts más lujosos de la ciudad de Miami, el Four Seasons Hotel at The Surf Club. Entre los famosos argentinos que eligieron la zona, están Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, que tenían un departamento en el edificio que se derrumbó y Pablo Pérez Companc. También se encuentra cerca el restaurante Cafe Ragazzi, del cantante argentino-venezolano Ricardo Montaner.