Departamentos usados: el precio en GBA cayó 20% en un año

En un 2020 donde las operaciones de compraventa de inmuebles se vieron truncadas, los propietarios debieron resignar sus valores para llegar a un acuerdo: en comparación con diciembre de 2019, el precio del metro cuadrado en el Gran Buenos Aires cayó en promedio 19,72% y la cifra escala hasta un 30,15% si se lo contrasta con mismo mes de 2018. Según el relevamiento trimestral que realiza Reporte Inmobiliario desde 2008, esta baja de precios que se registró en los departamentos usados de dos y tres ambientes, sin amenities ni cochera, fue el promedio más bajo desde diciembre de 2014.

“El número empieza llamar la atención, pero si se tiene en cuenta lo que bajó el peso en relación al dólar en el mismo período, la merma que sufrió un activo inmobiliario respecto a la moneda local es mucho menor”, indicó José Rozados, director de Reporte Inmobiliario. En ese sentido, el analista diferenció que aquellos argentinos que tienen los ahorros para comprar una propiedad “pueden llegar a verse motivados a avanzar por la reducción del precio en dólares”, pero quienes no tienen esa posibilidad “cada vez están más lejos de alcanzar esos precios, en términos de pesos”. Es decir, la ley de la oferta y la demanda: como hay pocos compradores, los precios bajan para que aparezca “una mayor cantidad de interesados”.

Venta: los más caros

Los departamentos ubicados en zona Norte son los que cotizan más alto dentro del primer cordón de la provincia de Buenos Aires, ya que defienden un valor promedio de US$ 2160 el metro cuadrado. Martínez es la localidad más cara (US$ 2405/m²), seguida por Vicente López (US$ 2385/m²), San Isidro (US$ 2335/m²), Olivos (US$ 2135/m²) y Tigre (US$ 1545/m²). En el corredor Oeste las unidades en venta promedian los US$ 1490 el metro cuadrado, tomando como referencia los valores de Ramos Mejía (US$ 1615/m²), Haedo (US$ 1515/m²) y Morón (US$ 1340/m²). Por último, zona Sur promedia un precio de US$ 1365 el metro cuadrado, con Avellaneda y Lomas de Zamora encabezando la lista (ambos con US$ 1470/m²), secundados por Quilmes (US$ 1420/m²), Lanús (US$ 1355/m²) y La Plata (US$ 1110/m²).

Y de cara al año que recién comienza, ¿los valores seguirán su tendencia a la baja? “Es probable, si la falta de confianza en general se mantiene”, agregó Rozados, razón por la cual consideró que “el sector tiene que estar más atento que nunca a las señales que brindan los precios y las cantidades”. En caso de que los propietarios estén decididos a vender y los compradores no aparezcan, los precios volverán a ajustarse para captar el interés. Pero, si sus dueños no se disponen a negociar, “lo que sería sano para el mercado es que los retiren de la oferta para no dar señales distorsionadas sobre precios ficticios”.

Alquileres: la brecha entre el Norte y el Oeste-Sur

Al analizar lo que sucede en el Gran Buenos Aires respecto a los alquileres, un dato destacado que surgió del último relevamiento del portal Zonaprop es que rentar un dos ambientes en el corredor Norte cuesta 7% más que alquilar un tres ambientes en zona Oeste-Sur.

En zona Norte, un departamento medio de dos ambientes y 50 m² ronda los $29.388 por mes, a diferencia de aquellos que son de 3 ambientes y 70 m², que cuestan $39.080 mensuales. Los municipios más caros son Vicente López ($40.298), Tigre ($36.699) y San Isidro ($31.236), mientras que los más baratos son San Fernando ($26.385), General San Martín ($24.494) y San Miguel ($21.515).

En zona Oeste-Sur la situación es distinta, ya que en diciembre pasado un departamento medio de dos ambientes y 50 m² se alquiló por $20.621 pesos mensuales, mientras que los departamentos de 3 ambientes y 70 m² registraron un valor de $27.420 por mes. Los municipios más caros en esta zona son Tres de Febrero ($23.034), Morón ($22.720) y La Matanza ($22.001), en tanto los más accesibles fueron Lanús ($20.478), Quilmes ($20.472) y Almirante Brown ($18.616).