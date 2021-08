Desde la pandemia, se vendieron 35 casas entre US$30 y poco más US$100 millones

En febrero pasado, cuando la tinta se secó en el contrato por US$122.7 millones en el que se vendía una mansión contemporánea frente al mar, el agente inmobiliario Ryan Serhant brindó por su éxito de venta con una copa de champagne y una langosta en un icónico hotel de Palm Beach, The Breakers.

Había volado desde Nueva York para cerrar un trato que, en lo que va del año, es el más caro de esta coqueta localidad en el sur de Florida. Es el más notorio de una serie de aumentos impresionantes en el mercado local, una seguidilla que ha abrumado a los brokers desde el comienzo de la crisis del Covid-19.

En muchos sentidos, el acuerdo describe perfectamente a un momento único. El vendedor, Mark Pulte, es un desarrollador local que había construido la extensa propiedad en un terreno de casi 10.000 m² que alguna vez fue propiedad del expresidente Donald Trump, ubicado cerca del Palm Beach Country Club. Pagó US$37 millones por el terreno en 2017. El comprador fue otro financiero de Nueva York que está cazando propiedades en Florida. Se trata de Scott Shleifer, un ejecutivo de banca privada y socio de Tiger Global Management, según una persona conocedora de la venta.

Durante los últimos 16 meses, los compradores han invertido miles de millones de dólares en propiedades en Palm Beach, una isla “barrera” de 25 kilómetros de largo frente a la costa atlántica de Florida, con aproximadamente 2500 casas. Desde marzo de 2020 han habido al menos alrededor de 35 ventas de más de US$30 millones en el condado de Palm Beach, con 22 ventas que superaron los US$40 millones, y dos de más de US$100 millones, según registros de propiedad y datos compilados por Corcoran Group y Miller Samuel. Compradores notables incluyen al magnate de los casinos Steve Wynn, el multimillonario de software Larry Ellison, el diseñador Tommy Hilfiger y peces gordos del sector financiero como el financista de seguros David Tepper y el empresario de servicios de inversión Charles R. Schwab.

El frenesí de compras está impulsando el volumen de ventas ultrapremium a niveles nunca vistos. Durante el segundo trimestre de 2021, el número de ventas de lujo, o correspondientes al 10% más caro del mercado, se disparó un 177,8% en comparación con el mismo trimestre del año pasado, según Miller Samuel. El precio de venta medio fue de US$17,75 millones, un 97,2% más que en el primer trimestre de 2021 y el más alto desde que Miller Samuel comenzó a registrar los datos, en el 2011.

En todos los segmentos de precios, el número de ventas de viviendas unifamiliares en Palm Beach aumentó un 90% durante el segundo trimestre 2021, en comparación con el mismo trimestre de 2020, según muestran los datos de Miller Samuel. Y en lo que va del año, Palm Beach ha tenido más ventas por encima de los US$50 millones que Nueva York o Los Ángeles, ciudades que normalmente dominan el mercado de alta gama, dijo el fundador de la empresa, Jonathan Miller. Pero la gran cantidad de acuerdos de ocho y nueve cifras, según explicó, no están necesariamente conectados con el resto del mercado.

“Lo veo como el nacimiento de un nuevo tipo de propiedad”, dijo Miller. “Estas propiedades y sus valores han sido repensados por aquellos que pueden permitírselo. Es un fenómeno que no habíamos visto antes“.

Los agentes locales atribuyen el auge del real estate en Palm Beach a una tormenta perfecta de factores, incluidas las políticas fiscales favorables a los ricos que impulsa Florida, el clima templado y el aumento del trabajo remoto. El auge de la bolsa de valores del año pasado también creó un aumento de la riqueza y algunos compradores buscan una protección contra la inflación en forma de ladrillos y cemento.

También hay un creciente disgusto por lo que algunos neoyorquinos adinerados ven como políticas fiscales onerosas en su estado. En 2019, la ciudad de Nueva York anunció un impuesto de transferencia sobre la compra de propiedades de US$2 millones o más, un gravamen que aumenta gradualmente en función del precio total. Anteriormente, los compradores en la ciudad estaban sujetos únicamente a un impuesto para mansiones del 1%, que también se aplica en el resto del estado. Muchos fondos de inversión con sede en Nueva York, como Elliott Management, planean abrir oficinas en Florida, según informó The Wall Street Journal. Muchos están siguiendo a sus CEO’s hacia el sur: el codirector ejecutivo de Elliott, Jonathan Pollock, estuvo viviendo en el área de Palm Beach durante la crisis de Covid-19, según personas familiarizadas con la situación.

“En Florida siempre hubieron ventajas impositivas. El sol también está desde siempre. La playa está desde siempre“, dice Serhant. “Lo que realmente cambió las cosas fue la capacidad de hacer negocios desde cualquier parte del mundo, además de las medidas de los gobiernos locales”.

Los brokers locales dicen que en las primeras semanas de los cierres pandémicos se desaceleraron las ventas de Palm Beach, al igual que en todos los mercados de lujo de los Estados Unidos. Muchos se preparaban para una primavera difícil. Pero entonces comenzó el frenesí de compras.

El desarrollador Corey Schottenstein cuenta que antes del coronavirus había aceptado una oferta de precio completo de US$45 millones por una casa contemporánea de aproximadamente 1200 m² que construyó en casi 10.000 m² de tierra en Everglades Island, en 2019. El comprador se bajó, y Schottenstein la mantuvo fuera del mercado durante varios meses. Cuando volvió a poner la casa en venta, en noviembre de 2020, los valores inmobiliarios se dispararon. Pudo subir el precio y vendió la casa en mayo de 2021 por alrededor de US$49,1 millones. Un cambio de rumbo como ese “solo sucedería en tiempos como estos”, explicó. El comprador es James Dinan, director ejecutivo de York Capital Management, y su esposa, Elizabeth Miller, según los registros públicos y luego confirmado por Schottenstein.

Mar-a-Lago, la residencia y club privado de Donald Trump en Palm Beach Saul Martínez - AFP

Algunos residentes de Palm Beach de toda la vida se subieron al tren y están vendiendo. “Se está viendo mucha renovación de gente”, dijo Chris Leavitt, de Douglas Elliman, una de las compañías norteamericanas de real estate más importantes.

Los vendedores incluyen a propietarios de Palm Beach desde hace mucho tiempo, como el Dr. Ernst Langer, un empresario alemán que vendió su casa, entre el mar y un lago, por poco más de US$109 millones en junio de 2021, después de ponerla en el mercado unos tres meses antes. Los registros muestran que era dueño de la propiedad desde 2012, cuando pagó US$23,5 millones de dólares. Muy cerca, Edward G. Watkins y su esposa, Karen Watkins, también vendieron su mansión por US$95 millones, más de cinco veces lo que pagaron en 2001.

Otros Palm Beachers, como el empresario Allan Jones, se pusieron a negociar. El año pasado, el fundador de Check Into Cash recibió una oferta no solicitada por la casa frente al lago de la década de 1950 que compró por US$10,8 millones en 2013, según los registros de propiedad. En diciembre, vendió la casa de 650 m², con 37 metros de frente sobre un lago, por alrededor de US$29 millones, según muestran los registros.

En enero, Jones compró una propiedad en Tarpon Cove por alrededor de US$26,15 millones. El complejo, de 2400 m², incluye una casa estilo Bermuda de aproximadamente 700 m², además de una casa de huéspedes y unos 70 metros de frente oceánico. Para mayo, también vendió esa propiedad por US$41,7 millones, un aumento del 59% en cinco meses. Las propiedades inmobiliarias de Palm Beach han sido su “mejor inversión” hasta la fecha, dijo.

El desarrollador Patrick Carney y su esposa, Lillian Carney, vendieron dos propiedades este año, ninguna de las cuales fue listada públicamente. En el extremo norte de Palm Beach, los Carney vendieron un terreno de 4600 m² con una casa estilo Bermudas de 1000 m². La venta cerró en febrero de 2021 por US$68 millones, según los registros de la propiedad. El comprador fue un administrador de fondos de inversión de Nueva Jersey, David Tepper, según informó The Wall Street Journal.

Unas semanas más tarde, los Carney vendieron una mansión frente al lago en el Intracoastal Waterway después de recibir una oferta no solicitada, dijo Carney, quien es director ejecutivo de Claremont Companies, una firma de desarrollo de bienes raíces. Carney contó que le informó a su agente de real estate que estaba dispuesto a vender en el rango de US$50 millones. El trato se cerró por US$49 millones, y el comprador fue el magnate de los casinos Steve Wynn.

Ahora, los Carney planean construir otra casa. Hasta que encuentren el lugar adecuado para su próximo proyecto, vivirán en una casa temporal que compraron un día después de que saliera al mercado, pagando US$12.2 millones por la propiedad de casi 1000 m², levemente por encima del precio inicial de US$11.8 millones. Según Carney, no hay duda de que los valores inmobiliarios están inflados. “Estamos en una burbuja de activos”, dijo. “Bromeo con mis amigos con que compré una linda casa de US$6 millones por US$12 millones”.

Carney dice que no le preocupa que el mercado colapse, pero cree que los precios caerán. “Los valores han subido 50, 70, 100%. No hay manera de que siga así“, dijo. “Nada sube para siempre, excepto los impuestos”.

En las últimas semanas, los brokers locales cuentan que el ritmo de las transacciones se ha desacelerado, no porque haya una falta de demanda, sino porque hay una falta de producto. Al 30 de junio, el inventario general de viviendas unifamiliares en la isla de Palm Beach se redujo un 77,8% interanual, según Miller Samuel.

Jones, cuya casa principal se encuentra en Cleveland, Tennessee, se lamenta por haber vendido su propiedad en Tarpon Cove. “Hice un buen dinero, pero ¿qué hago con él ahora?” se preguntó. Está buscando otra casa pero el inventario es bajo y los precios se están disparando. “Corro atrás de estos números”, dijo acerca de los montos pedidos. “Preferiría tener la casa que el dinero”.

El desarrollador Todd Michael Glaser, por otro lado, espera que el mercado continúe aumentando. Cerró un trato de US$85 millones para comprar una isla privada en Palm Beach en julio y cree que puede reconstruir una mansión existente allí y venderla por hasta US$200 millones. “Sigo pensando que Palm Beach está infravalorada. La conclusión es que no hay inventario y casi no se está construyendo nada nuevo “, explicó. “La riqueza ha aumentado de manera inimaginable y hay gente dispuesta a gastar decenas y cientos de millones. Pero no tienen nada para comprar“.

Glaser ve un cambio cultural en la forma en que las personas de alto patrimonio neto manejan su efectivo. “Estos tipos corporativos y de fondos de inversiones ya no se avergüenzan con gastar de esta manera”.

Katherine Clarke E.B. Solomont

The Wall Street Journal