En primera persona: La triste historia de una familia que vendió su casa al hijo de la inquilina

Corría el año 1954. Yo tenía 14 años. A principio de cada mes, una señora bajita, de rostro amable y rodete gris venía a casa y traía $120, a mí me hacían extenderle un recibo, que luego supe que era de alquiler. El alquiler de una casa de mi abuelo ubicada sobre la calle Andrés Arguibel.

Yo no entendía por qué nadie en mi casa la quería. Con el tiempo lo entendí. Ella era beneficiaria de una ley que congeló los alquileres y los desalojos por 30 años.

Mi abuelo, inmigrante italiano, la había comprado con el fruto de su trabajo, pensando en una renta para su vejez. Pero eso no era lo peor, lo más grave era que la señora del rodete gris subalquilaba las habitaciones de esa casa y obtenía una renta que multiplicaba por varias cifras el magro alquiler que pagaba. Mi abuelo murió y también cuatro de sus siete hijos, que no pudieron disfrutar ni de la renta ni de la venta de esa casa de Palermo viejo. Cuando la vigencia de esa ley concluyó y luego de sucesivas declaratorias de herederos, la casa se puso en venta y el destino quiso que a mí me tocara intermediar en la compraventa inmobiliaria.

Los herederos eran una multitud: 3 hijos vivos y varios de sus nietos. Lo más curioso fue la identidad del comprador, nada menos que el nieto de la señora del rodete gris que, seguramente, pudo realizar la compra con la contribución de una ley absurda que les permitió usufructuar, con la protección de una ley, la propiedad que no les pertenecía.

* La autora es fundadora de la inmobiliaria Maure

Alicia Blanco