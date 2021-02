Estudiantes: sin presencialidad, cae un 50% el alquiler de departamentos en la Ciudad

Un mercado que quedó golpeado por la pandemia y que no volvió como se esperaba ante la incertidumbre sobre cómo será la vuelta a clases para los universitarios. Una baja considerable en los alquileres, pocas consultas, achiques, reubicación y renegociación, son el común denominador para este sector por estos días.

Los alquileres de departamentos a estudiantes, ya sea temporario o tradicional, en la Ciudad de Buenos Aires, cayeron drásticamente durante 2020. Muchos son los jóvenes que llegan desde los lugares más diversos, especialmente del interior del país, pero también de países limítrofes o del resto de Latinoamérica, para cursar sus estudios ante la amplia oferta educativa de calidad que propone Buenos Aires. Pero tras de la suspensión de clases presenciales durante el año pasado, la mayoría de los jóvenes se volvieron a sus hogares, por lo que la demanda para habitar departamentos por parte de este segmento se redujo notoriamente, en especial durante el segundo semestre del año. Cabe aclarar que, en los primeros meses de 2020, la incertidumbre sobre la vuelta de las clases hizo que muchos jóvenes se quedaran en CABA hasta tener un panorama más claro, que llegó luego de las vacaciones de invierno. “Un 90% de los estudiantes regresaron a sus casas en 2020 y solo un 30% de los que regresaron continuaron pagando los alquileres. El resto rescindió contrato”, explica Lady Siebenhaar, titular de Soluciones Inmobiliarias Nativa.

¿Vuelta a clases?

Pero, ¿qué pasa en este 2021? Con la vuelta a la presencialidad o a una modalidad híbrida, que combina lo virtual y lo presencial que proyectan muchas universidades, se espera que el sector se reactive gradualmente. Aunque también son muchas las casas de estudio que ofrecen una alternativa de cursada virtual además de la tradicional y que podría ser hacia lo que definitivamente se inclinen los universitarios que vienen desde lejos. El panorama para los alquileres a estudiantes para este año es aún incierto. “Por la pandemia muchos se volvieron a sus casas. El mercado de los alquileres a estudiantes no volvió como esperábamos, ni siquiera los del interior. Si bien en diciembre y enero tuvimos algunos alquileres a estudiantes del interior y algunos del exterior que pudieron venir, representan un 20% de lo que era a principios del año pasado”, relata Darío Rizzo, CEO de Alternativa Propiedades.

Y es que la pandemia, y el no saber cómo van a ser las condiciones epidemiológicas en los próximos meses, hace que quienes están lejos opten por cursar la carrera a distancia, sin tener que dejar su hogar y sin tener que incurrir en los gastos de alojamiento. “Muchos jóvenes que venían del exterior han podido inscribirse este año para hacer todo a distancia. Esperamos que cuando se abran las fronteras vengan a estudiar de nuevo, pero creo que no vamos a volver a los números de antes en el futuro cercano”, aclara Rizzo.

Coincide Miguel Di Maggio, director de la inmobiliaria Depa, en que el mercado de alquileres a estudiantes está complicado porque sin la presencialidad al 100%, se genera una situación de duda. “Los padres piensan: para qué voy a seguir pagando un alquiler cuando tranquilamente le puedo decir a mi hijo que vuelva al pueblo, o a la provincia y que haga sus estudios desde ahí. De esta manera se evita un costo fijo sin sentido. También hay otros que optan por achicarse. Tengo un caso muy puntual de dos hermanos (una chica y un chico) que estudian carreras distintas y de los dos departamentos que tenían se quedaron con uno solo. De un año a otro, de 2019 a 2020, los alquileres a estudiantes han caído, por lo menos, un 50%. También hay mucha reubicación, mucha gente que se achica, pasa de un dos ambientes a un monoambiente, por ejemplo”, señala Di Maggio. Asimismo, también se dan situaciones en que se renegocian los alquileres o los plazos. “En el último tiempo se nota una renegociación constante de los inquilinos con los propietarios. Además, hoy los precios, en la gran mayoría, se pesificaron. Por ejemplo, quien venía a la Ciudad por Airbnb, se sienta con el propietario y renegocia a valores en pesos”, agrega.

Desde Mel Propiedades, Juan Ignacio Mel, gerente comercial, asegura que hoy por hoy no cuentan con consultas por este tipo de departamentos. “Hasta tanto no se defina con mayor claridad cómo será el retorno de los estudiantes a las clases, muchos volvieron a sus provincias desde donde toman las clases virtuales con su casa de estudio a distancia”, explica.

Por su parte, Juan Mora, CEO de Casa Campus, asegura que, según su experiencia, durante el año pasado, el 60% de los estudiantes se terminó volviendo a su ciudad. Casa Campus tiene una propuesta de co-living, dirigida a estudiantes, jóvenes profesionales y turistas, todo incluido con ubicaciones estratégicas en Pilar, San Telmo, Congreso, Palermo y en el centro de CABA. “Durante el año pasado, nos adaptamos rápidamente a la no demanda de estudiantes y buscamos otras demandas, principalmente de jóvenes profesionales, la que nos permitió mantener la ocupación arriba del 85%. Creo que en situaciones como las que se dieron en 2020 es clave la flexibilidad. En este momento, tenemos consultas de extranjeros -latinoamericanos en su mayoría-, los estudiantes del interior reservan más sobre la fecha y todavía no estamos en ese plazo. Considero que, gradualmente, las carreras de grado van a volver a la presencialidad, quizá no con la misma intensidad que antes, pero van a tener algunos días de cursada en la ciudad Buenos Aires, por ende, los estudiantes van a estar morando allí”, asegura Mora.

Precios con poco ajuste

Según Mora, los precios en 2020 en términos reales, no nominales, bajaron un 30%, “mantuvimos los precios nominales pero la inflación hace que la tarifa real sea 30% menor, pero con la ventaja de tener una inversión sólida lo que hace que los propietarios sigan cobrando”, explica. Los alquileres de Casa Campus, por un departamento privado de 30 m², con las expensas y servicios incluidos, parten de los $30.000 mensuales.

En cuanto al 2021, para Rizzo, los precios aumentaron un 30% o 40% en relación a 2019 “porque a diferencia del alquiler tradicional, el temporal es por un tiempo corto y el propietario en vez de tenerlo vacío prefiere alquilarlo al precio que sea con tal de tenerlo ocupado. Esta situación se da porque la mayoría de los propietarios viven de los alquileres temporales y necesitan del ingreso para el día a día. A diferencia del tradicional, que aumentó un 60%, el temporario lo hizo entre un 30 a 40%”.

Por su parte, Siebenhaar, considera que hoy los precios en comparación con 2019 son altos, pero si se los pasa a dólares, para los estudiantes extranjeros, es súper bajo. “Para ellos, estudiar en Argentina es muy conveniente”, enfatiza.

Perspectivas 2021

Por lo general, los estudiantes comienzan a alquilar cuando inician las clases en las universidades, desde fines de febrero a principios de marzo. Según Siebenhaar, este año se está viendo un cambio porque ya en diciembre pasado y en enero se tomaron reservas, condicionadas al comienzo de clases presenciales. “No han llegado los extranjeros todavía, pero estimo que este año, por el valor del dólar, les será muy conveniente venir a Argentina”, advierte. “Creo que muchos regresarán a Buenos Aires para continuar, por los comentarios que nos hacen, están muy deseosos de comenzar a cursar presencial. Hoy hay consultas y reservas para departamentos de 2 y 3 ambientes, el tipo de inmueble que habitualmente alquilan los estudiantes. Como es habitual, los barrios más buscados son Barrio Norte, Recoleta, Palermo, por la cercanía a las universidades privadas y pública y también Monserrat por el mismo motivo (UADE, Fundación Favaloro,)”, señala la titular de Soluciones Inmobiliarias Nativa.

Para Di Maggio, si bien la carrera virtual se hizo fuerte en el 2020 y muchas universidades empezaron a ofrecer sus carreras 100% bajo esta modalidad, muchos jóvenes vienen a Buenos Aires no solamente a estudiar sino también a trabajar, y eso motiva a que los padres hagan el esfuerzo de seguir manteniendo esos departamentos.