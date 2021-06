La app que te dice cuánto sol tendrá la casa que querés comprar

Quizás una de las grandes dudas que uno tiene antes de comprar o alquilar una vivienda sea: ¿cuánto sol va a recibir la casa? ¿Tiene buena luz natural? ¿En qué momento del día? ¿En qué época del año? Uno la podrá visitar en diferentes horarios pero no pasará ahí el día entero hasta haberse mudado. Y tener la certeza de que los ambientes reciban luz solar es una preocupación que, después del encierro causado por el Covid-19, sólo se pudo haber acentuado.

Un buen arquitecto o un ojo entrenado evalúan la orientación, los alrededores, la altura. Y siempre es recomendable una o varias visitas antes de cerrar el trámite. ¿Quien no recibió prevenciones del tipo “Andá a ver la casa a la tardecita, no sea cosa que tengas muchas horas de oscuridad”, o “seguro que en invierno a ese departamento prácticamente no le da el sol”?

Como en tantos aspectos de la vida y de la toma de decisiones, la tecnología vino a facilitarnos las cosas. Y pequeños detalles que en el mundo del real estate valen mucho ahora pueden ser analizados a través de nuevas apps, algoritmos o procesos.

Uno de los ejemplos más recientes es el de Cercalia RealState, una plataforma española que permite conocer cuánto sol le va a dar a una propiedad en cada momento del día y del año. Es básicamente un mapa, del estilo de Google Maps, en el que se puede simular la proyección de las sombras en distintos horarios y épocas del año, lo que permite estimar la luz y las sombras que tendrá una casa o departamento en cada momento. Si bien por ahora sólo está disponible para Europa y América del Norte, la incorporación de la información correspondiente a otras regiones es de muy fácil implementación.

Mapas inteligentes aplicados al mercado inmobiliario

La plataforma fue desarrollada por Nexus Geographics, una compañía española creada en 1997 y centrada en la geolocalización. Especialistas en la creación de mapas inteligentes para empresas o clientes de cualquier tipo (incluido el sector público), en un principio se focalizaron en el rubro de la logística. Con el tiempo, Nexus vio el potencial de aplicar su extenso know-how e información cartográfica y decidió incursionar en el mercado inmobiliario, lanzando Cercalia RealState en octubre del año pasado. Al día de hoy recibe cerca de 15 millones de peticiones diarias, tiene oficinas en Barcelona y Girona que emplean a más de 60 empleados y una facturación que en 2021 superará los cuatro millones de euros. Las distintas funcionalidades de Nexus dan servicio, cuentan desde la compañía, a más de 1000 empresas en distintos países.

La herramienta es de uso muy fácil: se puede navegar por cualquier punto geográfico de las regiones habilitadas visualizando la ciudad y sus edificios en 3D, con las alturas y anchuras reales en su contexto y viendo también los recorridos del transporte público, la ubicación de los comercios, puntos de interés, educación, salud, alimentación, ocio, servicios, etc. Si se quiere, se puede activar la opción de “Iluminación del sol”, mediante la que se observa el recorrido de la luz y se proyectan las sombras que el sol produce, ajustado a cada cuadra y cada edificio. A medida que se modifica la hora, el recorrido se va moviendo de forma precisa y en tiempo real.

El mapa interactivo de Cercalia permite proyectar las sombras que el sol produce en distintas zonas urbanas, en distintos horarios y días del año

Obviamente todavía hay imprecisiones y elementos difíciles de computarizar, como los árboles, pero a medida que la plataforma se vaya mejorando y refinando, será una herramienta ideal para calcular datos clave para el mercado inmobiliario: orientaciones, cuanta luz recibe un departamento en promedio, a partir de qué piso se vuelve más caro, qué zonas son las más oscuras y prácticamente cualquier detalle que tenga que ver con la iluminación solar. Hasta es útil para decidir la colocación de paneles solares de uso doméstico, una tendencia que crece. Según la compañía, Cercalia RealState brinda “información muy valiosa para usuarios y portales de venta de inmuebles, en un entorno de simulación fácil y dinámico, sin necesidad de visitas o fotografías”. De hecho, ya son numerosas inmobiliarias españolas las que incorporaron la herramienta directamente en sus portales.

La curva de crecimiento con las nuevas tecnologías es exponencial. Más datos es mayor precisión, lo que equivale a mayor eficiencia en los procesos y la toma de decisiones. El mercado del real estate tiene todo por ganar con el aporte de la tecnología y el big data. Cercalia RealState, un modesto pero extremadamente útil ejemplo, es solo un exponente. Vendrán más. Y llegarán rápido.

LA NACION