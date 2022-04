La historia del cirujano plástico que construyó una mansión de US$46 millones y la quiso vender al doble para saldar 10 años de deudas

“Quien todo lo quiere, todo lo pierde”. Como si estuviera hecho a medida, el dicho describe perfectamente al Dr. Alex Khadavi, un cirujano plástico conocido por operar a famosos de la industria del entretenimiento estadounidense, quien compró una casa y por no saber manejar sus finanzas entró en bancarrota. Mientras que las operaciones inmobiliarias no son su fuerte, su trabajo sí lo propulsó a un buen status después de operar a celebridades como Khloe Kardashian y Scott Disick, el cantante Lance Bass y el actor David Hasselhoff, entre otras.

Después de haber invertido más de US$46 millones en la construcción de una mansión en Bel Air, Los Ángeles, el ex millonario se vio metido en un cuello de botella del que no pudo salir. Intentó escapar de la situación al ponerla en venta por US$87,777 millones el año pasado, pero no fue más que un manotazo de ahogado ya que no logró concretar la operación.

La propiedad tiene 1950 metros cuadrados y está decorada con un estilo moderno

A partir de la decisión de un juez, el médico de 49 años podrá poner en subasta la propiedad por un precio base de US$50 millones. La casa en la calle Sarbonne al 777 con vistas panorámicas a la ciudad de las estrellas se extiende por 1950 m² distribuidos en una gran variedad de salas temáticas. Además de las siete habitaciones y 11 baños, sus residentes pueden explorar una galería con sistema audiovisual para proyectar una colección NFT, una galería para exponer autos de alta gama, una barra de tragos en la sala de estar, una sala exclusiva de degustación de champagne y una sala de cine.

La mansión tiene un mini cine con sillones de pana azulados

El lujo la recorre de punta a punta. Los pisos están espolvoreados con oro de 24 kilates. Llena de ventanales que desdibujan el límite entre el afuera y el adentro, la propiedad tiene una pileta con borde infinito para disfrutar la vista de las típicas palmeras lugareñas que también decoran su terreno y una plena vista a la ciudad. A su costado, hay un fogonero con dos bancos largos donde se puede pasar una tarde un poco más fresca de lo común, que continúa con la línea de fogones individuales que rodean la propiedad.

La pileta tiene vista panorámica a la ciudad de Los Ángeles

Este no es el único cuerpo de agua en la casa, sino que también hay un gran estanque rectangular con peces entre salas de estar, rodeado de jardines verticales para mantener el toque de naturaleza en sus partes internas. Los balcones de algunas de las habitaciones, también decorados con plantas, tienen vista directa al pulmón de la casa al que da el estanque. Además, algunas partes del techo también tienen un jardín en altura para fusionar el mundo verde con el del cemento.

Hay un estanque de agua con jardines verticales en el medio de la propiedad

Más allá del escándalo que envuelve a la casa con la bancarrota, su creación estuvo manchada desde sus cimientos. Khadavi se alteró mientras se llevaba a cabo la construcción y hasta llegó a despedir al arquitecto y contratista principal, además de quejarse de los equipos que se reportaron enfermos de Covid.

El cirujano es conocido por haber operado a grandes celebridades estadounidenses, como Khloe Kardashian

Si se tiene en cuenta que originalmente la había comprado en 2013 por US$16 millones que después demolió y agregó US$30 millones para construirla de cero, Khadavi pretendía venderla por más del doble de lo que le costó en un principio. Sin embargo, tras casi diez años de préstamos, pedidos de financiación, avisos de incumplimiento de pago, amenaza de ventas fiduciarias y embargos y hasta un arresto por sus dichos homofóbicos, admitió que no tenía las conexiones adecuadas para un proyecto tan grande y que en su mayoría ha vendido casas de menos de US$1 millón, según el Wall Street Journal.