Notting Hill: la casa de Hugh Grant, con su emblemática puerta azul, se vende por US$10 millones

“Soy solo una chica parada frente a un chico, pidiéndole que la quiera”, la frase que Julia Roberts le dice a Hugh Grant en Notting Hill quedó entre las declaraciones de amor más recordadas del cine. Pero la película también convirtió en protagonista algo mucho más cotidiano: una puerta azul y una librería. Detrás de esa entrada londinense, que todavía atrae a los fanáticos de la comedia romántica, hay una casa que ahora busca comprador por £7,5 millones, equivalentes a unos US$10 millones.

Westbourne Park Road se encuentra en el corazón de Notting Hill sothebysrealty.co.uk

Ubicada sobre Westbourne Park Road, en el barrio de Notting Hill, la propiedad fue utilizada como el exterior de la vivienda de William Thacker, el librero interpretado por Grant, que se enamora de Anna Scott, la estrella de Hollywood personificada por Roberts. La comercialización está a cargo de Sotheby’s International Realty, que publica una superficie aproximada de 255 m² y tres dormitorios.

La conexión con la película estrenada en 1999 va más allá de su fachada: un viejo rumor dice que Richard Curtis, el mismo guionista de Notting Hill, Love Actually y Cuatro bodas y un funeral, había vivido allí. Sin embargo, los ambientes que se vieron en pantalla fueron recreados en un estudio: el interior que hoy se ofrece a la venta es otro, tiene espacios amplios, techos altos y sectores al aire libre.

Julia Roberts y Hugh Grant en Nothing Hill, 1999

Cómo es la casa detrás de la puerta azul

El principal atractivo aparece en el ambiente que integra la cocina, el comedor y el living sothebysrealty.co.uk

El principal atractivo aparece en el ambiente que integra la cocina, el comedor y el living. Concebido originalmente como un estudio de artista, el espacio se desarrolla bajo un techo de gran altura, con estructura a la vista y varios tragaluces que permiten el ingreso de luz natural. La propiedad combina una historia cinematográfica única con interiores espaciosos y dos amplios espacios exteriores.

“Sobre parte de su perímetro se extiende una galería en el primer piso, que suma una perspectiva elevada del ambiente y refuerza la sensación de amplitud”, según Sotheby’s.

La terraza tiene vistas sobre los techos de Notting Hill sothebysrealty.co.uk

Una escalera caracol conduce hacia la terraza sothebysrealty.co.uk

El dormitorio principal se encuentra en la planta superior y cuenta con chimenea, espacio de guardado y baño en suite. Este último está equipado con dos lavatorios, una bañera independiente y una ducha separada, una distribución que permite diferenciar los distintos sectores del baño.

El dormitorio principal se encuentra en la primera planta sothebysrealty.co.uk

Los espacios exteriores completan la propuesta, con una escalera de caracol que conduce a una terraza con vistas sobre los techos de Notting Hill, mientras que un patio ofrece otro lugar para colocar una mesa y comer al aire libre. Según la descripción de la inmobiliaria, este último se extiende aproximadamente 10 metros de largo.

La icónica casa se vende por US$10 millones sothebysrealty.co.uk