Nueva York: en una sesión maratónica, aprobaron extender la suspensión de desalojos

La Legislatura del estado de Nueva York acordó extender las amplias protecciones contra los desalojos hasta el próximo año, para mantener en sus hogares a cientos de miles de personas cuyas finanzas han sido golpeadas por la pandemia. La medida fue la primera de un estado en establecer nuevas barreras para el desalojo después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara la semana pasada la moratoria de la administración Biden.

Se produjo cuando muchas localidades del país, incluida Nueva York, han luchado por distribuir decenas de miles de millones de dólares en ayuda para el alquiler, en auxilio de las facturas impagas de los inquilinos. Después de que otro fallo de la Corte Suprema el mes pasado bloqueara una pieza clave de la anterior moratoria estatal de Nueva York, muchos inquilinos temían que se avecinara una ola de desalojos. Pero el nuevo acuerdo, que extiende la moratoria hasta el 15 de enero y fue aprobado por la Legislatura estatal el miércoles por la noche, ahora crea una de las protecciones más extensas del país. Solo otros cinco estados y Washington DC tienen actualmente moratorias de desalojo, según la Casa Blanca, y muchas de esas protecciones expiran en algún momento de este año.

“Es una gran noticia para los inquilinos”, dijo Brendan Cheney, director de políticas y comunicaciones de la Conferencia de Vivienda de Nueva York, una organización sin fines de lucro que aboga por viviendas asequibles. Dijo que le da a la gente “más tiempo y más estabilidad” para aprender cómo acceder al programa de alivio de la renta. “Si mirás las cifras, hay cientos de miles de personas que parecen estar atrasadas en el pago de la renta debido a la pandemia, deben miles de millones de dólares en renta y está claro, según el programa, que muy pocas de esas personas han obtenido el dinero que necesitan“, dijo. La medida reflejó cómo, incluso cuando las vacunas están ayudando a reactivar muchas partes de la economía, la enorme cantidad de renta adeudada amenaza con obstaculizar la recuperación, dejando a un gran número de residentes de bajos ingresos enfrentando deudas o incluso sin hogar. La necesidad en Nueva York es particularmente aguda. Ninguna otra jurisdicción tiene una mayor proporción de inquilinos que este estado, y la gran mayoría vive en la ciudad de Nueva York. Más de 700.000 hogares están atrasados en el alquiler, según un análisis reciente de los datos del censo de Estados Unidos. Solo California tiene más, con unos 750.000 hogares atrasados.

La extensión de la moratoria marcará la cruzada más importante de la gobernadora Kathy C. Hochul desde que se convirtió en la máxima ejecutiva del estado la semana pasada, después de que el gobernador Andrew M. Cuomo renunciara en medio de una serie de acusaciones de acoso sexual.

Hochul, demócrata, negoció el trato para fortalecer las protecciones contra el desalojo con los líderes demócratas de la legislatura estatal, quienes a menudo tenían una relación de confrontación con su predecesor. En una medida que subrayó la urgencia de la situación, Hochul llamó a los legisladores a Albany, la capital estatal, para una sesión extraordinaria con el fin de extender la moratoria estatal, que expiró el martes. Los demócratas, que controlan el Senado y la Asamblea del estado, aprobaron las medidas el miércoles ante la vociferante oposición republicana. “A la luz del fallo de la Corte Suprema de revocar la moratoria federal de desalojos, la mayoría del Senado está tomando medidas para ajustar y extender la moratoria del estado para garantizar que miles de neoyorquinos estén protegidos de perder sus hogares y al mismo tiempo ayudar a los pequeños propietarios “, dijo Andrea Stewart-Cousins, líder de la mayoría demócrata en el Senado estatal, en un comunicado el miércoles temprano. Aunque los legisladores creen que la legislación se ajustará al fallo de la Corte Suprema sobre la moratoria estatal anterior, las nuevas medidas podrían enfrentar desafíos judiciales, con un importante grupo de propietarios ya amenazando con presentar una demanda si creen que la legislación restringirá los derechos de los propietarios.

El 12 de agosto, la Corte Suprema falló a favor de un grupo de propietarios de Nueva York, quienes dijeron que no tenían forma de desafiar a los inquilinos que buscan protección contra el desalojo que con solo presentar un formulario en el que dicen que experimentaron dificultades económicas debido a la pandemia, ya quedan protegidos. El miércoles, los legisladores modificaron la moratoria para permitir que los propietarios impugnen esos reclamos en los tribunales. Los dueños de propiedades han argumentado que los inquilinos podrían usar los reclamos por dificultades económicas para evitar pagar el alquiler incluso cuando tienen la capacidad para hacerlo.

Las nuevas medidas crearán otros beneficios para los propietarios, incluida la adición de “un estándar de molestias” para que puedan iniciar procedimientos de desalojo si un inquilino protegido es una molestia o ha dañado gravemente una propiedad. La extensión de la moratoria se aplicará a los desalojos residenciales y comerciales, así como a las ejecuciones hipotecarias. Los grupos de inquilinos y propietarios, generalmente en desacuerdo, están de acuerdo en que extender la moratoria es una solución temporal que solo llegará hasta cierto punto si el estado no distribuye US$2.7 mil millones en alivio de alquiler que en buena medida está atrasado, dejando a los inquilinos y propietarios con un montón de facturas impagas. El dinero, que el estado entrega directamente a los propietarios, está destinado a evitar los desalojos al cubrir las facturas impagas de los inquilinos de bajos ingresos, incluidos hasta 12 meses de alquiler anterior, tres meses de alquiler futuro y servicios públicos.

Pero el programa, que Cuomo lanzó durante el verano norteamericano, ha tardado en distribuir el dinero, en parte debido a dificultades técnicas, pero también porque muchos propietarios e inquilinos desconocían la ayuda. Hasta el martes, se habían pagado poco más de US$203 millones, o alrededor del 7% del dinero disponible, para alrededor de 15.000 hogares, según la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad, que administra el programa de alivio de alquiler. El programa también protege a los inquilinos del desalojo si su solicitud de alivio del alquiler está pendiente. Al 23 de agosto, los datos más recientes disponibles, el estado había recibido más de 176.000 solicitudes. Los propietarios y activistas dijeron que la Sra. Hochul, quien ha hecho de arreglar el programa una prioridad máxima, debería enfocar los esfuerzos del estado en llegar a todos los inquilinos endeudados y lograr que se postulen al programa antes de que expire otra moratoria. “Es un fracaso masivo que 18 meses después de esta emergencia, el gobierno estatal ni siquiera haya intentado recopilar datos completos sobre exactamente cuántos neoyorquinos están atrasados en el pago del alquiler y cuánta deuda han acumulado”, dijo Jay Martin, director ejecutivo del Programa de Mejoramiento de Vivienda Comunitaria, un grupo de propietarios.

Joseph Strasburg, presidente de la Asociación de Estabilización de Rentas, que representa a unos 25.000 propietarios y había demandado por la moratoria de desalojo anterior, dijo que el grupo también consideraría demandar por la nueva moratoria. Pero la forma en que responda dependerá de qué tan difícil haga la nueva ley desafiar los reclamos de dificultades de los inquilinos. Strasburg también dijo que el estado debería concentrarse en pagar a los propietarios a través del programa de alivio de la renta. “No queremos litigar esto”, dijo sobre la moratoria. “Es una pérdida de dinero y de tiempo cuando deberíamos concentrar nuestras energías en cómo sacar el dinero”.

Aún así, el acuerdo sobre una nueva moratoria fue una gran victoria para los defensores de los inquilinos. Cea Weaver, coordinadora de campaña de Housing Justice for All, dijo que la renuncia de Cuomo y los dos fallos de la Corte Suprema representaron una “tormenta perfecta” para los inquilinos en Nueva York. Pero calificó el acuerdo como una “gran victoria”. “Espero que marque el tono de la nueva administración”, dijo. Los legisladores republicanos, sin embargo, describieron la extensión como el último intento de los demócratas de vilipendiar a los propietarios e infringir sus derechos de propiedad, argumentando que los inquilinos, a quienes algunos legisladores describieron como perezosos, estaban jugando con la moratoria para evitar pagar el alquiler. Algunos predijeron que los demócratas volverían a extender la moratoria en enero, porque 2022 es un año de elecciones.

Kathy Hochul, nueva gobernadora de Nueva York, en su jura el 24 de agosto en Albany (AP Photo/Hans Pennink) Hans Pennink - FR58980 AP

“Creo que estamos enviando un mensaje equivocado a la sociedad al no proporcionar, al menos, mecanismos más sólidos para asegurarnos de que aquellos que pueden pagar el alquiler y que están jugando con este sistema deben rendir cuentas”, dijo el asambleísta Michael Fitzpatrick. un republicano de Long Island. “No es justo. No está bien. No creo que sea una buena política en absoluto“. Pero con los demócratas en control de ambas cámaras, la prórroga prevaleció por una votación de 38 a 19 en el Senado y de 80 a 60 en la Asamblea. El lento ritmo del alivio del alquiler y el fallo de la Corte Suprema sobre la moratoria federal de desalojos, han puesto una nueva urgencia en los funcionarios estatales y locales para crear un mosaico de sus propias políticas en todo el país, dijo Shamus Roller, director ejecutivo del Proyecto Por Una Ley Nacional de Vivienda, que aboga por los inquilinos de bajos ingresos y ha presentado escritos defendiendo moratorias en varios casos judiciales.

Los funcionarios de Boston se movieron esta semana para prohibir los desalojos en la ciudad después del fallo. Roller dijo que fuera de Nueva York, “no había ningún otro estado del que yo sepa que habla de dar un salto tan significativo”. “Creo que todos esperábamos que los programas de asistencia para el alquiler estuvieran en funcionamiento, todos esperábamos que la pandemia terminara funcionalmente en este momento”, dijo. “Ninguna de esas cosas ha sucedido. Creo que mucha gente está luchando por mantener todo esto unido, para evitar que acabemos con un nuevo problemón, como es la falta de vivienda“.

Luis Ferré Sadurní Mihir Zaveri

The New York Times