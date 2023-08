escuchar

Hay algo que muchos integrantes de la Generación Z sienten que no está dentro de su ámbito de posibilidades: ser dueños de una casa.

La regla general de que el costo de la vivienda no debe exceder el 30 por ciento de sus ingresos mensuales se está volviendo menos realista para muchos en la Generación Z, típicamente definidos como personas nacidas entre finales de la década de 1990 y principios de la de 2010. La propiedad se siente inalcanzable: más de un tercio de los que participaron de una encuesta dijeron que es algo que creen que nunca podrán lograr.

Según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, el año pasado, el típico propietario de vivienda por primera vez tenía 36 años, un récord. Alquilar tampoco ha sido una alternativa fácil, ya que quienes buscan departamentos enfrentan guerras de ofertas y altos costos de alquiler.

Alrededor de un tercio de los adultos de la generación viven con sus padres y planean quedarse con ellos como una solución de vivienda a largo plazo. Otros duermen en el living, se apresuran a mudarse con sus parejas y emigran de las grandes ciudades.

The New York Times pidió a los miembros de la Generación Z que compartieran sus historias y estimaran cuánto de sus ingresos mensuales suelen gastar en alquiler. Esto es lo que dicen los jóvenes de costa a costa sobre cómo se las arreglan para mantener un techo sobre sus cabezas.

Dekaila Wilson es una profesional de 23 años del Bronx, que el 85% de sus ingresos los destina al alquiler. Dijo que su objetivo de dedicarse al rap ha tenido que pasar a un segundo plano. Siente que tuvo que dejar de invertir en sí misma. “Tienes que pagar por el tiempo de estudio, tienes que pagar por el video”, dijo. “Necesitas tiempo y dinero para todo”.

Savannah Scott es una camarera de 23 años en Reno, Nevada, destina el 75% de sus ingresos a la renta de su departamento, aunque en los últimos tiempos este porcentaje va en aumento. Para pagar el alquiler de este mes, Scott no solo tuvo que usar la totalidad de sus cheques de pago, sino que también tuvo que aprovechar sus propinas. “Termino comprando menos comestibles: no puedo darme ciertos gustos. Estuve con cupones de alimentos por un tiempo”, dijo. Y agregó: “Solo conduzco quizás una vez a la semana porque no quiero tener que pagar la nafta”.

Manny Rawlings, de 25 años, es un fideicomisario de una comunidad y gerente de negocios de una entidad sin fines de lucro en Mamaroneck, Nueva York. En su caso, el 70% de sus ingresos se van en el alquiler.

Rawlings fue elegido miembro del consejo de administración de la comunidad en noviembre, por lo que mudarse de Mamaroneck estaba fuera de discusión. Aun así, obtuvo un aumento modesto en sus ingresos con un estipendio quincenal de US$240 que gana como fideicomisario. También tuvo que mudarse de la casa de su madre porque ella perdería su beneficio de vivienda de la Sección 8 con sus ingresos incluidos.

Muchos jovenes tienen que destinar el 70% de sus ingresos al alquiler Shutterstock

La privacidad es una prioridad para Rawlings, quien se mudó a un departamento de una habitación el otoño pasado. Está agradecido de vivir solo, pero se siente atrapado por el hecho de que la mayor parte de su salario se destina a la renta; no es como imaginó sus 20 años. “Tengo que hacer que me dure cada dólar extra”, dijo Rawlings. “Estoy perdiendo la capacidad de salir y divertirme, ir al cine o cenar afuera con amigos”.

Un hogar de ingresos medios en los Estados Unidos necesitaría gastar más del 30 por ciento de sus ingresos en un apartamento de precio promedio, según un informe de Moody’s Analytics.

Brigitte Dale es una editora de libros de 27 años que vive en Stamford, Conn. En su caso, la mitad del salario está destinado para el alquiler. “La perspectiva de algún día comprar una casa o tener hijos es casi insondable”, dijo Dale, refiriéndose a la ciudad de Nueva York. Se mudó a Connecticut desde Nueva York en 2022 para pagar un departamento con más espacio y un lavarropas. Ahora, vive con su pareja y paga US$500 menos de alquiler que en la gran ciudad, pero las cosas siguen apretadas. Ambos trabaja como tutores para ayudar a aumentar sus ingresos.

Ives Williams es un asociado de ventas de 24 años en Baltimore, Maryland. Al igual que Dale, la mitad de su sueldo se va para el alquiler de su departamento mínimo. Williams y su esposo viven en un edificio de gran altura en el centro de Baltimore. El departamento está a poca distancia de su trabajo, por lo que el dinero que ahorra en combustible termina destinándose al alquiler. “Siento que se ha normalizado entre mi generación, casi en broma, estar de acuerdo con el hecho de que es posible que nunca tengas un hogar”, dijo. “Pero debajo de esa corriente es muy parecido a, ‘Sí, voy a matar este sueño americano en mi cabeza antes de que realmente llegue demasiado adentro’”.

El futuro podría tomar muchas formas para Williams. Además de su interés en volver a la escuela de ciencias, él y su esposo han planteado alegremente la idea de comprar una casa con amigos. Han bromeado diciendo que sería como “una gran fiesta de pijamas”, dijo. “Pero debajo de eso, está la realidad económica de que esa podría ser la única forma en que consigamos una casa”.

Finn Bradenday es un carpintero y técnico médico de emergencia de 27 años que vive en Peaks Island, Maine y que debe dedicar el 45% de sus remuneraciones para pagar la renta de su vivienda.

Entre 1999 y 2022, el alquiler ha crecido un 135 por ciento. Los ingresos solo han aumentado en un 77 por ciento en ese tiempo.

Hay quienes viven con amigos en un departamento y hasta conviven con sus parejas en la misma habitación Shutterstock

Bradenday y su esposa, que dieron la bienvenida a un bebé en julio, se mudaron a la casa de sus padres para disfrutar de su licencia de maternidad no remunerada; no podían pagar el alquiler mientras ella no trabajaba ni generaba ingresos. En septiembre, la pareja se mudará a su propia casa de alquiler. “Estamos apretados. Son mis padres y mi hermana, y ahora nosotros tres, además de algunos perros. Nos tropezamos mucho el uno con el otro y no tenemos nuestro propio espacio”, comenta.

Antes de vivir en la habitación de huéspedes de sus padres, la pareja alquiló una casa de 55 metros cuadrados. Para ahorrar US$300 adicionales en alquiler cada mes, Bradenday hizo varias horas de trabajo de carpintería para su arrendador. “No nos estamos muriendo de hambre ni nada por el estilo, pero el tiempo definitivamente es un gran estrés. Ojalá tuviera más”, dijo Bradenday. “Solo tengo un día a la semana en el que no estoy trabajando en algo”.

Una situación similar a la de Bradenday (el 45% de su sueldo se va para la renta) es la que debe enfrentar Adam Savage, un asistente de programa de 22 años que vive en Arlington, Virginia.

Savage se mudó de Washington, DC, “al otro lado del río” a Arlington para poder vivir solo después de compartir una habitación con un compañero de cuarto durante un año. Elegir entre vivir con compañeros de cuarto y ahorrar dinero, o gastar más para vivir solo fue una decisión difícil. Sabía que “iba a ser un sacrificio”, pero finalmente decidió seguir viviendo solo. “Todavía me estoy acostumbrando. Me di cuenta de que era más sociable de lo que pensaba. Y extraño un poco ese ritual de tener compañeros de cuarto”.

Jess Walsh de 25 años, vive en Somerville, Massachusetts, y trabaja en una cantina. El alquiler de su casa le obliga a dedicar el 45% de su salario. En septiembre, Walsh y su novia se mudarán de su estudio a un apartamento de una habitación. “Actualmente, vivimos supercondensados”, dijo. “Nuestro apartamento es diminuto. Esto es ridículo, pero en realidad estoy ansioso por tener una puerta que pueda cerrar porque soy un ave nocturna”.

Kellie Beck es una directora de teatro independiente de 25 años que vive en Brooklyn. Hasta agosto, el 40% de sus ingresos se destinaba al alquiler, ahora está echando mano de los ahorros.

Beck tiene tres compañeras de cuarto, incluida su pareja, que se mudaron este verano. Compartir una habitación con su pareja significa que ahorra en algo más que en los pagos del alquiler. Han podido dividir el costo del cuidado de su gato, las suscripciones de plataformas de streaming y los productos para el cuidado del cabello y la piel. Todos los compañeros de cuarto compran comestibles y cocinan en comunidad. “Cada uno de nosotros paga US$25 a la semana en comestibles y nos turnamos para preparar la cena”, dijo.

La configuración le ha permitido a Beck poder vivir en Nueva York. “Trabajo en el sector de las artes: no se puede ganar mucho la vida con las artes en vivo fuera de las grandes ciudades. Además, he querido vivir aquí toda mi vida”, dijo la directora de teatro.

Pero vivir en una de las ciudades más caras del mundo no está exento de inconvenientes. Tanto ella como su pareja son autistas, por lo que “si uno de nosotros se estresa y se sobreestimula, no es bueno porque realmente no hay ningún lugar a donde ir en la casa para tener un momento privado”, dijo. Y agregó: “Debo rechazar muchas oportunidades para ver amigos, siempre es para tomar algo o cenar. Y una noche en un restaurante acaba con mis gastos de la semana”.

Muchos de los entrevistados comparten departamento con amigos para poder pagar alquiler y gastos Shutterstock

Anja Chivukula es una estudiante de posgrado de 24 años de Los Ángeles, que dedica el 40% de sus ingresos al alquiler de su casa. En los eventos de estudiantes de posgrado, “simplemente estaremos bromeando acerca de que ninguno de nosotros será dueño de una casa jamás”, dijo Chivukula, quien comparte un apartamento con otro estudiante.

Nikayla Jefferson es una estudiante de posgrado de 26 años de San Diego. Para ahorrar dinero, Jefferson se mudó a la casa de sus padres: “Realmente no puedo permitirme hacer nada más en este momento”, comentó. Ella quiere dedicarse a la escritura. “Pero aquí en California, no hay forma de que crea que podría comenzar como un joven escritor y tener alguna posibilidad de poder pagar el alquiler o comprar comestibles”, concluyó.

Karen Hanley Anna Kodé