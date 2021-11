RE/MAX denunció por discriminación y abuso de poder a los colegios inmobiliarios profesionales

Bajo la campaña “Hablemos de verdad”, la red de 150 oficinas independientes adheridas a RE/MAX Argentina denuncian boicot, discriminación y agresiones por parte de algunos dirigentes de Colegios profesionales de Martilleros y Corredores. Para Sebastián Sosa, presidente de RE/MAX Argentina, ”el crecimiento de RE/MAX es para ellos una amenaza que no saben cómo manejarla” y por eso optan por tomar acciones legales en su contra.

Es por este motivo que la empresa junto a los aproximadamente diez martilleros y corredores inmobiliarios que se adhieren a la marca hicieron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), en la que sostienen que algunos dirigentes de estos Colegios profesionales utilizan su poder e influencias políticas para atacar a la competencia. Según el presidente de la firma, esta es una de las tantas medidas que tomará la empresa, aunque todavía se desconoce cuáles serán las mismas.

“Ellos han manifestado públicamente que no quieren a RE/MAX en el mercado”, dice Sosa, y agrega: “Nos quieren fuera del país porque traemos innovación al mercado inmobiliario y ellos no quieren renovarse ni mejorar el servicio al cliente. Su función debe ser velar por los intereses de todos los corredores inmobiliarios, no atacarlos simplemente por elegir una manera distinta de trabajar”.

Frente a esta acusación, CUCICBA emitió un comunicado donde tilda dichas acciones legales de “totalmente improcedentes” ya que argumentan que “CUCICBA es una institución que no posee un fin comercial y, por tanto, no puede ser acusada de tener una “posición dominante”.

En el país, RE/MAX se dedica a “ofrecer herramientas de tecnología, capacitación, marketing y trabajo en equipo. Armamos un fondo común para compartir contactos y dinero y podemos lograr en menos tiempo algo más grande”, resume Sosa. Entre estas competencias, quienes adquieren estos cursos ayudan a las inmobiliarias a cargar las propiedades en las plataformas, posicionarlas en los buscadores y darle una atención de calidad al cliente.

Según el presidente de RE/MAX, “se trata de una guerra comercial desleal basada en falsos argumentos y disfrazada de conflicto judicial”. Pero desde el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) no coinciden sino que la catalogan como un tema profesional: “Ahora dicen que son pyme pero el concepto está equivocado. No es un tema de comercio sino que es un tema de profesiones. Por ejemplo, un estudio de abogados no es una pyme, es un estudio profesional”, define Jorge Irigoyen, abogado del CUCICBA.

Sebastián Sosa, presidente de RE/MAX Argentina Mara Folch

Franquiciar la profesión

La profesión de corredor inmobiliario y martillero requiere de estudios, con una posterior colegiatura y abono de una matrícula. Uno de los puntos más candentes de la discusión es que los colegios denuncian que desde RE/MAX franquician la profesión, es decir, que dan permiso a los agentes que toman sus cursos a ejercer en pleno derecho la profesión: “El problema son los agentes inmobiliarios que con el discurso de que van a ser emprendedores les dan atribuciones de un profesional inmobiliario. Además, hay corredores inmobiliarios que tal vez tienen 100 agentes inmobiliarios de los cuales tal vez dos tercios o más no tienen matricula. Entonces, salvo que se parta en 25 pedazos, nadie puede entender cómo están presentes en todos los actos inmobiliarios”, cuestiona Irigoyen. Además, añade: “El conflicto es el sistema de franquicias, que es un sistema que tiene el comercio y no las profesiones. El estudio tiene un nombre determinado y no existen mil estudios con mi mismo nombre que actúen de forma independiente. Puedo tener sucursal con corresponsalía pero ahí hay subordinación”.

“El nombre agente inmobiliario es sinónimo de corredor inmobiliario. Es como si en un estudio jurídico nombrara agentes jurídicos y estos además salgan a captar sucesiones o accidentes de tránsito. Le estoy dando chapa a alguien donde hay una incumbencia del ejercicio de la profesión. El problema es con los agentes inmobiliarios, a quienes además los hacen facturar a terceros y poner `servicio de marketing´. Por ejemplo, hay casos donde agentes inmobiliarios sin matricular facturan a terceros en operaciones en las que debería intervenir un profesional inmobiliario. Ahí es un pago sin causa porque los únicos que pueden facturar por servicios jurídicos son los abogados matriculados, lo mismo que pasa con un corredor inmobiliario. No hay franquicias de arquitectos, de ingenieros, y menos aún de entes jurídicos o de ingeniería que facturan a terceros como si fueran abogados o ingenieros”, sintetiza el abogado del CUCICBA.

“Creo que desarrollan un sistema que va en contra de las normas del ejercicio de la profesión. Como ejercen la actividad chocan contra leyes del ejercicio de la profesión, laborales, impositivas, entre otras. Si no, no tendrían todos los problemas que tienen: los persigue la Inspección General de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Mendoza, los jueces laborales que sacaron sentencias condenatorias en fallos laborales individuales contra agentes inmobiliarios respecto de relaciones que va por la ley de contrato de trabajo que el monotributo es una situación irregular, los colegios de la Ciudad Autónoma de Buenos Bires, el colegio de Córdoba, todos”, afirma el letrado sobre la postura oficial.

Para afirmar su argumento, CUCICBA denunció a la marca en 2019 ante la Inspección General de Justicia (IGJ), la cual dispuso la disolución de REMAX Argentina, causa que ahora se trata en el orden de la Justicia Comercial.

Sin embargo, desde la empresa mantienen su postura y dicen: “Estamos de acuerdo con que la profesión no se franquicia y nosotros no habilitamos a las personas para que puedan ejercer el corretaje”, según Sosa. En “todas las oficinas de la marca, corredores y martilleros están colegiados y pagan su matrícula”, de acuerdo a Sosa, quien opina: “Creo que interpretan que porque una persona usa la marca, la estás habilitando a que ejerzan el corretaje”.

“Para poder abrir tiene que tener la matrícula de corretaje”, dice Sosa, sin embargo, aclara que en la ley no es la misma en todas las provincias. “Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires una persona que no tiene matrícula puede asociarse con una persona que sí tiene”, comenta sobre los requisitos para poder tener una franquicia de RE/MAX.

“Si vemos a la Ciudad de Buenos Aires, la cantidad de escrituras es una tendencia que viene en picada hacia abajo. Un martillero ve una empresa que crece mientras que hay miles que cierran. Para él sigue siendo su pyme, su inmobiliaria y tiene 10 o 30 colaboradores como tiene cualquier profesional, son agentes. Como los contrate es un tema de él. Lo que la ley requiere es que él tenga su matrícula al día para habilitar y supervisar todos los actos indelegables un corredor o martillero”, declara Sosa.

También denuncia el hecho de que, a pesar de rechazar su accionar, los colegios aún aceptan y reciben el dinero los matriculados adheridos a RE/MAX: “Es como que seamos socios de un club donde pagás la cuota, vas al gimnasio pero te dicen que sos ilegal y al mismo tiempo te reciben tu plata y te hacen bullying. Si somos ilegales, ¿Cómo me dejas ser parte del club?”, se pregunta el ejecutivo en diálogo con LA NACION.

Boicot y discriminación

Además, la campaña “Hablemos de verdad” también denuncia que las oficinas adheridas de la marca sufrieron discriminación y vandalismo como grafitis por pertenecer a la red. “No podemos seguir permitiendo que ataquen a los emprendedores locales de las oficinas adheridas a RE/MAX por un claro conflicto de intereses. Los inmobiliarios aludidos actúan como juez y parte, beneficiando a algunos en perjuicio de otros. Esta será una de las tantas acciones que realizaremos para responder a los ataques que recibimos”, se pronuncia Sosa.

RE/MAX denuncia actos de vandalismo en contra de la marca Twitter: @SebastianSosaRM

Irigoyen desconoce dichos actos de vandalismo, y aclara que -de darse a lugar- el Colegio de la Ciudad “repudia cualquier hecho para el caso de ser cierto porque las cosas se resuelven civilizadamente”.