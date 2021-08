Se imponen cada vez más cláusulas abusivas de alquiler en Madrid

Alerta. Un mail del portal “Idealista” llega al correo de Laura Martín, de 31 años y dice €920 por un piso de 70 metros cuadrados en el barrio madrileño de Lavapiés. Observa las fotos. No duda. Llama al teléfono fijo de la inmobiliaria que aparece en el anuncio:

― Hola, buenos días. Me gustaría visitar el piso.

― Sin problema. Lo único es que, además del mes de alquiler, pedimos tres meses de fianza, un mes de agencia más IVA y los tres últimos recibos de sueldo.

Laura cuelga. No quiso ni contestar. “¿Para qué? Esto me pasa cada dos por tres con los anuncios. Son cláusulas vergonzosas. No puedo soltar €5000 de golpe”.

Buscar un piso en Madrid es una aventura burocrática de grandes obstáculos. Los inquilinos, la mayoría jóvenes, se enfrentan cada vez más a nuevas cláusulas de alquiler en sus contratos: más de tres meses de fianza, mes de agencia, seguros de impago, avales bancarios, declaraciones de la renta, y recibos de sueldo con un mínimo de 1300 euros. Además, deben contar con movimientos bancarios en sus cuentas…

En Idealista, por ejemplo, con una búsqueda rápida se encuentran numerosos casos. El Grupo Inmobiliario Alquila cuenta con 76 anuncios en el portal. Todos los pisos incluyen este párrafo: “Nuestras condiciones son: un mes de fianza, un mes de depósito de garantías, un mes de honorarios y el mes corriente. Tanto la fianza como las garantías se devuelven a la finalización del contrato. Pedimos contrato de trabajo y recibos de sueldo”. Un ejemplo. Por un piso de 58 metros cuadrados de una habitación en Puente de Vallecas, a siete paradas de metro de la Puerta del Sol, se piden €750. El inquilino, si quiere el inmueble, tendrá que entregar -de golpe- €3000.

María Matos, portavoz del portal Fotocasa, subraya: “Hemos notado que las inmobiliarias de Madrid están incrementando estas cláusulas excesivas, sobre todo exigen avales para poder alquilar”. Y agrega una trabajadora de la agencia Entre Fincas de Vallecas: “Se han multiplicado estas condiciones por el miedo al impago. Casi todos los propietarios piden ya dos meses de fianza, el mes en curso, el mes de agencia y un seguro de impago, que ronda los €250 al año. Claramente, un mileurista ya no puede pagar un alquiler de €800”.

Miguel Ángel Gómez es el presidente de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias. Cree que estas condiciones adicionales no han variado mucho en los últimos tiempos. “Lo que se hace es comprobar la viabilidad del inquilino. El problema de España es que no hay un criterio común con respecto a las condiciones y esto es lo que debería cambiar. Por ejemplo, en algunas comunidades el mes de agencia lo paga el dueño y en otras el inquilino”.

¿Por qué sucede esto?

Un artículo de EL PAÍS de 2016 recuerda que en Madrid y Barcelona es el inquilino quien paga los honorarios de la agencia, cuando en realidad el cliente es el propietario del inmueble. En cambio, en La Rioja o en Vigo se hace cargo el dueño. “En materia de honorarios rige el libre mercado y cada agente sigue un sistema de cobro en función de los usos y costumbres de cada lugar”, explicaba el entonces presidente del Consejo General de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España, Diego Galiano. En Madrid paga el inquilino por tradición, simplemente.

Más de una docena de inmobiliarias consultadas en Madrid cuentan que estas nuevas cláusulas adicionales se incrementan si, sobre todo, los inquilinos son estudiantes. “El tema de la ocupación”, observa un portavoz de la agencia Duomo de Lavapiés, “ha hecho que los propietarios estén mucho más alertas. Hay demasiada publicidad con respecto al impago. Estas cláusulas se imponen mayoritariamente en las zonas más humildes de la ciudad”.

Más casos. La inmobiliaria Red Piso, con más de 3000 anuncios en Idealista y en algunos expone: “Los requisitos son el contrato de trabajo, tres últimos recibos de sueldo, mes corriente, mes de fianza, mes de depósito y mes de agencia”. Así, decenas y decenas de pisos de más inmobiliarias. “Yo recomiendo a los propietarios que paguen un seguro y exijan menos meses de fianza. Así se está más cubierto que si piden €5000 de golpe”, explica un trabajador de Red Piso en la Puerta del Sol. Y agrega: “Hay muchísimo miedo al impago. Un inquilino malo te puede arruinar la vida”. La tasa de morosidad del alquiler aumentó un 70% por la pandemia, según el último estudio del Fichero de Inquilinos Morosos de 2020.

Hay cuatro datos contundentes que explican la situación del mercado del alquiler en Madrid.

Alquilar una vivienda en Madrid sale un 82% más caro que en la media del resto de ciudades del país, según un informe publicado el 2 de agosto por el Banco de España.

Una pareja de menos de 35 años y con ingresos medios solo puede encontrar un alquiler asequible en el mercado libre en 13 de los 128 barrios de Madrid, según un análisis elaborado por EL PAÍS en 2020.

El último informe del Observatorio de Emancipación Juvenil de 2019 describe: “El aumento continuado de los precios del mercado inmobiliario, tanto en venta como en alquiler, hacen de la vivienda un bien económicamente inalcanzable para la población de entre 16 y 29 años de la Comunidad de Madrid”.

La media de alquiler en la capital es de €780, la más alta de España, según el Índice de Alquiler de Vivienda elaborado por el Ministerio de Transportes del pasado mes de abril.

Búsquedas largas y alquileres caros

La uruguaya Natalia Hernández, de 27 años, acaba de llegar a Madrid por trabajo. Es gerente de un call center. Lleva dos meses buscando un piso. “Jamás vi una cosa igual. Aquí los alquileres son extremadamente caros. Por un alquiler de €1000 me piden dos meses de fianza, dos de depósito y hasta un estudio de solvencia. Yo quiero alquilar un piso, no vengo a pedir un préstamo”.

Otro caso. Sandra M., de 48 años, vive de alquiler en Leganés con su marido y sus dos hijos. Quieren cambiar de casa. Su marido trabaja de manera temporal como guardia de seguridad. Ella solo cobra una ayuda de €440. “Esto depende de con quién contactes. Si hablo con los de Alquiler Seguro me exigen dos sueldos de €1300, cuatro meses de fianza que te los devuelven al entrar y un seguro anual para el piso de €150. Es imposible”. Una portavoz de Alquiler Seguros aclara que no son cuatro meses de fianza. “Nosotros exigimos un estudio de solvencia, un mes de fianza, un mes de depósito, un mes de honorarios más IVA y el mes corriente de renta. De estas cuatro cantidades, dos se devolverían al finalizar el contrato: la fianza y el depósito de garantías”.

En el teléfono del sindicato de inquilinos esto es el pan de cada día. “No se pueden pedir más de un mes de fianza”, explica Fernando Bardera, portavoz del sindicato. “Estas cláusulas abusivas se amparan en el desconocimiento general. Si te piden cuatro meses, en realidad se lo están quedando. El artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos dice que el valor de estas garantías adicionales no podrán exceder nunca más de dos mensualidades de renta. “Cuando esto se pide al inquilino siempre recomendamos exigir una hoja de reclamaciones y llevarla al Instituto de Consumo”, incide Bardera. Y amplía: “Esto es como si te piden el impuesto del ladrillo, que no existe. Se aprovechan del desconocimiento del inquilino y si cuela, cuela”.

A Gabriel Leire, de 27 años, le sucedió el año pasado. Pagó €1400 de fianza más IVA. “No entendí eso, pero soltamos el dinero por el temor a quedarnos sin el piso”. Ahora se ha independizado. Su casero le ha exigido que ingresara en el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid, un servicio público que tramita 4000 contratos al año, donde la mitad son inquilinos menores de 35 años, según datos de la Consejería de Vivienda. En este plan, el propietario pone el precio de la casa un poco por debajo del precio de mercado con la condición de garantizarse un seguro ante un posible impago.

Leire cobra €30.000 brutos anuales y tiene un contrato indefinido. “Me han pedido la declaración de la renta, las tres últimas nóminas, toda mi vida laboral y mi contrato, que creo que no está mal”. El Plan Alquila de la región le ha exigido también un aval de €30.000 que tiene que poner su padre. El piso al que tiene intención de mudarse está en el Ensanche de Vallecas. Pagará, si finalmente cumple con este requisito, €800 al mes. “El problema es que hay mucha competencia cuando el piso es asequible y, si no aceptas estas condiciones, lo coge otro”. Recientemente, había en Idealista 20.070 pisos de alquiler en Madrid. Solo 282 pisos costaban €600. La mayoría median 25 metros.

Manuel Viejo

EL PAIS