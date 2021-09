Un propietario encarcelado, un inquilino endeudado y por qué la justicia no siempre es justa

Alto, erguido, aparentaba menos de sus 75 años, se llamaba Andrés. Vestía impecable traje y corbata, no parecía un delincuente, y no lo era, sin duda. Sus compañeros ocasionales lo miraban con cierta desconfianza. El calabozo de la comisaría era poco amigable. No entendía por qué lo habían llevado detenido. Sumido en una profunda tristeza comenzó a tener una rara opresión en el pecho. No entendía cuál era el motivo de su detención. El abogado que lo ayudó, un vecino solidario, le develó la incógnita.

El delito: “Desbaratamiento de derechos acordados”. El denunciante, su inquilino, era un abogado de dudosa trayectoria que según me contaron, se dedicaba a gestionar el ingreso legal de integrantes de la colectividad china. Él se decía importador.

Para Andrés esa oficina que alquilaba a metros del Obelisco era su único capital. Valiosísima entonces, tenía tres líneas de teléfono. Cuidaba esas líneas más que a su propia vida. Las llamadas internacionales que realizaba el abogado importador que alquilaba su oficina, generaban un consumo descomunal y facturas de importes abultadísimos que no pagaba. Tampoco pagaba el alquiler.

Cada vez que Andrés recibía de ENTEL (la ex compañía de teléfonos estatal) la intimación de pago bajo apercibimiento de corte definitivo del servicio su corazón se detenía, si perdía esas líneas el departamento no valía nada porque en aquellos años tener una línea de teléfono fijo era un lujo y un valor; y el juicio de desalojo era interminable, él las pagaba con su magra jubilación. A veces no le alcanzaba.

El garante había desaparecido, seguramente era una garantía comprada, algo bastante habitual en aquellos tiempos. Alguien le mal aconsejó que le corte la luz, le pareció una buena idea. Fue la peor. Los derechos acordados, en este caso, beneficiaban al que no lo merecía.

Lo detuvieron, le iniciaron una causa penal, debió restablecer el servicio de luz y el abogado importador siguió habitando la oficina sin pagar nada. Muchas veces la justicia no es justa.

Cuando luego de un juicio interminable se recuperó el inmueble, ya era demasiado tarde, Andrés, el caballero del calabozo, había muerto de un infarto.

La autora es fundadora de la inmobiliaria Maure.