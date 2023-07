Cómo aprovechar el atractivo turístico de la Argentina con inversiones hoteleras

escuchar

Dentro del Real Estate, las inversiones hoteleras vienen creciendo tanto a nivel global como local. La Argentina, más allá de sus turbulencias económicas, es uno de esos lugares muy atractivos para el turismo. Pero, sobre todo, se trata de un mercado con muchísimo potencial.

“La tendencia a separar lugar de trabajo y oficina, así como a prolongar las estadías en los viajes con el fin de combinar la experiencia laboral con un tiempo de ocio, ya venían desde hace tiempo, pero se han acelerado tras la pandemia”, asegura Fernando Novoa, Socio & Director de Newmark Argentina. “Los actuales productos de alojamiento solo cubren parcialmente las demandas y necesidades de los nuevos segmentos de clientes. Los lobbies, por ejemplo, se deben transforman en espacios más dinámicos con servicios de coworking, de bar, de alquiler de zonas de reunión o de gestión de actividades externas como excursiones y aventuras”, agrega.

Una de las consecuencias de esta tendencia es que los destinos turísticos ven cómo se va desestacionalizando la demanda y cómo ahora pueden conseguir una mayor estabilidad de ingresos si logran reposicionarse para captar a estos nuevos clientes.

Para poder acompañar estas nuevas oportunidades de inversión en la Argentina, Newmark y The Innova Room sellaron una alianza con foco particular en el mercado de la Hospitalidad y en todas las etapas del proyecto. “Antes de la inversión ayudamos a definir el modelo de negocio y la búsqueda de los partners adecuados. Durante la vida del negocio, nos ocupamos del asset management y de la vigilancia del contrato de operación, tanto desde el punto de vista operativo, es decir que los flujos retribuyan las inversiones realizadas, como desde la perspectiva del Real Estate, lo que significa que el activo mantenga e incremente su valor original. Por último, también asesoramos en la salida o el reposicionamiento de la inversión”, detalla Francisco Gutiérrez de Arrechea, cofundador & socio de The Innova Room.

El potencial argentino

“El mercado turístico en la Argentina se encuentra sub ofertado”, dice Gutiérrez de Arrechea. Por la gran cantidad de destinos y la diversidad geográfica de nuestro país, la industria y la Hospitalidad cuentan hoy con un enorme potencial de desarrollo. “En la actualidad existe una creciente tendencia global hacia los destinos que ofrecen entornos naturales, conectividad digital y alta sofisticación. Si consideramos, además, la posibilidad de que los turistas decidan extender su estadía en los destinos, combinando placer, trabajo y formación, las oportunidades de crecimiento se multiplican”, agrega el cofundador de The Innova Room.

Newmark y The Innova Room analizan a fondo el mercado turístico local, estudiando la demanda actual, potencial y proyectada para cada destino y entendiendo las oportunidades de negocio y las necesidades de los viajeros.

“Una vez identificadas las oportunidades, evaluamos la conectividad del destino, sus atractivos y atributos, y el volumen de negocio esperado. Esto nos permite determinar qué tipo de infraestructura y servicios son necesarios para satisfacer la demanda”, comenta Fernando Novoa.

En base a estos factores, ambas empresas les proponen a sus clientes diferentes modelos de inversión y marcas que se adapten al proyecto, incluyendo servicios de gestión de activos inmobiliarios como la selección de operadores, los planes de renovación y herramientas adecuadas para el seguimiento de la inversión.

En cuanto a la gestión integral del proyecto, Newmark y The Innova Room se encargan de aspectos como el Project Monitoring, el Project Management, la Dirección de Inmuebles y la coordinación con otras áreas hasta la gestión de la puesta en marcha. “Siempre nos enfocamos en identificar el posicionamiento objetivo y mejorar la experiencia del cliente, para lo cual ofrecemos el armado y desarrollo de la guía de diseño, creación y desarrollo de servicios, actualización de la imagen arquitectónica y optimización de los espacios y de la inversión, entre otros”, detalla Gutiérrez de Arrechea.

Newmark y The Innova Room trabajan en conjunto con los propietarios, inversores, operadores y marcas o franquicias. “Nuestra visión integral nos permite ofrecer soluciones estratégicas y gestionar un plan de viabilidad que satisfaga las necesidades y deseos de nuestros clientes, y al mismo tiempo, se ajuste a la realidad del mercado”, concluye Novoa.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

LA NACION