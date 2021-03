¿Cómo pensar los locales comerciales hoy?

Uno de los mercados más afectados por la pandemia y la consecuente cuarentena ha sido, junto con el sector hotelero y de turismo, el rubro retail. “Se trata de un mercado que ya venía golpeado por la baja en el consumo y la compleja situación económica que atraviesa el país desde hace unos años. La crisis actual profundizó problemas preexistentes y sumó otros nuevos que, en conjunto, sentaron las bases de un panorama complejo e incierto” advierte Guido Mosin gerente de Research de la firma JLL, quien señala que en este escenario es importante analizar el comportamiento de los indicadores del mercado en los principales corredores comerciales de la ciudad para tener más claras las perspectivas.

Tal vez una de las zonas más emblemáticas es la peatonal Florida, que se convierte en un preciso termómetro de la actividad. Esta arteria fue la más afectada, y el aumento en la disponibilidad de espacios en alquiler se hizo evidente a simple vista, con mayor énfasis hacia el último trimestre del año. Los números son elocuentes: la vacancia pasó del 4 % en el primer trimestre al 14 % al cierre de 2020. “Las rentas promedio solicitadas para ocupar estas superficies también sirven como registro certero. Al culminar 2020, los locales en la mítica peatonal promediaron un precio pedido de USD 22,7 por metro cuadrado, muy por debajo de sus rentas históricas”, dice Mosin. Destaca, sin embargo, algunas zonas que se distinguieron por la enorme resiliencia que mostraron, como la Avenida Rivadavia en su conjunción con la Avenida Acoyte. Este corredor presenta vacancia prácticamente nula y estabilidad de precios, señala.

¿Cuáles fueron las claves que moldearon al sector en un año sin precedentes? El gerente de Research de JLL ofrece un análisis del panorama en todas sus aristas. Por un lado, la política de aislamiento y distanciamiento social produjo un crecimiento muy importante del comercio electrónico, que se hizo extensivo a una variedad muy amplia de rubros. Además, y también como consecuencia de las políticas de la cuarentena, crecieron mucho la modalidad take away y el delivery. Asimismo, hubo una importante rotación que provocó una renovación de la ocupación en corredores comerciales importantes. Producto de muchos cierres por la coyuntura económica o cambios en los modelos de atención, se observó también una nueva demanda de rubros que antes no accedían a los ejes más relevantes, como aquellos ubicados sobre las avenidas Cabildo y Santa Fé. Por otra parte, el contexto se mostró más propenso para la suspensión de planes de expansión, el cierre de sucursales y reducción de superficies, menor presencia de marcas internacionales y extendidas renegociaciones de contratos.

Desde el punto de vista de los propietarios, sostiene Diego Grau, broker de Retail de JLL, este difícil panorama obligó a que muchos priorizaran la ocupación frente a la rentabilidad y sinceraran algunos precios de acuerdo a la nueva situación del mercado. Es por ello que, por ejemplo, hoy es posible que un local donde antes había un banco, ahora sea ocupado por un restaurante, un gimnasio o incluso sea dividido para generar dos locales más chicos.

Perspectivas a futuro

Para los especialistas de JLL, el mercado del retail de la ciudad es hoy, en definitiva, reflejo de condicionamientos inéditos que se sumaron a problemas preexistentes, algunos de ellos coyunturales y otros estructurales. “En esta línea y pensando en el futuro, parecería que el mercado va a revalidar la preponderancia de los corredores tradicionales de grandes avenidas, con centros comerciales a cielo abierto y locales de medidas más acotadas para dar respuesta a las nuevas modalidades de negocio. Por otro lado, será importante ser creativos y flexibles en las propuestas comerciales para facilitar los acuerdos y por ende la generación de negocios” dice Diego Grau.

El escenario a futuro es incierto, y su comportamiento dependerá en gran medida de los avances hacia la nueva normalidad y la recuperación de los indicadores económicos. Para Guido Mosin es posible proyectar, sin embargo, con cierto grado de certeza, que 2021 será un año que, a lo sumo, sentará las bases de una tímida recuperación, con un horizonte de expansión y crecimiento que se vislumbrará aún lejano. En este contexto, señala, rubros como supermercados -minoristas y mayoristas-, farmacias y salud, gastronomía y servicios de bajo costo, son los que mayor capacidad tendrán para aportar un panorama un poco más alentador.

