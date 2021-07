El premio de este concurso de diseño puede ser tuyo, ¿cómo?

La mayoría de los estudiantes de arquitectura conoce lo que es armar una maqueta o terminar un proyecto a contrarreloj para una entrega. Después de tanto entrenamiento, llegó el momento de ponerlo en práctica. El Roca One Day Design Challenge es un concurso que vuelve al país: el 18 de Septiembre se realizará en forma online, la segunda edición en el país.

El desafío de este año es crear soluciones innovadoras para el espacio de baño que contribuyan a la construcción de un futuro más sostenible y consciente. Podrán participar cientos de estudiantes y profesionales de la arquitectura y el diseño pero entre los requisitos se plantea la obligación de ser menor de 30 años. Los interesados tienen tienen tiempo hasta las 23.59 horas del 15 de Septiembre del 2021 para registrarse.

El concurso, que originalmente se creó en España en 2012 y hoy se realiza en 12 países del mundo, está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Es por eso que los proyectos presentados a concurso deben promover soluciones al servicio de un futuro más sostenible. “Si un proyecto no tiene nada de sustentabilidad, por más que sea el mejor proyecto y la mejor idea, no va a ganar. Tiene que tener eso como objetivo”, destacó Viviana Morgante, Gerente de Marketing de la empresa dedicada al diseño Roca.

El cumplimiento de requisitos es riguroso. Dentro del objetivo, también está cumplir con algunas consignas como usar determinadas medidas, cantidad de palabras o imágenes. “Si vendés un proyecto buenísimo con una memoria descriptiva de 300 palabras cuando nosotros pedimos de 50 no estás cumpliendo con el objetivo por más que el proyecto sea el mejor. Al jurado esos que no lo cumplen, no le llegan”, remarcó.

Tras reunir a más de 200 participantes a nivel nacional en 2019, este año las autoridades decidieron duplicar los cupos y recibirán 400 proyectos, y los tres que más se distingan recibirán premios de $240.000, $160.000 y $80.000 según su puesto.

El 18 de Septiembre, los participantes tendrán que realizar un proyecto en base a un briefing que se publicará a las 9.00 horas en la cuenta oficial @rocachallenge en Instagram. Para que sean válidos, los proyectos desarrollados deberán subirse a la página web del concurso entre las 15 y las 17 horas. Los ganadores se anunciarán a las 20 horas en Instagram.

Los proyectos serán evaluados por un jurado formado por profesionales del mundo del diseño y la arquitectura: la Diseñadora Industrial, Bea Palacio, docente en la carrera de Diseño Industrial FADU-UBA, Co-fundadora de TACADI (Taller Contemporáneo de Arquitectura y Diseño Industrial); el Arquitecto, Hernán Maldonado, profesor titular de MLDND (Taller Maldonado FADU-UBA), integra KLM (Kelly Lestard Maldonado Arquitectos); el Diseñador Industrial, Marco Sanguinetti, titular del Estudio Sanguinetti, profesor titular de la Cátedra Sanguinetti en FADU-UBA; el Arquitecto Roberto Converti, Decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Argentina de la Empresa / UADE. Actual Vicepresidente de RETE / Asociación Internacional para la Colaboración entre Puertos y Ciudades, Director de la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, partícipe del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura y Miembro Honorario del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo / CPAU y Jorge Moreno, Managing Director de Roca en Argentina.