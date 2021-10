Qué es el cloffice: cuál es el espacio de la casa que surgió con la cuarentena y tiene la ventaja de ocultarse

El home working se instaló con la pandemia, muchos tuvieron que reorganizar y reacondicionar su casa para disponer de un lugar de trabajo lo más confortable posible. No resultó sencillo para quienes estaban acostumbrados a trabajar en la oficina, encontrar en el hogar un sitio que cumpla con todos los requisitos: buena iluminación, accesibilidad, que sea un lugar apartado y sin tanta circulación que facilite concentrarse en las tareas laborales y que además cuente con lo necesario en cuanto a la instalación de tecnología y buena conexión a Internet. Por eso, el cloffice es uno de los espacios creados a partir de la pandemia y representa una alternativa, relativamente accesible y funcional para quienes teletrabajan. De qué se trata.

“El cloffice optimiza inteligentemente los metros cuadrados disponibles en el hogar y crea nuevos espacios que permiten contar con todo lo que necesitamos hoy para trabajar”, dice Fernanda Smith, gerente de marketing y comunicaciones de Häfele Argentina, empresa especializada en sistemas de herrajes. La denominación cloffice es la unión de los vocablos office y closet (oficina y armario), pero “el concepto se trata básicamente de crear un lugar de escritorio en el que podamos desarrollar tareas profesionales o que incluso nuestros hijos puedan estudiar si así se lo requiere”, agrega. “En muchos casos tiene que ver con adaptar un mueble para reconvertirlo en un escritorio y en otros se dispone de un espacio que requiere una reconfiguración, como un lugar de estar, un pasillo o incluso un palier de ingreso. Este escritorio puede crearse a partir de herrajes y sistemas inteligentes de diseño”, dice la responsable de comunicación de Häfele.

Pequeña oficina dentro de un clóset: cloffice Hafele

Si bien no hay una cantidad de metros estipulada para el cloffice, la idea es maximizar la cantidad de metros disponibles, aunque lo ideal sería no menos de un metro y medio cuadrado para una persona. Para Cecilia De Dominicis y Soledad Ballester, diseñadoras de interiores y creadoras de Estudio Canvas, el cloffice está pensado para quienes conviven con muchas personas en hogares reducidos de espacio, es decir para todo aquel que necesita aislarse para una mejor concentración.

Lugares con potencial

Como primera regla para las diseñadoras de Estudio Canvas, se necesita buen mobiliario y un espacio relativamente cómodo. El lugar donde habitualmente se las instalan son dormitorios, en algún descanso de pasillo o en un espacio desperdiciado de la casa.

“No hay respuestas absolutas, pero si aparecen algunas alternativas muy peculiares. La regla estará en encontrar ese rincón que vemos que no tiene funcionalidad y que no sabemos cómo aprovecharlo, o bien que visualizamos que no entrega todo el valor que realmente podría dar, un pequeño lugar, pero con amplio potencial”, explica Smith. Algunos ejemplos son debajo de una escalera, dentro de un dormitorio sobre una pared que permita incorporar sistemas ocultos de puertas, como parte de un vestidor o también en un balcón cubierto, que aporte además luz natural.

Ventajas y desventajas

Para Ballester y De Dominicis, entre los beneficios del cloffice está el lograr un espacio en el que uno se puede zambullir en su trabajo y cuando lo da por finalizado simplemente cierra las puertas y queda oculto, junto quizás con las preocupaciones laborales. Coincide Smith, en que se trata de un espacio que se puede ocultar cuando lo necesitamos y generar un corte entre la vida laboral y personal.

Además, se trata de una alternativa que se consigue sin perder metros porque es un rincón en desuso y que tiene todo el confort desde la iluminación adecuada, puertos USB que faciliten la conexión, un escritorio a la altura ideal.

“La desventaja es que pueden generar cierta sensación de falta de espacio, de movilidad y hasta con sensación de encierro por eso debería estar bien diseñado con una paleta de colores relajantes, iluminación acertada, muebles ergonométricos y dimensiones acordes”, aclaran las diseñadoras de Estudio Canvas.

El espacio de trabajo que se genera aprovechando el hueco de una escalera o sobre la pared de un dormitorio Hafele

Respecto a la problemática del encierro, Smith afirma que hay varios puntos a tener en cuenta que podrían disminuir esa sensación.