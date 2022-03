Sigue en baja el precio de los terrenos en CABA y ya casi no hay barrios que superen los US$1000/m2

El mercado de terrenos edificables es muy particular y es el punto de partida para los desarrollos. Por eso, su precio es el primer eslabón de una cadena que influirá luego en el valor del proyecto. Pese a la escasez de oferta en los lugares más buscados en la Ciudad de Buenos Aires, el precio de incidencia de los terrenos se mantiene en baja desde hace ya tres años.

En febrero y parte de lo que va de marzo, la incidencia promedio -esto es, el valor del lote en relación con lo que se puede construir- fue de de US$539/m², lo que representa una baja muy leve -de apenas un 1,5 %- con respecto a la registrada el año pasado, cuando alcanzó los US$547/m².

Según un relevamiento realizado por Reporte Inmobiliario durante febrero y parte de marzo, al igual que ocurrió en 2021, ya casi no hay barrios porteños con un valor promedio de incidencia que supere los U$S1000 por m².

¿Cuáles son los tres barrios con el valor más caro? En primer lugar se encuentra Belgrano, con US$908/m² de cotización promedio, seguido por Palermo, con US$868/m², y por Barrio Norte, con US$831/m².

“Se trata de un mercado muy peculiar en el que los terrenos de buena edificabilidad y localización demandan múltiples negociaciones. No hay que perder de vista que el terreno es un ‘insumo’ dentro de una cadena de costos de la industria inmobiliaria y está relacionado con el valor a obtener en un futuro por el precio del producto final que se construya sobre él”, indica a LA NACION José Rozados, director de Reporte Inmobiliario.

En este sentido, Rozados señala que el valor de venta final también impone un limite al de venta del terreno. Si el costo del terreno no puede ser absorbido razonablemente por el precio a obtener por las unidades a construir, sencillamente no se vende el proyecto ni se compra el terreno porque no hay negocio posible”, apunta.

En cuanto a los barrios que registran los valores más bajos de incidencia, se trata de aquellos ubicados en la zona sur de la ciudad. Villa Soldati tiene la incidencia promedio más baja, con US$127/m². Le siguen el vecino Villa Lugano, donde el valor es de US$259/m² y Mataderos, con US$296/m².

A partir de los datos del informe, se puede observar una variación de hasta casi US$800/m² entre los barrios mejor cotizados y los de menor valor.

Si bien el promedio general de los barrios está por debajo de los US$1000/m², quedan 51 de 809 lotes que superan ese valor m² de incidencia, lo que representa el 6,3 % del total. Estos lotes que superan el valor están ubicados en su mayoría en Belgrano (11) y en Palermo (/), seguidos por Barrio Norte (4), Villa Devoto (4) y Balvanera (4).

El informe sobre el valor promedio se realiza en base a un relevamiento anual que realiza Reporte Inmobiliario sobre terrenos urbanos con capacidad edificable superior a los 800 m² considerando toda la oferta de venta que reúne potencial de edificabilidad en la totalidad de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires.