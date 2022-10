Emprendedores: son hermanos, se desarrollaron en el país y triunfan con sus proyectos de arquitectura en Miami y Valencia

escuchar

Fue gracias al “boca en boca” que recibieron los primeros pedidos formales para realizar trabajos. Habían hecho todo el recorrido que un profesional necesita hacer para sus inicios en el rubro y ampliar su horizonte laboral. Egresados de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, en 2015, después de haber adquirido experiencia -primero con trabajos que no se relacionaban estrictamente con la profesión y luego avanzados en la carrera, trabajando en estudios de arquitectura y constructoras- Mariano y Emiliano Pignotti decidieron montar su propio estudio: PEM Arquitectura.

Al principio se dedicaron a realizar direcciones de obra para diferentes estudios y constructoras que ya los conocían. Las primeras direcciones de obra (es decir, supervisar que se ejecute la obra según los planos del proyecto) eran para locales comerciales que estaban en su mayoría dentro de centros comerciales y también para casas en barrios cerrados.

Una vivienda unifamiliar creación de los Pignotti

Un boca en boca que rindió sus frutos

Pero, a medida que fue pasando el tiempo, y se hicieron más conocidos en el rubro, comenzaron a llegar los trabajos formales. La mayoría eran de pequeña escala, reformas chicas de cocinas o baños. “Pero también continuábamos realizando las direcciones de obra, ya que nos permitía seguir generando contactos, conocer diferentes gremios, proveedores y sobre todo seguir adquiriendo conocimiento, aprendizaje y confianza para poder desempeñarnos como profesionales autónomos”, recuerda Mariano Pignotti.

Y fue recién en el segundo año de vida de su joven estudio de arquitectura que algunas marcas reconocidas vinculadas al rubro de la gastronomía especializada en el fast food se pusieron en contacto con ellos para que les brindaran el servicio de dirección de obra para sus nuevos locales. “Fue a partir de ese momento que el estudio empezó a despegar. De repente empezábamos a tener reuniones con responsables de expansión comercial de reconocidas marcas, jefes de proyecto, proveedores importantes, profesionales de diferentes áreas”. También los contactaron nuevos clientes para que los hermanos desarrollaran sus locales comerciales.

Uno de los locales de The Burger Company, que le dio identidad al trabajo de los hermanos Pignotti

Mc Donald’s, KFC y Wendy’s pronto comenzaron a figurar entre sus clientes más reconocidos. El trabajo codo a codo con aquellas firmas les permitió ganar experiencia sobre el mundo de la gastronomía, sus sistemas de estandarización y a conseguir ejecuciones de obras en plazos de tiempos muy acotados. A su vez, eso les permitió rodearse de proveedores y asesores con amplia trayectoria en el rubro.

Sin embargo, los hermanos reconocen que el desafío mayor se les presentó cuando los clientes no pertenecían a las grandes ligas. “En esos casos, tenemos que lograr ser muy claros en lo que transmitimos y también en lo que queremos que ellos recuerden de nosotros. Es muy importante entender las necesidades del cliente, lo que quiere que su local comunique y también anticiparnos al público en general. Eso hace -y permitió- que podamos marcar la diferencia a la hora de proyectar el local y que ese local pueda impactar de manera significativa en un mercado muy competitivo. Sabemos que tener un local diferente abre las puerta para obtener beneficios. Por eso siempre nos aseguramos de ofrecer algo mejor que la competencia”.

Mariano y Emiliano Pignotti

Viajar con el cuerpo y la mente

Hacia 2019 Mariano organizó un viaje de descanso a Europa. Aunque el descanso no fue real. “El viaje me terminó de abrir la cabeza. Conocí gente relacionada a mi profesión y eso me hizo preguntarme si podría desarrollarme profesionalmente en Europa, ese Viejo Continente que habíamos estudiado tanto en la carrera y del que surgieron la mayoría de los arquitectos que tenemos como referentes”.

En forma coincidente un cliente tomó nuevamente contacto con los Pignotti. Los hermanos le habían montado dos locales gastronómicos en el barrio de Palermo. Sin embargo, ahora el requerimiento era para expandir su marca a los Estados Unidos, precisamente en el barrio de Wynwood en Miami. “Fue la llamada de ese cliente la que nos terminó de convencer y pensar seriamente en llevar el estudio a otras latitudes”.

El local en el barrio de Wynwood, en Estados Unidos.

Pausa obligada y expansión hacia nuevas fronteras

De regreso en Buenos Aires e inmerso en la rutina laboral con diversos proyectos en ejecución, desarrollo de locales comerciales y viviendas unifamiliares, la pausa obligada que generó la llegada de la pandemia por el Covid-19 les dio el impulso que necesitaban.

“El coronavirus cambió por completo la manera de ver las cosas y las prioridades que uno tenía. Como estudio pasamos de 100 km/h a 0 km/h de un día para el otro. De estar a las corridas por las obras, pasamos a no poder hacer nada y tuvimos que dejarlas literalmente abandonadas. La incertidumbre fue, en ese contexto, unos de los factores determinantes que nos ayudó a tomar decisiones relacionadas al estudio, la familia y los deseos personales. Así nos encontramos en la situación de tener que afrontar nuevos desafíos y experiencias que, en condiciones normales por la vorágine del trabajo y del día a día, no hubiésemos tomado”.

Uno de sus tantos proyectos residenciales en Argentina

La idea y posibilidad de desarrollarse profesionalmente en Europa volvió a cobrar fuerza. Y, en octubre del 2021, finalmente Mariano partió a España para probar suerte en una tierra lejana en distancia, aunque cercana por el idioma. De hecho, en el proceso de elegir dónde empezar de cero, España apareció como el destino más viable.

“Fue un poco por el idioma, un poco por la gente que la veíamos más parecida a los argentinos. Pero también porque es un país al que le veíamos potencial para establecer el estudio”. Entre las opciones disponibles, Mariano y su esposa eligieron Valencia, la tercera ciudad más importante de España por su clima perfecto, su cercanía con el mar Mediterráneo y las montañas y, por sobre todas las cosas, porque la vieron en un proceso de expansión y crecimiento constante en todos los campos.

“Es una ciudad que cuenta con la universidad más importante de España, con una excelente calidad de vida, con una gran propuesta de desarrollos inmobiliarios, ya que es un destino de mucha inversión extranjera, como así también con grandes oportunidades para desarrollarnos como estudio”. Luego de un año, PEM Arquitectura, el estudio de los hermanos Pignotti, ya forma parte de Houzz, plataforma online líder en el sector del diseño, la arquitectura, la decoración y las reformas del hogar que en 2019 facturaba US$4000 millones y en la que invirtió el actor Ashton Kutcher. El sitio presenta artículos y fotos publicados por arquitectos y diseñadores de interiores, así como recomendaciones de productos. Además, recientemente acaban de participar en la Feria Hábitat de Valencia, donde se pueden conocer las novedades en mobiliario, iluminación para el hogar y el diseño de la cocina.