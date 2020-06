Coronavirus: aumenta la cantidad de locales vacíos en el interior

Coronavirus: los brokers advierten que podría aumentar la cantidad de metros comerciales libres Fuente: LA NACION

Gabriela Origlia Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de junio de 2020 • 14:37

CÓRDOBA.- La significativa caída de la actividad comercial provocada por el coronavirus impacta fuerte en la continuidad de locales en las principales ciudades del país. El sector ya venía con complicaciones antes de la pandemia y ahora se profundizó. Hay renegociaciones masivas en las condiciones de contratos de alquile r, valores que se congelan hasta fin de año o directamente se plantean hacia abajo e inquilinos que deciden devolver la llave convencidos de que no podrán sostener el negocio. En el interior del país la cantidad de espacios vacíos en micro y macro centro aumentó, en promedio, 10% respecto a febrero.

En marzo, por decreto el Gobierno nacional congeló el precio de los alquileres y suspendió los desalojos; la medida rige hasta el 30 de setiembre . De todos modos, en el caso de los comercios hay negociaciones individuales porque -dependiendo del rubro- los locatarios no pudieron pagar la totalidad del monto. En una recorrida de LA NACION por las principales ciudades del interior del país, hay coincidencia de que la imposibilidad de cumplir fue creciendo entre marzo y este mes. Los más complicados son quienes ocupan locales chicos.

Los inmobiliarios, incluso, entienden que la situación puede empeorar en los próximos meses cuando se intente normalizar los cobros de alquileres y el nivel de consumo no acompañe la capacidad de pago de los inquilinos . "A lo sumo quedará como está hoy, cuando ya el panorama es malo -dice José Ellena, de la Cámara Inmobiliaria de Rosario-. Estamos en una situación extrema y los propietarios de los espacios entienden que si les devuelven uno no es un local desocupado, es un problema porque en el mediano plazo no hay expectativas positivas".

Más metros libres y alza en la mora

En Santa Fe, una medición realizada por la Cámara de Comercio y ratificada por la de Corredores Inmobiliarios, indica que en los últimos dos meses aumentó 10% la cantidad de locales vacíos. Sobre un total de 870 en las principales calles de la ciudad, hay 75 que no reabrirán. En total, el 22% están desocupados . "En abril el nivel de cobranza rondó 50%, este último mes no cumplió cerca del 80% pese a los acuerdos de descuentos -explica Walter Govone, titular de la entidad que reúne a los corredores inmobiliarios-. Algunos esperan para la decisión final a junio, no sólo por una reapertura más amplia sino para analizar el nivel de consumo; se están replanteando la forma de comercialización, buscan espacios más chicos porque entienden que pueden funcionar con menos stock y menos personal".

Esa tendencia también empieza a anticiparse en otras ciudades: el período en que sólo estuvo autorizada la venta online (aunque cuando la mayoría de los comercios no estaban preparados) fue determinante para que micro empresas comerciales y pymes analicen una reducción fuerte de sus costos a futuro . En ese marco, los acuerdos entre locadores y locatarios son endebles porque todos están a la expectativa de los cambios que se van produciendo. "Cuando se habilitaron los comercios en Córdoba cerramos un par de consensos y cuando el COE dio marcha atrás, se cayeron -describe Tomás Juárez Beltrán, referente de la actividad en la ciudad-. En general se cobra la mitad del alquiler y los gastos quedan a cargo del inquilino. Se empiezan a ver casos de quienes sacan la mercadería y vacían sin esperar".

Señala que "la foto de hoy no es necesariamente la de mañana" porque hay que esperar a cómo evoluciona el consumo: "Hay una negociación constante y no sólo una, son varias". Su colega santafecino Ramiro Torres apunta que la estrategia para retener a los inquilinos fueron los descuentos "fuertes" durante abril y mayo "pero incluso así es complicado; quedarse hoy con un espacio desocupado no vale la pena". Los rubros más complicados son los de gastronomía, complejos deportivos y centros de estética y los acuerdos varían desde una bonificación total hasta las escalonadas para llegar a setiembre .

El impacto de la flexibilización

Mendoza y San Juan, dos ciudades donde la flexibilización del aislamiento fue más temprana que en otras ciudades, no presentan una situación mucho mejor. Manuel Otero, del Colegio de Corredores Públicos mendocinos, sostiene que no se desocuparon locales de primera línea pero sí en la periferia y agrega que en la mayoría de los casos se redujeron los valores hasta 50% y en muchos casos, pasaron para pagarlos en cuanto se normalice la situación. Su par sanjuanina, Josefina Pantano, ratifica que a pesar de que "se trató de ayudar, de renegociar, muchos entregaron las llaves. Respecto a diciembre hay una baja del 15%; los desocupados están saliendo a la oferta a menos".

Juan Biela, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, comenta que en los locales chicos (hasta $30.000 mensuales), el 25% no cumplió en mayo (era 5% en marzo) y empezaron a dejar los espacios . "En el macrocentro hay uno vacío por cuadra y en la peatonal, tres, lo que es un récord porque nunca pasó algo así. En los comercios grandes, con empleados, la mora llega al 40% y pese a las renegociaciones, 5% decidió irse, en especial los dedicados a gastronomía o turismo".

"El panorama es malo, ya venía feo desde antes de la pandemia y empeoró -grafica Alejandro Bustamante, representante de inmobiliarias de Jujuy-. La suba de alquileres era leve por esa situación y ahora la decisión es sostener a los inquilinos con diferentes tipos de entendimiento porque si se van no hay posibilidades de reemplazarlos".