La ministra María Eugenia Bielsa anunció exenciones impositivas para quienes saquen un crédito hipotecario y concretó la primera reunión con los corredores inmobiliarios Fuente: LA NACION

Con poco más de 33.000 operaciones en la ciudad de Buenos Aires, el sector inmobiliario habría cerrado 2019 como el peor año desde 1998, cuando el Colegio de Escribanos porteño comenzó a relevar el dato. Hoy nadie saca un dólar del colchón ni del banco si la compra de la propiedad no es impostergable. En este contexto, la ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa anunció que no pagará el impuesto PAIS quien compre una vivienda única a través de un préstamo hipotecario y se reunió con Armando Pepe, titular de Cucicba, la Cámara que nuclea a los agentes inmobiliarios de la Capital Federal. En el sector celebran los primeros guiños pero admiten que no alcanzan para la esperada reactivación. Hay que tener en cuenta que en el mes de diciembre pasado los principales bancos públicos, el Nación, Ciudad y Provincia, sólo otorgaron unos 70 créditos hipotecarios, un número bajo si se lo compara con el número del último mes de 2017, período en el que se hicieron 2362 operaciones con financiación de entidades públicas y privadas en la ciudad de Buenos Aires.

Durante la reunión con Pepe, la ministra -de buen ánimo- se comprometió a convocar a una mesa de diálogo en los próximos 30 días. El objetivo es que estén representadas todas las partes: brokers, desarrolladores, escribanos y constructores. También el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y no descarta la participación de la AFIP y del Banco Central. "Es necesario generar un shock de confianza", fue la necesidad en la que enfatizó la funcionaria que estudia cambios en los créditos UVA, un sistema al que lo reconoce como "un problemón" por la cantidad de gente del Procrear que teme tomar posesión de las unidades por el impacto de la inflación en las cuotas. Rita Menéndez, secretaria del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires celebró la noticia: " Es importante que todos los actores del sector aportemos en conjunto nuestra visión. Es alentador que se haya dado esta primera iniciativa, pero luego tenemos que encontrar toda la operatividad con el sistema bancario para que los créditos sean una herramienta de la familia que necesita su vivienda", enfatizó.

Desde el sector coinciden con Bielsa en la necesidad de generar un marco de previsibilidad. "Se necesita estabilizar el mercado de divisas y una baja de la inflación para lograr que las variables macroeconómicas se reacomoden y se reconstruya la confianza", afirmó el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar, quien consideró que el tuit de la funcionaria "fue una buena noticia para un mercado que se maneja por expectativas". "Es una medida que ayuda pero no alcanza para reactivar el sector. Hay que tener en cuenta que la cantidad de créditos que se otorgan por mes es muy baja, y si ponderás los que son para vivienda única, el número se reduce aún más", analizó Germán Gómez Picasso, director de Reporte Inmobiliario.

El especialista no ve una posible reactivación en el corto y mediano plazo. "La única manera de que suceda es sí se genera una baja real de los precios", fue contundente. Los desarrolladores, por su parte, piden que la medida de exceptuar del impuesto del 30 por ciento sea extensiva para los boletos de compra-venta y de esa forma pueda gozar de ese beneficio también quien compra en pozo. "Si bien la devaluación generó una baja del costo de construcción, se dilata el comienzo de los nuevos emprendimientos porque es mayor el riesgo que genera la incertidumbre de no saber si se venderá, y la realidad es que las obras privadas son claves: generan mano de obra e impactan de forma positiva en la economía", afirmó Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU).

Mientras los bancos están adaptando sus sistemas tras haber recibido la comunicación de la AFIP que los respalda en el no cobro del 30% del impuesto, si bien no se habría producido ningún caso en la práctica. La ley comenzó a estar vigente el sábado 28 de diciembre y una carpeta de un crédito tarda aproximadamente unos 30 días en aprobarse desde que se presenta en el banco.