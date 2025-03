Una mirada 360

Desde hace un tiempo, hay un cambio de paradigma en la gestión de inmuebles comerciales a nivel global, y Argentina no es la excepción. Durante mucho tiempo el foco estuvo puesto en el producto, el inmueble. Varios factores generaron este cambio de paradigma, como los cambios vertiginosos en los hábitos de trabajo y de consumo y la llegada y la aceleración del e-commerce, que impactó en el replanteo de la gestión de almacenamiento y distribución de productos, entre otros. Por otra parte, tanto propietarios como compradores o inversores de terrenos demandan del broker inmobiliario, un conocimiento más profundo del negocio. Ya no alcanza con saber cuántos m2 se pueden construir, sino conocer su estructuración, la rentabilidad o el financiamiento del desarrollo inmobiliario. No alcanza con saber cuántos m2 se pueden construir. “Los clientes necesitan aliados estratégicos, especialistas en la actividad inmobiliaria, que, por un lado los ayuden a transitar estos cambios que presenta la sociedad, la economía, y por otro lado que el broker entienda mejor el negocio de su cliente”, dice Alejandro Reyser, director comercial de Toribio Achával, empresa que, atenta a estos cambios, ha creado en 2024 Toribio Achával Business 360 Oficinas | Industria | Retail | Terrenos.