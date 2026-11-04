Departamento con pileta privada: ¿qué se debe tener en cuenta antes de comprar?

Los departamentos con pileta privada dejaron de ser una exclusividad reservada para penthouses o propiedades de lujo extremo.

En los últimos años, cada vez más desarrollos incorporaron este diferencial en terrazas, balcones amplios o expansiones exteriores, especialmente en barrios de alta demanda como Palermo, Belgrano, Núñez, Puerto Madero y algunas zonas de la provincia de Buenos Aires. Claro que contar con una piscina de uso exclusivo implica responsabilidades y costos que conviene analizar antes de firmar una reserva.

El departamento en el último piso del proyecto Solar Cavia, con pileta propia

1) El tamaño

Una de las primeras cuestiones a evaluar es el tamaño real de la piscina. No todas las piletas privadas tienen las mismas características. Algunas son verdaderas piscinas aptas para nadar, mientras que otras se asemejan más a pequeños espejos de agua o minipiscinas diseñadas para refrescarse durante los días de calor.

La superficie disponible en la terraza o el balcón suele determinar sus dimensiones, por lo que es importante visitarla personalmente y no quedarse únicamente con las imágenes publicitarias o los renders del proyecto.

2) El diseño de la estructura

También es fundamental verificar cómo fue diseñada la estructura del edificio. El peso del agua es considerable y exige cálculos específicos desde la etapa de proyecto.

En edificios nuevos esto suele estar contemplado desde el inicio, pero en algunas unidades que incorporaron piscinas mediante reformas posteriores conviene revisar con detenimiento la documentación técnica y las autorizaciones correspondientes.

Una piscina privada no es un equipamiento menor y debe formar parte del diseño estructural de la propiedad.

La superficie disponible en la terraza o el balcón suele determinar sus dimensiones Gentileza Ocampo

3) Los gastos de mantenimiento

Otro aspecto relevante son los gastos de mantenimiento. A diferencia de la pileta común de un edificio, donde los costos se distribuyen entre todos los copropietarios, una piscina privada queda bajo la responsabilidad exclusiva del propietario.

Esto implica ocuparse del tratamiento del agua, la limpieza, los productos químicos, el funcionamiento de bombas y filtros y las eventuales reparaciones que puedan surgir con el paso del tiempo. Aunque los montos pueden variar según el tamaño de la instalación, representan un gasto permanente que se suma a las expensas habituales.

Este departamento cuenta con pileta en su terraza

4) La ubicación y orientación

La ubicación de la piscina dentro de la unidad también merece atención. Las terrazas y balcones amplios suelen ser los espacios elegidos para instalarlas, pero la orientación puede influir notablemente en la experiencia de uso. Una pileta que recibe varias horas de sol durante el día tendrá un comportamiento diferente a otra ubicada en un sector con sombra constante. La exposición al viento también puede afectar tanto el confort como la temperatura del agua.

5) La privacidad

La privacidad es otro factor que muchas veces pasa desapercibido durante la visita inicial. En algunos edificios, las piscinas privadas quedan completamente protegidas de las vistas de otros vecinos, mientras que en otros casos existen visuales directas desde unidades linderas o edificios cercanos.

Una terraza con pileta que suma canteros para lograr privacidad Jardín

6) El reglamento

En el caso de los edificios nuevos, también es recomendable revisar el reglamento de copropiedad. Aunque la pileta sea de uso exclusivo, pueden existir disposiciones relacionadas con horarios de mantenimiento, tamaño de los equipos instalados, uso de bombas, modificaciones futuras o intervenciones sobre terrazas y expansiones. Conocer esas limitaciones evita conflictos y permite entender con precisión cuáles son las obligaciones asociadas a la unidad.

7) La eficiencia operativa

La eficiencia operativa también merece atención. Algunas instalaciones incorporan sistemas automáticos de filtrado, climatización o tratamiento del agua que simplifican el mantenimiento cotidiano. Pero otras requieren una intervención más frecuente por parte del propietario. Por eso, un departamento con pileta privada puede ofrecer ventajas evidentes en términos de confort, recreación y disfrute del espacio exterior. Pero todo elemento diferencial exige un análisis exhaustivo de sus costos y beneficios.