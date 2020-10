Distintos referentes opinaron que el contexto macro no ayuda y que faltan incentivos Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

25 de octubre de 2020

A veces las buenas intenciones no son suficientes. Esa es la sensación que tienen referentes del sector, tributaristas y economistas sobre el blanqueo orientado a reactivar la construcción anunciado la semana pasada: bien pensado, pero en un contexto que no ayuda del todo. Quienes lo analizan desde el lado impositivo temen su falta de efectividad por cruzarse con el impuesto a las grandes fortunas y la Ley de Alquileres; quienes estudian la macroeconomía ven un escenario que no es del todo convincente, y los jugadores de la industria admiten que es positivo, pero insuficiente.

La propuesta de un blanqueo para canalizar los tan ansiados dólares a la construcción nació del sector privado, que no quedó del todo conforme. En busca de unos US$5000 millones que calcularon que podrían ingresar al sistema formal a través de los ladrillos, las entidades del sector lograron convencer al Presidente, en principio un tanto reticente, de la conveniencia de la medida.

"Efectivamente lo propusimos, nos alegramos de que lo haya tomado y somos optimistas de sus consecuencias reactivadoras. Pero el plan no es perfecto porque habíamos propuesto cosas más ambiciosas", dijo Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), una de las entidades que participó de la elaboración del plan re-construir para reactivar el sector, de donde el Gobierno tomó la propuesta de blanqueo o régimen de exteriorización productiva en pesos y en dólares para inversiones en nuevos proyectos y obras en ejecución.

De acuerdo con Tabakman, el blanqueo "no es barato" por el impuesto especial que se aplicaría, que va del 5% al 25% de acuerdo con cuándo se ingrese, y los plazos para exteriorizar el dinero son cortos: según el proyecto de ley, se extendería hasta el 28 de febrero próximo. "Tenés hasta febrero para blanquear y las obras llevan dos o tres años. Debería contemplarse que se pueda ir blanqueando en ese lapso", detalló el empresario.

Por otro lado, Gustavo Llambías, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) -entidad que también participó de la elaboración del citado plan-, coincidió con Tabakman en que las medidas están bien encaminadas, pero que faltan piezas para que tengan el efecto reactivador esperado, ya que el plan inicial era más abarcativo.

"Nuestra postura es que el plan va a tener un efecto reactivador, pero cuando se plantea una parte no sabemos cuál va a ser el efecto, pero sí que va a ser parcial. Sería muy interesante continuar en la misma línea y se lo hemos planteado al Gobierno", afirmó.

Consultado por lo que falta, mencionó sobre todo probables exenciones impositivas a través de esquemas de diferimiento o de reducción para promover la actividad. "No hablamos de que se reduzcan impuestos a desarrolladores, sino a inversores o consumidores, que les hacen imposible el acceso. No somos insaciables sino realistas. Con mayor actividad va a haber más recaudación con menos impuestos", explicó.

Más allá de esto, César Litvin, tributarista del estudio Lisicki Litvin & Asociados, celebró los incentivos del proyecto -que incluyen una eximición del impuesto a los Bienes Personales hasta 2022 y un "bono fiscal"- y dijo que son "motivadores". Añadió: "El texto normativo es adecuado y tiene buenos beneficios; esa parte está bien pensada".

El problema, señala el experto, es que la coyuntura económica con vaivenes no ayuda para generar confianza (condición sine qua non de un blanqueo) y que esta iniciativa se cruza con dos "desincentivos". Por un lado, quienes blanqueen fondos podrían quedar alcanzados por el impuesto a las grandes fortunas; por el otro, la ley de alquileres"boicotea" el proyecto, dice Litvin, porque quien adquiere una propiedad lo hace con fines lucrativos, ya sea de venta o de alquiler. El problema es que esa norma no fue vista con buenos ojos por los propietarios por considerarla demasiado "pro inquilinos".

"La idea es buena, no así el contexto: no creo que la gente traiga dinero del exterior para hacer esto, sino que apuntaría más a lo que está en el colchón y en cajas de seguridad, como un blanqueo de cabotaje", señala el especialista.

En cambio, su colega Guillermo Pérez, socio principal de Grupo GNP, afirma que, a nivel normativo, es un blanqueo "bastante mezquino". Su crítica se centra en el impuesto especial que deben pagar quienes declaren los fondos, que tiene una tasa desde el 5% hasta el 25%. "No parece ser muy atinado: que esa tasa supere el 10% ya es un desaliento total", sentenció.

Sobre ese marco clave, la confianza, Martín Vauthier, director de la consultora económica Eco Go, señala que en el contexto actual hay un "deterioro muy marcado de las expectativas". Hace falta un plan económico, dice, pero además la historia reciente le juega en contra a este blanqueo: luego de que se declararan unos US$117.000 millones durante la presidencia de Mauricio Macri, esos fondos tuvieron una suba en las alícuotas de impuestos que pagaban, un cambio de reglas del juego no muy bien recibido entre quienes participaron de aquella iniciativa.

El sector está un tanto complicado por la incertidumbre que genera la brecha cambiaria, en torno al 145%, añade Vauthier. "Si se miran las estadísticas de la industria, se ve que avanza en los últimos meses, porque aumenta la demanda aparente de insumos; pero ya a partir de octubre empiezan a desaparecer los precios y comienzan las complicaciones con la oferta",señala el economista.

Por último, el economista Fernando Marull, de la consultora FMyA, dijo que el sector de la construcción es el único que recuperó niveles pre Covid en septiembre por el mercado, ya que el costo de construcción en dólares está bajo y la gente vende dólares en el blue para construir o usa los pesos porque no sabe qué más hacer con ellos. "No necesitabas un blanqueo. Puede impulsar un poco más a la actividad, pero tampoco es un super plan económico", concluyó.

