El Gobierno no relanzaría el Procrear

En los últimos días trascendieron algunos rumores sobre la posibilidad de que la ministra María Eugenia Bielsa relance el plan Procrear. Sin embargo fuentes allegadas a su equipo desmintieron rotundamente esa posibilidad. ¿Las razones? La macro no da tregua y la frazada es corta. En concreto no hay fondos para ningún tipo de subsidio porque aún no se votó el presupuesto de la cartera y no hay espacio en una economía que, con suerte, cerrará el año con una inflación del 32 por ciento.

La realidad es que hoy el escenario es muy distinto a cuando se lanzó el sistema. En aquel momento las tasas de los bancos rondaban entre el 7 y el 20 por ciento -dependiendo del momento- y además el Gobierno subsidiaba una parte. Hoy en cambio las tasas fijas superan el 30 por ciento y una familia debería acreditar un ingreso de $140.000 al mes para comprometerse con una cuota de 48.000 en el caso de que haya accedido a un préstamo para la compra de una propiedad de 2.400.000. Esa exigencia en el ingreso desarticula el leitmotiv del Procrear, ayudar a personas de bajos recursos.

Por otra parte, la nueva gestión no escatima críticas a la del anterior Gobierno. De hecho realizaron un informe en el que se cuestiona al macrismo por haber "desnaturalizado" los fines originales del programa que "significó un freno en la dinámica inicial de acceso a la vivienda". El informe detalla que durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, entre junio 2012 y diciembre 2015, se invirtieron U$S2993 millones para generar 39.897 soluciones habitacionales Procrear en 143 predios distintos en todo el país. Mientras que durante el gobierno de Macri -desde diciembre de 2015 a ese mismo mes de 2019- se invirtieron U$S32 millones en iniciar 130 soluciones en un solo predio.