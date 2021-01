Emprendimientos frente al mar

Los desarrollos con grandes ideas siempre son bienvenidos y más aún en contextos como el actual, cuando la posibilidad de vivir en un paisaje natural imponente cobra especial relevancia. En esta línea, Northbeach ofrece un modelo único en nuestro país, ya que permite disfrutar de un departamento frente al mar dentro de un emprendimiento con 1200 metros de playas vírgenes, bosques y espejos de agua. Allí, la potencia de la naturaleza se combina con increíbles amenities, conformando una experiencia incomparable.

Se trata de un proyecto diseñado que fusiona la filosofía de los países del primer mundo y la experiencia local en un pueblo de mar ubicado en el kilómetro 378 de la ruta 11 interbalnearia del Partido de la Costa, a sólo cuatro kilómetros al norte de La Frontera, en Pinamar. El emprendimiento cuenta con más del 60% de su superficie destinada a espacios verdes y áreas comunes para preservar la tranquilidad de la zona y la belleza natural que le aportan el mar y sus playas y la forestación y la fauna autóctona.

Barrio exclusivo de edificios.

Equilibrio entre naturaleza y confort

Una de las claves de Northbeach es que respeta los espacios naturales, las dunas, arboledas y especies animales originarias. Además, se revalorizó el lugar con la implantación de más de quince mil ejemplares de pinus pinea, pinus halepensis, pinus pinaster, pinus insigne, eucaliptus y especies propias de la zona, espejos de agua internos que brindan visuales de relajación y se suman al entorno natural, caminos consolidados con iluminación auto gestionada de carga solar y paseos peatonales entre bosques.

La primera etapa del proyecto consta de ciento cuarenta departamentos de uno, dos y tres dormitorios, distribuidos en cinco edificios, todos emplazados frente al mar, con salida peatonal y privada a la playa. En el mes de noviembre se comenzó con la entrega de las unidades de esta etapa, que ya cuenta con seguridad privada las 24 horas, área deportiva con club house con vestuarios, canchas de fútbol, tennis, paddle, rugby y básquet, además de la cancha de nueve hoyos de golf, senderos verdes y dos piletas frente al mar.

Cancha de Golf de 9 hoyos

En las siguientes etapas el emprendimiento contará con un centro comercial con entrada independiente desde la ruta 11 y con acceso interno para los residentes de Northbeach. El mismo se desarrollará bajo el concepto Open Mall y estará formado por setenta locales comerciales y rodeado de espejos de agua que amenizarán el paseo. Dentro de los principales servicios se encontrarán supermercado, farmacia, cine, variedad de restaurantes, cafetería, juegos infantiles y área de estacionamiento.

“Northbeach no parece Argentina. Desde el primer día que vi el lugar virgen me emocionó y hoy con la vista al mar infinito desde todos los departamentos me llena de energía y paz al mismo tiempo. Pensar que cada uno de nuestros clientes disfrutará de esa sensación me causa una felicidad extrema”, afirma Martín Boquete, director de la firma Toribio Achával, a cargo de la comercialización del proyecto.

Con el 95% vendido y en entrega de la etapa uno, próximamente se lanzará un nuevo edificio de treinta departamentos, también frente al mar, cuya entrega se estima para diciembre de 2022.

Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios sobre la playa.

Más info:

Para visitar el emprendimiento, llamá al 11 6512 7772 o 11 4819 4066 y coordinamos tu ingreso al barrio. También podés entrár acá, o enviar un mail a dig@toribioachaval.com, o por wapp al +54 9 11 65127772.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.