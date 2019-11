Hacia una nueva política habitacional

El presidente electo recibió un documento realizado por el PJ con propuestas sobre cómo bajar el déficit de viviendas que tiene el país

Pocos días antes de la elecciones presidenciales, Alberto Fernández recibió un documento de 118 páginas con iniciativas políticas que se elaboraron en 18 comisiones coordinadas por el Consejo Nacional Justicialista y ex ministro Ginés González García, que podrían ser más que consideradas por el presidente electo. Si bien se analizaron diferentes problemáticas, en el capítulo que hace referencia a vivienda, las propuestas plantean un giro de 360 grados en la que venía llevando a cabo el Gobierno actual. Para empezar el Estado volvería a tomar un rol de financiador y no sólo de facilitador de los recursos y proyectos. Además pone foco en las empresas proveedoras nacionales principalmente pymes. En el documento se incluye el concepto de una "Agenda Federal de Hábitat", y se plantea una desigualdad en la ocupación del territorio argentino, un tema que conoce a la perfección la mujer que tomaría la responsabilidad del sector María Eugenia Bielsa. La arquitecta rosarina que hace pocas semanas atrás participó junto a Alberto Fernández de un encuentro sobre urbanismo

Techo para todos y todas

Se propone trabajar en políticas públicas integrales y acordadas sectorialmente. En el documento se especifica el trabajo en barrios populares. "El derecho al hábitat es un derecho humano que incluye el derecho al territorio, a la ciudad y a una vivienda adecuada. Ningún argentino debe vivir sin un techo, o sin usar electricidad, gas o agua porque no pueden pagarlas", detalla. En concreto, se organizarán medidas de urgencia para socorrer a quienes hoy viven en la calle, desde los municipios y organizaciones del pueblo, con ayuda económica del Estado.

La función del Estado

La propuesta establece que el Estado subsidiará parcialmente el alquiler y servicios de las viviendas de los adultos mayores. También intervendrá en barrios con mayores déficits urbanísticos.

No subastarán tierra del Estado

El PJ quiere suspender la "enajenación de bienes del Estado para recuperar el carácter redistributivo, de desarrollo local y regional de la administración de esos bienes". Hablan de una función social y remarcan la intención de evitar el remate de tierras estatales nacionales para proyectos inmobiliarios. Plantean una política de suelos y de fortalecer el rol de los municipios.

"Federalizar" las políticas de hábitat

El documento habla de "federalismo" y de impulsar una política de vivienda planificada entre las 24 jurisdicciones y el ministerio nacional. Proponen que los Institutos de Vivienda provinciales se conviertan en Institutos de Hábitat y Vivienda. Como cada jurisdicción posee particularidades respecto de su problemática habitacional no se piensa en políticas únicas e inamovibles para todo el territorio. El paper afirma que las políticas de hábitat constituyen una expectativa central para las organizaciones sociales y sindicales y que el déficit habitacional de alrededor de 3,5 millones de viviendas afecta mayoritariamente a los sectores populares y asalariados.

La función del Ministerio

El organismo debe garantizar la transparencia de los programas. Consensuar y determinar de manera federal los recursos que se afectarán a la aplicación de los programas. "La Nación no es una unidad ejecutora, sino una financiadora, planificadora y ordenadora. La definición de este financiamiento, planificación y orden debe contemplar la equidad en su aplicación, teniendo en cuenta la relación crédito y subsidio", definieron los autores del informe.

Una nueva ley de alquileres

Se plantea el concepto de "alquiler protegido". El documento habla de impulsar la sanción de una nueva ley de alquileres que equilibre la situación para ambas partes del contrato y de construir progresivamente un parque de vivienda estatal (nacional, provincial y municipal) para alquiler.

Revisarán la operatoria UVA

Se propone revertir la operatoria UVA para "asistir" a quienes se endeudaron y no pueden pagar los créditos. Consideran que durante la gestión de Macri se "desnaturalizó" el concepto original de los programas creados. "Afirman que se revisará en forma integral la operatoria UVA. Arrancarían con un congelamiento. Se habla de cambiar el paradigma de la financiación del crédito por un sistema que reconozca a la vivienda como un derecho humano, que priorice la seguridad en la tenencia, que otorgue certezas y previsibilidad a los deudores, que los recursos provengan del ahorro interno y que se prohiba la securitización de las hipotecas como fuente de recursos financieros. Por otra parte, proponen créditos para ampliación y terminación de viviendas: incorporar financiamiento no bancario, cuasi monedas o monedas electrónicas que puedan captar ahorro interno y transformarlo en créditos para los hogares; y definiendo prioridades y "cupos" de créditos para cada situación. "El 60 por ciento del déficit habitacional no requiere la construcción total de viviendas nuevas, sino la puesta en valor de las existentes", cuantifica el documento. También se hace referencia a líneas de crédito para primera vivienda y para los jóvenes. Además, el documento indica la necesidad de pesificar y revisar las tarifas de servicios, transporte, combustibles y energía, reinstalando el derecho a los servicios públicos.

Impulsan empresas mixtas

El PJ incentiva el nacimiento de desarrolladoras mixtas que estarán integradas por gremios, organizaciones sociales y de la economía social, PyMES constructoras y desarrolladoras, con participación mayoritaria estatal.

El plan para bajar el déficit cualitativo

Se propone un plan de obras ejecutado a través de sistemas constructivos tradicionales y no tradicionales, pero de elaboración nacional. Ese plan debe contemplar la construcción de viviendas nuevas (individuales y colectivas), ampliaciones, mejoramientos en los 43.416 barrios registrados en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (Renabap) que implican 443.425 hectáreas distribuidas en todo el país, con 925.600 familias y 4.080.000 personas. También se aplicarán otras estrategias, como la de ejecutar viviendas estatales para alquilar, viviendas ejecutadas a través de operatorias bancarias con tasas de interés reguladas por el Estado.