Hay poca oferta de unidades pet friendly

Los edificios pet friendly son pocos Fuente: LA NACION

Carla Quiroga SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de agosto de 2019

S i bien durante los últimos años la ciudad de Buenos Aires desarrolló una cultura más amigable con los animales ampliando su acceso a espacios públicos, la oferta de propiedades en edificios que aceptan mascotas escasea. El fenómeno es regional. A partir de un relevamiento realizado por Zonaprop a sus usuarios en la Argentina, Brasil, Panamá, Ecuador, Perú y México, se identificó que más del 70 por ciento de las personas consultadas se encontraron con varios obstáculos a la hora de buscar un lugar para vivir con su mascota. Entre las razones, casi el 74 por ciento reconoció que los propietarios tienen temor a que se dañe la vivienda, mientras que un 20,19 por ciento lo atribuyó a una negativa por parte del consorcio. Un dato curioso es que los problemas con los vecinos y la preocupación por la higiene de la propiedad fueron las cuestiones menos mencionadas.

La falta de departamentos pet friendly representa una oportunidad para los proyectos que sí las aceptan. "Hay casos en los que los inquilinos aceptan pagar hasta un 10 por ciento más", detalla un broker. Aunque aclara que este beneficio no se traslada para el caso de que se trate de una venta. "El ticket no sube pero sí suelen venderse más rápido las propiedades ubicadas en edificios que acepten mascotas", agrega.

Si bien la molestia del consorcio representa uno de los principales problemas a la hora de adquirir un departamento que acepte animales, aquellos que lograron acceder a una propiedad con su mascota expresan que esta convivencia no siempre es conflictiva. El 90,67 por ciento de los encuestados señaló que no han tenido problemas con otros vecinos por este tema. En la misma línea, el 85,41 por ciento dijo que no le molestaría que los vecinos tengan mascotas.