Apertura de fronteras: los hoteles se preparan para la revancha

Y un día, volvieron los viajes y el turismo. Aunque el anuncio de apertura de fronteras es reciente, el sector hotelero del país no oculta sus expectativas ante un escenario que, tipo de cambio mediante, se presenta al menos prometedor.

En idéntico sentido se perfila la temporada de verano, que expresa tendencias de los viajeros locales, incentivados con distintos estímulos: desde la proximidad de las vacaciones de verano hasta las herramientas impulsadas por el gobierno como el sistema previaje. Pero, como destacan los protagonistas, se trata de uno de los segmentos más golpeados de los últimos 18 meses, razón por la que estiman que recomponerse llevará su tiempo: “por lo menos hasta mediados de 2022″, aseguran.

La Plata. El Howard Johnson de 120 habitaciones fue recientemente inaugurado Gentileza:

“La pandemia trajo consigo el telecomercio, por lo que muchos empleos relacionados con los viajes laborales desaparecieron. Con ellos, también entraron en crisis los cientos de hoteles que apuntaban a ese segmento, el del viajante de comercio”, comenta Mario Zavaleta, vicepresidente de la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (FEHGRA) haciendo referencia a que el sector atravesó -atraviesa- la peor crisis de su historia. Agrega que aún cuando el sector se vio beneficiado por los distintos programas con el objetivo de evitar la desaparición de fuentes laborales (ATP, REPRO) solicita un IVA diferenciado por ser gran generador de empleo. “Y que el impuesto al cheque también pueda ser compensado”, añade

La buena noticia es que aún cuando efectivamente la actividad atraviesa un presente complejo, lo cierto es que también hubo aperturas. De hecho, en Wyndham Hotels & Resorts, firma responsable de un puñado de marcas hoteleras, confirman que se mantuvieron activos durante todo 2020 y lo que va de este año, tanto en la Argentina como en la región. Puntualmente en el país, de julio a septiembre, abrieron los Days Inn Zarate y Devoto, mientras que de octubre a diciembre se anuncia la puesta en marcha del Esplendor Buenos Aires Tango; el Dazzler La Plata y los Howard Johnson de Bahía Blanca y de Alvear, en la provincia de Santa Fe.

“No se cayó ninguna apertura; la pandemia sólo pudo postergar algunas”, señala Jimena Faena, VP regional de Marketing, Comunicación y Lealtad de la empresa, explicando que el proceso que lleva levantar un hotel excede los tiempos de la pandemia. “Construir siempre es a largo plazo”, subraya acerca de la decisión de quien lo hace y remarcando que el sector se “defendió” durante el último año y medio. “Muy pocos dejaron el negocio”, dice en relación a los inversores que participan en hotelería.

En Wyndham, cuyo modelo de negocios es la franquicia, comparten que muchas de las aperturas recientes y por venir se llevan a cabo junto al Grupo Hotelero Albamonte (GHA), a cargo de las marcas Howard Johnson y Days Inn en el país. “Acabamos de inaugurar en La Plata un establecimiento de 120 habitaciones, con centro de convenciones, restaurante, spa y cancha de tenis”, apunta el titular de la empresa, Alberto Albamonte, quien también adelanta la apertura de un nuevo Days Inn en el parque termal Dolores.

ROSARIO. El Hampton by Hilton ofrece comprar habitaciones Hampton by Hilton

Consultado acerca de cuánto promedia la inversión de cada establecimiento, Albamonte responde: entre US$10 y 12 millones, aunque dependiendo del diseño y dimensiones puede superar o no alcanzar esa cifra. “Trabajamos con inversores argentinos que confían en el país”, subraya en referencia al grupo que encabeza. “Además de nuevos hoteles, en 20 de los 41 que ya tenemos, hicimos ampliaciones”, profundiza, aludiendo a lo realizado durante el último tiempo. “¿La construcción de los hoteles? Arrancó mucho antes de la pandemia”, explica con respecto a los tiempos en juego.

Desde NH Hotel Group también adelantan que un nuevo establecimiento cuatro estrellas se sumará a su oferta antes de que termine el año, exactamente en Santiago del Estero. Con esta incorporación, en la Argentina suman 16 hoteles: nueve en Buenos Aires, dos en Córdoba, uno en Mendoza, uno en Bariloche y dos en Mar del Plata. “A pesar del difícil contexto, estamos felices de poder anunciar esta apertura ya que seguimos apostando al crecimiento del grupo en la Argentina y buscamos consolidar nuestro posicionamiento, tanto en este país como en la región”, comenta Julieta De Grazia, directora general de la Regional Cono Sur, a pocas semanas de producirse la apertura.

“Producida la apertura de fronteras, el tipo de cambio, las ventajas naturales, la diversidad de paisajes y las actividades turísticas de todo el territorio y, por último, la variedad de increíbles planes urbanos, tanto culturales como gastronómicos que ofrece Buenos Aires, harán de la Argentina el destino más demandado de la región”, vaticina la ejecutiva, en línea con la opinión general.

Ingeniería financiera

El modelo de negocios del NH es mixto: cuentan tanto con hoteles propios de la cadena y con otros en sociedad con empresarios locales, como es el caso santiagueño. En el sector, además, están quienes convocan al pequeño inversor a participar en hotelería. En concreto, Hampton by Hilton Rosario ofrece condo monedas. Lo hace de la mano de la desarrolladora Argenway para este producto que por su fisonomía promete convertirse en un ícono de la ciudad santafesina.

A la hora de desarrollar el concepto, en la firma explican que en el esquema de condo hotel, las habitaciones pertenecen a inversores individuales, ya sea enteras o en fracciones. Se estructura jurídicamente a través de un fideicomiso a 30 años con el objetivo de construir el hotel y posteriormente gerenciarlo, distribuyendo las utilidades del negocio. ¿Las cifras en danza? Los valores de las unidades en pozo van desde los $3,5 millones por un cuarto de habitación hasta algo más de $13 millones por una habitación entera.

“Esta alternativa ofrece una rentabilidad proyectada tres veces mayor a la del ladrillo tradicional”, explica Andrés Hillar, director de Operaciones de Argenway, desarrolladora y gerenciadora del hotel de marras. “Además los inversores tienen la posibilidad de utilizar el hotel anualmente a través de un derecho de uso, un beneficio que da la inversión en pozo”, completa. Según indica -y asegura-, la perspectiva de ganancia de capital es del 35%, más una renta anual del 7/9% sobre la inversión, de acuerdo con el monto de ingreso.

“La empresa ya utilizó el esquema en Hampton by Hilton Bariloche, que cuenta con un total de 125 inversores. En tanto, el proyecto de Rosario está esperando la luz verde para comenzar la obra”, comparte Hillar. En cuanto a las condo monedas, lo cierto es que permiten acceder al negocio sin cuotas mensuales e invertir desde $2000, 100% on line. “¿La respuesta del mercado? Cerca de 100 personas ya canalizaron su inversión a través de Let´s Bit, exchange especializado en criptomonedas con el que firmamos un acuerdo”, asevera.

Cambio de planes

Aun cuando, como se vio, buena parte de los establecimientos hoteleros durante los últimos meses realizó trabajos de mantenimiento, el impacto de la pandemia también alteró planes de aquellos que tenían proyectos en carpeta. Tal es el caso del Grupo Alvear que, por un lado, se dedicó a la puesta a punto de sus hoteles Alvear, Alvear Icon y Art Suipacha, pero, por el otro, replanteó su idea para el hotel Plaza, frente a plaza San Martín.

“Ibamos a hacer hotelería más oficinas y ahora estamos analizando hacer hotelería más residencias”, señala Andrés Kalwill, director de Nuevos Desarrollos de la empresa. De acuerdo con el directivo, tal vez sumen pequeños espacios de trabajo, “en sintonía con los cambios de hábitos y como para favorecer la convivencia, en estos tiempos de home office”. El hotel fue adquirido por el grupo de la familia Sutton por US$ 54 millones en 2013 y que desde hace tres años se encuentra cerrado.

“Las expectativas son optimistas”, expresa Kalwill, en sintonía con una investigación del Foro Internacional de Turismo que confirma que el 40% de las personas está dispuesta a invertir sus ahorros para ganar en experiencias de viajes para el próximo año. “El cambio es muy ventajoso, estamos en una zona tranquila y pacífica del mundo y la Argentina tiene los suficientes atributos como para que el turista decida aguantarse ocho, nueve o diez horas de viaje”, agrega.

La otra cara de la moneda

La pandemia también generó crisis en algunos de los hoteles más reconocidos de la Argentina: hace un par de semanas, el Hotel Four Seasons pidió la convocatoria de acreedores ante el Juzgado 14, secretaría 28, de la ciudad de Buenos Aires debido al impacto que significaron las restricciones al turismo internacional y los viajes de negocios por el Covid-19.

Según informó la agencia NA, el Four Seasons, a través de su sociedad controlante Hotel Corporation Argentina, “garantizó la continuidad de los cerca de 300 puestos de trabajo y tiene planes para incorporar otros 100″. El emblemático hotel cinco estrellas ubicado en el barrio porteño de Retiro seguirá funcionando mientras avanza con la renegociación de las deudas acumuladas. Si bien la compañía recibió asistencia oficial a través del pago de salarios vía ATP, así como la reducción de aportes patronales, el cierre del ingreso al país del turismo internacional y la veda a la realización de encuentros como seminarios y convenciones representaron un impacto del que no se pudo recuperar. En ese sentido, a pesar de la reapertura, en la actualidad solamente están ocupadas 4 de las 176 habitaciones disponibles.

La parcial reactivación del turismo interno no pudo ser aprovechada por el Four Seasons, que habitualmente es receptor de clientes provenientes del exterior. La situación no es exclusiva de este hotel, si se tiene en cuenta que el sector es uno de los más castigados por las restricciones al turismo local e internacional, que llevó al cierre de varios establecimientos en las principales ciudades del país. El edificio fue construido en los 90 por el magnate saudita Gaith Pharaon y por entonces pertenecía a la cadena Hyatt, pero en septiembre de 2001 pasó a manos de la cadena Four Seasons, que lo opera desde entonces.

Presentado en su página web como un hotel de “elegancia europea con un toque exclusivamente argentino”, el Four Seasons dispone de dos restaurantes de lujo, un bar, spa, piscina cubierta climatizada, sauna y gimnasio. Lo paradójico es que mientras esto sucede en la Argentina, se conoció la noticia de que el magnate Bill Gates eligió invertir en este sector y tomó el control de la cadena hotelera de cinco estrellas Four Seasons, valuada en 10.000 millones de dólares.

Con una apuesta por la reanudación del turismo de lujo, la empresa que gestiona la fortuna del fundador de Microsoft, Cascade Investment, llegó a un acuerdo con Kingdom Holdings, la empresa de inversión encabezada por el príncipe multimillonario saudí Alwaleed bin Talal, para hacerse con la mitad de la participación por 2200 millones de dólares. Con esta participación, Gates -que controlaba el 47,5% del grupo- pasó a tener ahora el 71,25% de la prestigiosa cadena canadiense.

En tanto, el príncipe saudí y hombre de negocios Al-Walid ben Talal conservará el 23,75% de las acciones en la empresa una vez que concluya la transacción, lo que está previsto para enero de 2022, según informó Four Seasons en un comunicado. La transacción sigue el divorcio entre Bill Gates y Melinda French Gates, cuyos detalles se desconocen en la división de activos. Sin embargo, Cascade continúa administrando la fortuna de Gates, pero también forma parte de la dotación financiera de la Fundación Gates, el gigante benéfico que la expareja fundó en 2000. Cascade y Kingdom Holdings unieron fuerzas en 2007 para comprar una participación en Four Seasons, cada una con el 47,5% por un total de $ 3.800 millones de dólares. El 5% restante de la empresa permanece en manos de Isadore Sharp, fundador de la cadena de hoteles de lujo. No hay dudas de que la pandemia ha afectado duramente a la industria hotelera, obligando a los hoteles a cierres prolongados.

En otros hemisferios, la propagación de la variante Delta ahora está complicando su reapertura: según una encuesta de la American Hotel & Lodging Association, muchos estadounidenses -el 42% de los 2.200 encuestados- cancelaron sus planes de vacaciones a mediados de agosto y actualmente no tienen planes de reprogramarlos. Más allá de estos datos, los empresarios locales no se desmoralizan y se ilusionan con la posibilidad de recuperar el terreno perdido.