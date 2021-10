Barcelona estrena su primer hotel de lujo tras la pandemia

Tras años de orfandad en la atracción y aperturas de nuevos proyectos hoteleros de lujo o gran lujo, Barcelona celebra por fin un gran estreno, el ME Barcelona. Este desarrollo está en un edificio que ha estado en obras desde hace seis años y que está ubicado en la esquina que forman Passeig de Gràcia y la calle de Casp.

El complejo que abrirá sus puertas el 25 de noviembre será gestionado por la firma Meliá, aunque no es el propietario. La apertura da algo de oxígeno al sector hotelero de la ciudad tras estar varios años en pausa. En ese lapso esta importante urbe fue viendo cómo -de la mano de la moratoria de Ada Colau- se iban frustrando los megaproyectos de Hyatt (en la torre Agbar) y Four Seasons (en el antiguo edificio del Deutsche Bank). “La moratoria de Ada Colau (dictada en 2015 y ampliada hasta el hoy), limita tanto la creación de nuevos hoteles como la transformación de edificios. El ME Barcelona es de los últimos que quedan por abrir de permisos anteriores al promulgamiento de la norma”, explica Bruno Hallé, socio de Cushman & Wakefield Hospitality en España.

Sin dudas, Madrid ha sido la gran beneficiada de estos años oscuros de Barcelona, aunque el adelantamiento no se ha producido todavía en el mercado hotelero más exclusivo. Eso sí, resulta evidente que en el último lustro los intereses hoteleros han cambiado, ya que la ciudad capital española ha seducido a los grandes complejos que pensaban desarrollarse en Barcelona. Como ejemplo están las inauguraciones -en los últimos años- de un Four Seasons (tras el veto a su proyecto en la ciudad catalana), la reinauguración del Ritz de la mano del Mandarín Oriental o la reciente vuelta del Villa Magna convertido en el Rosewood Hotels & Resorts, entre otros. “Y Madrid seguirá abriendo más, mientras en Barcelona tocará esperar hasta tres años después de que se derogue la moratoria”, avisa Hallé.

Según un estudio del Instituto de Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada, la pérdida de los proyectos de Four Seasons y Hyatt privó a Barcelona de 4000 nuevos empleos y un impacto negativo de más de €300 millones.

El ME Barcelona tendrá 164 habitaciones y suites distribuidas en 14 plantas. El espacio que contará con 12.649 metros cuadrados, de los que 2500 m² son espacios al aire libre. Este concepto de hotel, más premium, está presente en España en lugares como Madrid, Ibiza y Sitges; mientras que en el mundo se los encuentra en destinos como Londres, Milán, Dubái y en Los Cabos (México). Todos ellos en ubicaciones exclusivas. “Con su apertura, el hotel transforma la apuesta hotelera de Barcelona y renueva la definición actual de hotel de lujo”, argumenta la firma.

El proyecto del nuevo complejo catalán contó con el diseño de arquitectura del estudio barcelonés FITARQ, mientras que los interiores los han desarrollado Mur Arquitectos y ASAH. Por la parte gastronómica, algo que se cuida al detalle en este segmento, el ME Barcelona tendrá dos restaurantes (Terrenal y Fasto) gestionados por el grupo Belbo Barcelona, especialistas en la cocina mediterránea. “Los ME han consolidado, a nivel internacional, la nueva definición de lujo contemporáneo y cercano al arte y la cultura de la marca”, asegura Alba Bustamante, directora de marketing de marca global de ME by Meliá.