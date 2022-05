Depósitos: un mercado con buenas perspectivas que enfrenta fuertes desafíos

Los analistas del sector se muestran optimistas respecto a lo que viene en el mercado de depósitos: aunguran un 2022 con viento a favor tanto para el sector industrial como para el rubro logístico. En lo que tiene que ver con el futuro Roberto Mollo -director comercial Regional de Hormetal, firma especializada en el desarrollo de complejos logísticos, industriales, de agro y retail- afirma que:“todo hace suponer que el año próximo será igual a este que acaba de terminar”, explica.

En la misma dirección, Alejandro Winokur, Socio & Director de Industria de Newmark Argentina, estima que el nuevo período continuará por la buena senda. “Creemos que el mercado seguirá con su tendencia de crecimiento, como reflejo del desarrollo exponencial que vive el comercio electrónico. Sin embargo, este sector no logrará dar respuesta a toda la demanda existente. Este rubro dependió históricamente de las transacciones built to suit, es decir que -por falta de créditos accesibles- tan sólo se construye lo contratado. Esto hace que el crecimiento del mercado sea más lento respecto de otros países de la región”, cuenta el especialista de Newmark.

Santiago Isern, broker senior de Cushman & Wakefield agrega que “básicamente, los metros cuadrados de calidad se van a terminar, y no habrá stock disponible de proyectos Clase A+. Por otro lado, en las plantas industriales seguirán existiendo oportunidades y quien esté dispuesto a afrontar todo lo que significa armar este tipo de inmueble, encontrará grandes ventajas”.

El comercio electrónico impulsó la demanda de depósitos en la última milla Cushman & Wakefield

Pero claro, todo análisis y predicción estará atado al contexto económico y a su impacto sobre el mercado. La inflación y el valor del dólar serán dos condicionantes fuertes que marcarán el pulso de la construcción de los nuevos centros, así como también la planificación a mediano y largo plazo de las empresas.

Tanto Christian Fucile -Fundador y Presidente de la constructora IMB- como Dennis O’ Keefe -titular de la firma homónima y responsable del área industrial- creen que el año seguirá teniendo como protagonistas del sector a los rubros vinculados con el consumo masivo, los laboratorios, las firmas farmacéuticas y aquellas vinculadas con la construcción y con la tecnología. “Sin dudas estas serán las responsables de marcar el pulso del sector, al igual que sucedió en 2021. Por otra parte, el mercado logístico se impondrá por sobre el industrial, y es razonable que eso suceda, ya que el primero amerita menor riesgo tanto para los inversores como para las compañías que encaran este tipo de proyectos”, explica Leandro Mercado, responsable de industrias del Grupo Adrián Mercado.

Según Agustín Rico, director de operaciones de Plaza Logística, el gran desafío del sector será el desarrollo de parques preparados para manejar un mayor flujo de vehículos (medianos y pequeños). Estos inmuebles deben tener una mayor capacidad de preparación y despachos de pedidos y sobre todo deben estar equipados para incorporar las últimas tecnologías. “El gran reto es hacer una cadena de distribución más rápida y eficaz”, explica el director de operaciones de Plaza Logística. Firma que en la actualidad cuenta con unos 410.000 m² de naves triple A construidas y distribuidas en sus seis parques multicliente- y que tienen planes, ya en marcha, con los que esperan crecer un 50% en superficie premium disponible en los próximos cinco años. Algo similar sucede en Norlog, el parque industrial de Andreani: “Estamos tratando de dar respuesta a las nuevas demandas del sector, por eso trabajamos en cinco nuevos proyectos. Este es un momento para seguir apostando”, dice Eduardo Munitz, gerente comercial de Andreani Desarrollos Inmobiliarios.

En lo que tiene que ver con las zonas el Norte continuará marcando el rubro. Éste sector no sólo es el más caro y el que concentra mayor inventario de metros cuadrados construidos sino también en obra. En la actualidad, hay unos 79.000 m² en construcción. “La zona Norte de Gran Buenos Aires es la preferida desde hace tiempo, la de mayor crecimiento y potencial. No obstante, también se ven incrementos en la demanda del Sur, siempre con cercanía con CABA. La más rezagada es la zona Oeste”, dice Mollo. Ampliando a la mirada federal -aclara Munitz-, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y Mendoza siguen siendo las plazas elegidas, pero no excluyentes.

Para concluir Valli, se abraza al optimismo y afirma: “Preveo que en el mercado logístico seguirán las oportunidades a la orden del día. Si crece la importación necesitaremos más metros cuadrados construidos y si la industria nacional se desarrolla, también habrá que seguir sumando. Esperemos que así sea.”