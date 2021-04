Locales de barrio: la “necesidad” de saludar al carnicero genera nuevos polos

El mercado de los locales comerciales, al igual que muchos sectores de la economía nacional, vivió un año complicado. Sin dudas, 2020, caracterizado por el avance de la pandemia, será difícil de olvidar. El sector debió afrontar una gran cantidad de cierre de comercios y una fuerte metamorfosis que obligaron a muchas marcas a repensar su estructura comercial. En medio de este contexto, algunos, para garantizar su subsistencia, apuntaron a la reducción de metros cuadrados. Es decir, bajaron las persianas con el fin de bajar costos fijos; otros -en cambio- destinaron parte de sus esfuerzos y fondos a la digitalización: crearon o aggiornaron sus webs y mejoraron sus sistemas logísticos.

Lo cierto es que el mercado en menos de un año cambió drásticamente y en los últimos meses comenzó a dar -en algunas zonas- pequeñas señales de reactivación. Una de ellas se observa en algunos barrios porteños: en concreto en sectores que históricamente no estaban vinculados con la actividad comercial como por ejemplo Monserrat, Parque Patricios, Villa del Parque, Mataderos, Villa Crespo, San Cristóbal y San Temo (dentro y fuera del casco histórico), entre otras zonas.

Hasta los bancos abren pequeñas sucursales en zonas antes impensadas, lejos de las grandes avenidas y al lado de comercios pequeños Ignacio Sanchez

“El año pasado el mundo tuvo que adaptarse a una nueva realidad. Cambió todo en un abrir y cerrar de ojos. La pandemia dejó zonas muy lastimadas, sobre todo en el microcentro. Con el correr del tiempo, los ‘localeros’ entendieron que la pandemia planteaba el inicio de un nuevo presente. Poco a poco, se animaron a volver a abrir las puertas de sus comercios y a darles alas a sus nuevos sueños. Así fue que lentamente se produjo un aumento en la demanda, impulsada en gran parte por los proyectos gastronómicos barriales”, comenta Agustín Cazes, broker de la División Locales de L. J. Ramos. Agrega que “para muchos éste es un momento que invita a apostar a nuevas propuestas o a crecimientos. Por ejemplo, el exceso de oferta de locales que generó la crisis económica que profundizó el coronavirus dejó excelentes locaciones disponibles a valores a los que antes sólo podían acceder las grandes cadenas. Hoy algunas ubicaciones están siendo ocupadas por nuevos emprendedores que van cambiando el ‘tenant mix’ de las diferentes zonas”.

Para Mabel Korn, vicepresidente de Korn Propiedades, el mercado se recrudeció y quien tiene la voz de mando, en la actualidad, es la demanda. “Quien tiene un local está expectante a escuchar propuestas respecto a valores locativos o de venta. Pero la comercialización no es fácil. Los interesados realizan profundos análisis con el objetivo de ver cuán próspero puede ser su negocio en el mercado actual y buscan correr el menor riesgo posible. Esto se traduce en ofertas más crudas para los propietarios. La mayoría de ellos está abierto a escuchar las propuestas que se les presentan, tanto por parte de inquilinos como de compradores”, comenta la especialista.

Tras el aislamiento obligatorio, los especialistas consideran que la gente elige volver a los locales del barrio antes que a los grandes centros comerciales [e]MARTIN ZABALA - xh

Ariel Naem, gerente Comercial de Baigun Operaciones Inmobiliaria, define este presente como “El tiempo de la doble E”. “En la actualidad, en el mercado se respiran diferentes sensaciones por parte de los propietarios e inquilinos. Por un lado, están las expectativas; por el otro, las esperanzas. La primera surge de la incertidumbre que generan los aspectos políticos y económicos del país; mientras que la restante nace de la mano de las iniciativas y los anhelos de los comerciantes argentinos de volver a trabajar en un contexto más auspicioso. El sector parece comenzar a vivir mejores tiempos. Eso se pone de manifiesto con el aumento progresivo de las consultas por locales comerciales”, relata el especialista.

Los analistas sostienen que la reactivación de los locales se comenzó a observar en los barrios, incluyendo los no tradicionales como los mencionados San Telmo, Villa Crespo, Monserrat, Parque Patricios, San Cristóbal, Villa del Parque y Mataderos, entre otros. “La pandemia dejó una gran cantidad de oportunidades con precios más accesibles y ubicaciones únicas. Esto atrajo a nuevos emprendedores que se animaron a apostar a sus negocios. Además, quienes no fueron afectados por el efecto coronavirus vieron la oportunidad de expandirse. Este movimiento se ve reflejado en los distintos barrios porteños”, explica Cazes.

Según Mariana Stange, titular de la firma inmobiliaria Mariana Stange Real Estate, los barrios son los que llevan la delantera a la hora de hablar de la reactivación. “Cuando se menciona la incipiente reacción del mercado de los locales, sin duda, los barrios lideran las demandas. Hablando con colegas ratificamos que los vecinos están optando por comprar en los locales del barrio; es decir, se está volviendo a lo que en otras épocas era tan usual: el comerciante amigo, saludar por su nombre a quien atiende y éste al cliente. Los locales de alimentos como las carnicerías y las verdulerías son los preferidos a la hora de comprar. Lo mismo ocurre con la ropa o los zapatos. Hoy no se está observado una vuelta masiva a los shoppings o grandes polos comerciales, sino que los compradores optan por comercios locales”, explica Stange.

Los comercios ya tradicionales del barrio se van mezclando con los que nuevos que se van abriendo Ignacio Sanchez

Para la especialista éste es un nuevo eslabón de la cadena evolutiva en la Ciudad. “Se trata de un crecimiento urbano. Sin dudas, la identidad cultural de cada barrio teñirá la comercial. Esto generará polos diferentes que -mirados a largo plazo- invitarán a que los vecinos de distintos sectores de la ciudad de Buenos Aires comiencen a conectarse, generando un interesante e inusual movimiento interno”, analiza Stange.

Cazes no puede ocultar su optimismo de cara al futuro del sector, aunque prefiere tomarlo con calma para no ser víctima de la ansiedad. “Los tiempos venideros en el rubro se ven positivos pero lentos. El comerciante aún necesita un tiempo para recuperarse. Haciendo una proyección a futuro entendemos que, por un tiempo largo, serán los clientes individuales o emprendedores los que se lleven el mayor protagonismo a la hora de la toma de locales. Las grandes empresas irán rediseñando sus modelos de negocios. Ellas suelen estudiar el escenario antes de determinar cada uno de sus movimientos. En la actualidad, aún no se ven empresas con proyectos importantes de expansión”, concluye el broker.