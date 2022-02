Oportunidad para crecer: cuáles son las oficinas que siguen bajando sus precios de alquiler

El avance de la campaña de vacunación le permitió al mundo laboral la paulatina vuelta al trabajo presencial. En la Argentina si bien hay muchas empresas que siguen permitiendo a sus empleados trabajar desde sus casas, hay muchas otras que apuestan por el trabajo híbrido o incluso completamente presencial.

Sin embargo, el retorno al mundo del cara a cara no alcanza todavía a llenar la vacancia de los espacios corporativos y los precios de alquiler se deprecian cada vez más. Según un informe de Cushman & Wakefield, en el último año se evidenció una baja en el precio pedido para las oficinas de clase B, ya que este cedió un 14% y quedó en un promedio de US$16,9/m². El número refleja un panorama general que contempla tanto la zona céntrica (CBD) US$16,3/m² como la no céntrica (NON CBD) donde los precios promedian los US$18,8/m². Respecto a esto, Juan Querol, el broker que analiza las mediciones de la compañía inmobiliaria, opina que “esta situación de baja en los precios presenta una oportunidad para aquellas empresas que quieran hacer un salto en la calidad de oficinas que ocupan, para mudarse a edificios de mejor categoría (B+) que actualmente presentan precios muy competitivos”.

En los mismos términos también se vio afectado particularmente el corredor 9 de Julio, el cual descendió en comparación con el trimestre pasado un 15,09 %, donde los precios de oferta pasaron de US$18,6 a US$15,8 el m². Desde la empresa dan a entender que la baja se debe a “un producto de nueva oferta que entró al mercado con valores más competitivos y, a su vez, por dos edificios que bajaron el precio en un porcentaje mayor al 15%”.

Qué lugares se resisten más a la vacancia

En el mismo período también se manifestó en la desocupación de oficinas clase B, que aumentó su vacancia de 7,6% a 11,1% en el último año. Si bien la superficie alquilada mostró mejoras significativas hacia el final del año, la tendencia de la disponibilidad sigue aumentando.

“Este incremento de la vacancia está en línea con la absorción neta negativa que se registró en el año: -44.742 m², fruto de 17.328 m² contratados y 62.070 m² desocupados. Los submercados con mayor desocupación fueron Centro Sur (10.599 m²) y Microcentro (10.136 m²)”, explica en el informe Carolina Wundes, analista de Investigación de Mercado de Cushman & Wakefield.

Microcentro es el área con mayor índice de vacancia en oficina clase B, con 31.773 m² libres Santiago Filipuzzi - LA NACION

¿Dónde hay mayor superficie disponible? Los submercados con mayores índices de vacancia según las mediciones de la empresa de servicios inmobiliarios corporativos son Microcentro con 31.773 m², 9 de Julio con 28.824 m² y Puerto Madero con 24.818 m². Contrastan con estas áreas las que tienen el menor porcentaje de espacio vacante, como la Zona Dot con 2.356 m², el Distrito Tecnológico con 2.811 m² y Retiro-Plaza San Martín con 5.087 m² libres.

Para los desarrolladores que investigan el mercado interesados en levantar de cero oficinas de este tipo, la construcción alcanza los 36.634 m² actualmente, de los cuales más de la mitad se encuentran en Distrito Tecnológico en Parque Patricios. Este 62% en obra se puede leer como cuatro potenciales edificios que entrarán al mercado en el primer trimestre de este año. De acuerdo a lo detallado en el informe, “los especialistas creen que estos metros se absorberán pronto ya que es una de las zonas más demandadas por las empresas en los últimos años”.