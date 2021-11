Propiedades. Cómo vender el inmueble usado que nadie quiere y cuáles son las nuevas búsquedas pospandemia

Mercado, tendencias, la forma de captar clientes en momentos difíciles de precios, el rol de los inmobiliarios, el futuro del mercado, los proyectos en la Patagonia. Con múltiples temáticas se desarrolló la semana pasada el primer Congreso de Profesionales Inmobiliarios de la Patagonia (COPIP 2021).

Entre los paneles que se destacaron, se llevó a cabo uno compuesto por profesionales del rubro inmobiliario. Bajo el interrogante “¿Qué lugar ocupa el real estate en la vida de los argentinos?: Precios y tendencias”, Martin Boquete y Toribio Pablo de Achával, director y y presidente de Toribio Achával, respectivamente, y Alejandra Covello, presidente de Covello Propiedades, dialogaron sobre los precios del mercado, los porcentuales de negociación a la hora del cierre en el contexto actual y el futuro del sector.

¿Qué pasa con los precios y la oferta? “Es un desafío enorme hoy en día hablar de precios sobre todo en un mercado tan complejo como Buenos Aires. La gente está muy confundida, muy aferrada a la plata. Además, hay una brecha enorme en el mercado”, dijo Toribio Pablo de Achával.

“Desde mi lugar destaqué la importancia de diferenciar tres tipos de propiedades a la hora de hablar de precios: usado en mal estado, a estrenar con amenities y las nuevas propiedades deseadas post pandemia”, dijo Alejandra Covello a LA NACION, sobre su participación en la charla moderada por Mariana Stange.

Según los profesionales, el margen de negociación bajó en los últimos meses “por la gran oferta”. “El margen de negociación ha bajado lo que quiere decir que, o estamos tasando mejor o los vendedores están cansados de no vender porque está lleno de propiedades en venta. Hoy los márgenes de negociación son del 5 %”, señaló el inmobiliario.

Covello coincidió en que el margen se achicó con “los precios en picada”. “Me consultan constantemente por el valor de una propiedad en términos del precio del metro cuadrado pero hay otros múltiples factores que inciden al momento de cerrar un precio”, indicó.

Por eso, la titular de la inmobiliaria consideró que hay tres productos que hay que distinguir: los de alta gama, los post pandémicos y los que ya no quiere nadie.

“Un departamento que ya no tiene la eficiencia arquitectónica moderna que requiere la demanda, o que tiene expensas muy altas, o poca iluminación natural -una necesidad que creció en la gente por el ahogo de la pandemia- puede estar en el inventario durante años”, afirmó.

Por el contrario, aparece el “producto aspiracional que todos buscamos después de la pandemia, cuando buscás verde o te preocupás por elegir el lugar en el que querés pasar el resto de tu vida. Ese producto va a tener un menor margen de rebaja y una mayor apreciación en su valor. Las casas antes no las quería nadie y ahora las quieren todos”, añadió.

Y, por último, Covello hizo mención a “los 0 km”, para hacer referencia a las propiedades a estrenar con amenities, considera que allí se encuentra un gran desafío para el rubro. “La clave principal como inmobiliarios es pensar cuáles son los nuevos amenities que el ser humano necesita en los nuevos espacios que hoy toman valor después de lo que pasamos”.

Para Boquete la pandemia, la sobreoferta y este cambio en la demanda trajeron “una oportunidad”. “Si bien en Buenos Aires y, sobre todo en Capital Federal, estamos viviendo una época de depresión en el mercado, con una oferta cada vez mayor y una demanda que se mantiene estable, esto que podríamos llamar crisis económica, falta de confianza, dólar a $200, choca con que los lotes en barrios cerrados del conurbano duplicaron su precio en dos años. Entonces me pregunto: ¿La crisis, el dólar y la falta de confianza dónde están ahí?

“Hay que reconocer que la pandemia generó un cambio de deseos. Pero el inmueble que la gente compra dura 100 años y están tomando la decisión con una pandemia que no va a durar 100 años, aunque deje cambios de hábitos. Estamos viviendo una tendencia que baja la búsqueda urbana y aumenta la suburbana. Por ejemplo, hay que usar más el auto. Ya no hay hora pico. Todo es hora pico. ¿Cuánto va a durar para que sigan yendo y viniendo? Ahí está la oportunidad de entender que no cambió totalmente la vida. No desaparecieron las urbes”, opina Boquete.

En esa línea, aconsejó: “Si querés vivir en la Ciudad es el momento para comprar el metro cuadrado a uno de los precios más bajos de la historia.”

Por su parte, el presidente de Toribio Achával habló de la búsqueda de “la ciudad de los 15 minutos”, en donde pase todo en el mismo lugar. “Trabajar, consumir y vivir en un mismo lugar está llevando a que no haya más una idea de centro para ir a hacer todo, sino que estos lugares cada vez más poblados van a ser ciudades en sí mismas”, afirma.

Primer Congreso de Profesionales Inmobiliarios de la Patagonia (COPIP) en San Martín de los Andes

Consultada sobre el papel de los profesionales de su sector en el proceso de venta, Covello hizo referencia a una reflexión del ingeniero Eduardo Spósito, CEO de Sposito y Asociados, quien participó de un panel sobre el futuro de la construcción y habló sobre la necesidad de que la relación con el cliente se trabaje de forma “integradora”. “El rol como inmobiliarios tiene que ver con eso. Tenemos casa matriz en Buenos Aires, Carmelo, Colonia, Punta del Este, Miami, trabajamos con situaciones diversas pero siempre en mismo interés y un cliente universal que es el real estate”, dijo Covello.

En la misma línea, el titular de Toribio Achával destacó la importancia de acompañar a las personas en el proceso de la búsqueda de la casa propia.

“El cliente está en su propia vida. No está viviendo el negocio inmobiliario. Tiene necesidades, sueños, problemas que necesita resolver. Aparecemos las inmobiliarias en ese momento tan estresante que es la decisión de adquirir una vivienda y una mudanza”, dijo. A modo de ejemplo, Boquete se refirió a una vez que auspició como acompañante de un colega que iba a hacer una operación inmobiliaria para él mismo. “¿Me podés contar vos la plata que a mí me tiemblan las manos?” le pidió su amigo. “Como inmobiliarios nos da lo mismo valores como US$100 mil, US$800 mil, US$1 millón. Lo vemos como algo abstracto que no tiene un sentido real. Pero cuando vamos a comprar nuestra vivienda nos tiemblan las manos. Ése es el cliente: una persona que está sufriendo, disfrutando, que tiene necesidades, que al principio cree saber cuáles son y después cuando empieza a recorrer el mercado va descubriendo incertidumbres”.

Ademá, defendió el trabajo de sus colegas que a veces “no se percibe”. “Nos miran mal, nos critican porque nos ven en el momento que cobramos los honorarios, que es el momento más corto en todo el proceso y parece que es lo único que hacemos. Pero entre el primer contacto con el cliente y la firma hay un promedio de 4 meses”. Y concluyó: “Nuestro rol es aparecer en el momento adecuado. Es ineficiente estar cuando no lo necesita. El timing tiene que ver con esto de tener esa sensibilidad con el cliente”.

Balance positivo del sector en la Patagonia

El Primer Congreso de Profesionales Inmobiliarios de la Patagonia (COPIP) en San Martín de los Andes dejó un buen balance para los asistentes. El evento, que se llevo a cabo los días 18 y19 de noviembre en el Loo Suites Chapelco reunió a 26 expositores del sector inmobiliario. Entre ellos, desarrolladores, inversores en real estate, empresarios de bienes raíces, profesionales independientes, arquitectos, agrimensores, ingenieros, contratistas, constructores, e incluso, estudiantes de carreras afines a las actividades del sector.

La apertura estuvo a cargo de Isela Constantini (CEO GST) “Co-Crear desarrollos sustentables” y se dieron cita 200 participantes de distintos sitios. La organización del evento estuvo a cargo de Daniela Aiello y Celeste CAPPI. Se rescató el optimismo en la inversión en la zona que confirma la apuesta de los privados en real estate y deja flotando en el aire la invitación a mirar el interior de nuestro país. Existe riqueza natural, talento y potencialidad de negocios. Al final del evento se anunció la sede del congreso para el 2022 que será en Bariloche.