Juan Carlos Donsanto: "Los alquileres están en los mínimos históricos"

Las elecciones primarias marcaron un antes y un después en las perspectivas económicas y políticas del país. En este contexto, el mercado inmobiliario y la industria de la construcción se paralizaron aún más de lo que había sucedido desde comienzo de año. "Estamos en niveles similares a los tiempos del cepo cambiario", afirma Juan Carlos Donsanto, presidente del Colegio de Corredores y Martilleros Públicos de la Provincia de Buenos Aires. El broker asegura que el sector perdió una herramienta como el crédito. "El problema de la financiación basada en las UVA fue que el aumento de las tasas más inflación generó cuotas impagables porque los salarios no crecieron en los mismos niveles", detalla en la entrevista que mantuvo con la nacion.

-¿Cuál es su análisis actual?

-El escenario de crisis ya era complejo. Y las PASO, si bien clarificaron un poco el escenario político, derivaron en una imprevista y brutal devaluación que complicó todavía más al sector: cientos de martilleros públicos hoy ven que su actividad prácticamente se ha detenido. A la incertidumbre previa a las elecciones, que llamó a la cautela tanto a compradores como vendedores, ahora se sumó el efecto "hielo" de la corrida cambiaria. Todo el mercado de compra venta de propiedades está virtualmente congelado al perderse los precios de referencia y eso afectados también al segmento de alquiler de viviendas: los propietarios hoy deben aceptar una ganancia todavía más baja a la que venían percibiendo porque los inquilinos no pueden afrontar los costos ante la avalancha de aumentos en gastos básicos como alimentos y tarifas de servicios.

-¿Cómo impactó esto en los alquileres?

-La inflación y la devaluación hicieron caer los precios de los alquileres a mínimos históricos. El costo de vida supera por una amplia brecha a los incrementos de la mensualidad por el alquiler de una vivienda. Esto es una muestra más del derrumbe brutal que sufre el sector. Y muchos propietarios con tal de no tener su departamento desocupado optaron por bajar el precio de los alquileres. En el relevamiento que realizamos y que reúne las estadísticas aportadas por alrededor de 10.000 asociados estableció que en el índice de incremento acumulado a julio de 2019, la suba de los alquileres fue de 10,8% pero si a comparación es en relación julio de 2018 fue de 34,71 por ciento. Estamos tomando como referencia un dos ambientes de un valor de US$120.000 y un alquiler que ronda los casi $12.000. Otros indicadores relevados muestran que para los propietarios -la mayoría de ellos, pequeños ahorristas e inversores- poner una vivienda en alquiler cada vez les reporta menos beneficios. Por caso, el rendimiento en dólares también muestra las pérdidas de ingresos. En abril de este año el precio en esa moneda de ese alquiler cayó a US$233 mensuales. Con la nueva devaluación post PASO, a esa cifra debe recortársele una nueva pérdida de casi un 20 por ciento: ahora la renta de esa misma vivienda quedó en US$188. Esto implica que para recuperar la inversión, a principios de año había que alquilarla 37,48 años y hoy se extendió a casi 43 años.

-Habló de cuotas impagables pero no hay mora en los créditos UVA...

-No se registra mora porque los créditos fueron dirigidos a la clase media y se deducen de la cuenta sueldo. De los 140.000 créditos otorgados, hay cerca de 50.000 con problemas pero que se siguen pagando porque los tomadores tienen ayuda de codeudores. Quien vendió una unidad y solicitó un crédito para mudarse a un lugar más grande, si hoy vende ese departamento no puede comprarse ni siquiera el que tenía . El foco estuvo puesto en la clase media y no en los sectores más bajos que están atados a los planes de vivienda. El registro más bajo de realización de ese tipo de viviendas fue durante la gestión de Duhalde cuando se construyeron solo 22.000 viviendas. Durante este Gobierno también fueron pocas: 30.000 unidades.

-¿Cómo se sale de esta situación?

-Este tema lo vamos a profundizar en el Congreso de Profesionales Inmobiliarios que realizaremos el 19 y 20 de setiembre en Mar del Plata. Trataremos desde las distorsiones que están causando las franquicias inmobiliarias, el cambio de paradigma y el impacto de los nuevos soportes electrónicos de comercialización, a la que acaba de sumarse la plataforma digital Martilleros BA.