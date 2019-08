Los ladrillos y un dólar que no da tregua

Fuente: LA NACION

Esta semana el dólar se volvió a disparar y la incertidumbre volvió a adueñarse del espíritu de los inversores que miran al ladrillo como refugio de inversión. Así las cosas, quienes tenían avanzada una negociación de un departamento usado, prefieren esperar. En otras palabras, nadie quiere cerrar una compra sin saber cuánto realmente "pueden hacer valer" los billetes verdes que tienen en la mano.

Sin embargo, otra es la realidad de quienes están mirando oportunidades en el pozo. A la baja del costo de construcción en dólares que generó la devaluación se suma la posibilidad de obtener un descuento sobretodo si la decisión es pagar cash. "Los desarrollos inmobiliarios prevalecen a los contextos. Hay que tener en cuenta que se trata de un negocio de mediano y largo plazo", aclara Marcos Juejati, socio fundador y director de NorthBaires.

A la hora de hablar de números, hay que aclarar que cada proyecto es un caso aparte y dependerá de en qué etapa se encuentre la construcción de la obra y de qué porcentaje está vendido. Pero está claro que si el desarrollador no tiene la obra "calzada", es decir no tiene el dinero para terminarla accederá a un mayor porcentaje de descuento. La razón, el cash le permitirá acopiar materiales. "Otra de las variables que los desarrolladores tienen en cuenta a la hora de aceptar un valor de oportunidad, es el costo de la mano de obra el cual no sufre una fluctuación directa con los picos que sí manifiesta el dólar", agrega Manuel Mel, gerente de venta de la inmobiliaria homónima y aconseja invertir en las zonas de alta demanda y densidad, aquellas que tienen un poder de recuperación más rápido como Palermo, Belgrano, Núñez, Caballito y Villa Urquiza. "Son ubicaciones que cuando el mercado se activa, son las primeras en recuperar los precios", concluye.